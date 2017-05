A reînceput ridicarea mașinilor abandonate de pe străzile Sucevei

Viceprimarul Lucian Harșovschi a arătat că speră că în acest fel se va rezolva, măcar parțial, problema locurilor de parcare. Luni au fost ridicate opt masini abandonate n au mai fost identificate 21 de asemenea harburi care ar urma sa fie ridicate zilele urmatoare de pe strazile orasului



Viceprimarul Lucian Harșovschi a anunțat ieri că începând cu această săptămână a fost reluată procedura de ridicare a mașinilor abandonate pe străzile sucevene. Conform procedurii, pentru a putea fi ridicat de autorități, autovehiculul trebuie să fie abandonat de un an de zile. După această perioadă, autovehiculul trece în proprietatea Primăriei. Acesta le-a transmis locuitorilor din municipiu că îi roagă să își ridice singuri mașinile de pe străzi, în caz contrar riscând să fie amendați cu sume cuprinse între 1.000 și 2.000 lei.

„Pentru că a demarat programul REMAT – Rabla și aceste mașini mai vechi de șapte ani de zile sunt la mare căutare, vă pot spune că Primăria municipiului Suceava are mai multe mașini decât ar trebui în acest program. Începând de luni, am reluat procedura de ridicare a mașinilor abandonate pe străzile municipiului Suceava. Este o nouă licitație făcută prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Anul acesta avem o mașină care ridică direct mașinile, nu doar le tractează, cum era anul trecut și lucrurile merg mult mai rapid. Numai în ziua de luni s-au ridicat opt mașini de pe străzile municipiului Suceava. Cea mai cunoscută cred că este cea de pe strada Scurtă – o mașină care stătea de foarte mult timp. Este deja ridicată și dusă la cimitirul de mașini, în Mitoc. Aceste mașini au fost ridicate de Poliția Locală. Sunt ale noastre, ale Primăriei, pentru că se face dispoziție să treacă în proprietatea Primăriei, după o perioadă de 30 de zile, dacă proprietarii nu le revendică. Înainte de a se ridica aceste mașini, trebuie spus clar că este o procedură destul de greoaie, dar până la urmă e bine că este așa pentru a nu fi acuzați de alte lucruri. Mașina, ca să poată fi ridicată trebuie să stea pe domeniul public mai mult de un an de zile și amenda este cuprinsă între 1.000 și 2.000 lei pentru această mașină. Dacă cineva vine să își recupereze mașina poate fi sancționat cu minim 1.000 lei și bineînțeles, costurile aferente tractării. Aș dori să îi rog pe cetățenii municipiului Suceava să își ridice aceste mașini de pe domeniul public. În momentul de față sunt somate în cartierul Burdujeni 30 de mașini care vor fi ridicate în perioada următoare. Pentru alte 21 urmează să se facă procedura legală. Eu aș ruga cetățenii municipiului Suceava, care au de făcut reclamații sau de sesizat astfel de mașini să sune la Poliția Locală la numărul de telefon 0230 21 21 92. De săptămâna trecută au primit o nouă centrală telefonică, în care apelurile se înregistrează. Îi rog pe suceveni să sune cu încredere la Poliția Locală și, în funcție de ce efectiv vom avea, vom acționa cât mai rapid”, a arătat ieri Lucian Harșovschi.

Acesta a ținut să le mulțumească polițiștilor locali pentru implicare, întrucât nu este întotdeauna simplu să lucrezi cu cetățenii, care în anumite situația le adresează injurii oamenilor legii, mai ales atunci când aceștia încearcă să aplice legea și aceasta nu corespunde cu interesele cetățenilor. Totodată, Lucian Harșovschi a arătat că există și proprietari care înțeleg situația și aleg să își transporte singuri autovehiculele la cimitirul de mașini. El a mai spus că speră că în acest fel se va rezolva, măcar parțial, problema locurilor de parcare. (Alexandra IONICĂ)