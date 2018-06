A fost semnat “Pactul pentru Tara Dornelor”, in scopul recunoașterii zonei ca destinație de ecoturism

„Pactul pentru Tara Dornelor” a fost inițiat de Asociația de Ecoturism Tara Dornelor. Documentul a fost semnat de cele 10 primării din Tara Dornelor, de șase instituții de învățământ gimnazial și liceal, 19 pensiuni cu profil ecoturistic și nu numai, de agenția de turism Bucovina Travel, de compania pentru transport local și circuite turistice Lutasin Sincarom, de trei instituții culturale, de Administrația Parcului Național Călimani, Salvamont Vatra Dornei și trei organizații non-guvernamentale care militează pentru protejarea zonei montane. Acest demers va continua și după lansare, ținta ca Tara Dornelor să devină destinație ecoturistică recunoscută oficial fiind de necesitate imediată

Asociația de Ecoturism Tara Dornelor (AETD) a inițiat un document, intitulat „Pactul pentru Tara Dornelor“, care prevede un set de valori specifice zonei și comunității, având convingerea că prin cunoașterea și valorificarea corespunzătoare a acestora se poate obține, în mod responsabil, un câștig real și durabil prin activitățile de turism.

Acest proiect prevede ca Tara Dornelor, destinație de ecoturism, să fie certificată ca atare de Autoritatea Națională pentru Turism și cunoscută la nivel local, regional, național și internațional. Printre avantaje pot fi amintite creșterea notorietății brandului zonal, a atractivității zonei, implicit creșterea numărului de turiști; încurajarea producătorilor zonali și a agenților economici din domeniul turismului de a dezvolta și promova atracții și oferte de vacanță în acord cu protejarea naturii și a tradiției.

Asociația de Ecoturism Tara Dornelor susține și promovează valorile, identitatea și cultura locale prin încurajarea conservării tradițiilor și transmiterea acestora generațiilor tinere. Turiștii asociază destinația turistică cu muntele, apele minerale, ospitalitatea, aerul curat, gastronomia și casele tradiționale, animalele sălbatice, tratamentele balneo-climaterice.

În Tara Dornelor se practică un turism altfel, pe durata întregului an, cu accent pe drumeții montane – la pas, călare sau pe schiuri; observarea și interpretarea naturii sub toate aspectele ei – floră, faună; contactul direct cu localnicii, cu obiceiurile lor mai de preț – culinare, de creștere a animalelor, țesut, plutărit, încondeiat ouă, case pictate, sculpturi bisericești, culegerea ciupercilor și a fructelor de pădure, căpițele cu fân etc.

Pachetele turistice generoase le oferă oaspeților posibilitatea de a experimenta, în interiorul destinației, activități variate în natură, dar și în gospodăriile oamenilor.

Tara Dornelor beneficiază de resurse naturale protejate de interes comunitar (situri Natura 2000) și național (Parcul Național Călimani), iar administratorii acestor arii protejate urmăresc în permanență crearea și îmbunătățirea infrastructurii necesare informării, vizitării și interpretării turistice adecvate.

Bogățiile naturale sunt atent monitorizate și conservate de administratorii ariilor protejate aflate în cadrul destinației. Acest lucru contribuie la valorificarea corespunzătoare a resurselor existente.

Tara Dornelor are nevoie de un parteneriat solid de tip public – privat care să facă din ecoturism un mod de viață generator de bunăstare pe termen lung, cu impact „minim invaziv” asupra bogățiilor naturale, culturale și sociale ale comunității zonale.

Înțelegerea este una de tip win – win, în care întreaga comunitate are de câștigat. În plus, natura se ocrotește și se păstrează nealterată pentru generații întregi și de aici înainte, iar perspectivele de dezvoltare devin și mai fezabile.

Dezvoltarea, promovarea și acreditarea Tării Dornelor ca destinație de ecoturism reprezintă o necesitate, dar și o oportunitate a comunității de a se dezvolta pe baze solide, beneficiind de implicarea și de susținerea tuturor factorilor implicați care au un rol determinant în această direcție. Astfel, de la lansarea oficială a prezentului Pact, Asociația de Ecoturism Tara Dornelor va solicita, în mod oficial, sprijinul autorităților locale aflate în cadrul destinației în furnizarea unei serii de documente necesare obținerii acreditării din partea Autorității Naționale pentru Turism.

În acest demers, de obținere a certificării ca destinație de ecoturism, Asociația de Ecoturism Tara Dornelor se bucură de sprijinul, colaborarea și implicarea celor mai importanți actori zonali, semnatari ai Pactului pentru Tara Dornelor: agenți economici din domeniul ecoturismului și turismului – Agenția Bucovina Travel (Vatra Dornei), Pensiunea Valea Dornelor (Dorna Arini), Pensiunea Bâtca Tisei (Neagra Sarului, comuna Saru Dornei), Pensiunea Dorina (Saru Dornei), Pensiunea Cabana Brazilor (Saru Dornei), Casa Florea (Poiana Stampei), Pensiunea Poarta Călimanilor (Gura Haitii, comuna Saru Dornei), Pensiunea Poiana Izvoarelor (Vatra Dornei), Pensiunea Doru Muntelui (Dorna Arini), Pensiunea Dumbrava Cerbilor (Saru Dornei), Pensiunea Perla Călimanilor (Gura Haitii, comuna Saru Dornei), Pensiunea Oița (Ciocănești), Pensiunea Elena (sat Drăgoioasa, comuna Panaci), Pensiunea Melios (Ciocănești), Pensiunea Coliba Plutașilor (Ciocănești), Pensiunea Viorica (Ciocănești), Casa Baltagul (Cozănești, comuna Dorna Arini), Casa Răzeșului (Drăgoiasa, comuna Panaci), Pensiunea Poiana (Poiana Negrii), Pensiunea Evia (Neagra Sarului, comuna Saru Dornei), Compania de transport local și circuite turistice Lutasin, Sincarom; autorități publice locale – Primăria Vatra-Dornei, Primăria Poiana Stampei, Primăria Coșna, Primăria Dorna Candrenilor, Primăria Dorna Arini, Primăria Saru Dornei, Primăria Panaci, Primăria Cârlibaba, Primăria Ciocănești, Primăria Iacobeni; instituții/organizații non – guvernamentale care au ca scop conservarea naturii – Parcul Național Călimani (PNC), Salvamont Vatra Dornei, Asociația Romontana, Asociația Pietrosia; instituții de învățământ – Liceul Teoretic „Ion Luca”, Vatra Dornei, Liceul Tehnologic „Vasile Deac”, Vatra Dornei, Scoala Gimnazială nr. 1, Vatra Dornei, Scoala Gimnazială nr. 2, Vatra Dornei, Scoala Gimnazială nr. 4, Vatra Dornei, Clubul Copiilor Vatra Dornei; instituții culturale – Muzeul de Stiințele Naturii și Cinegetică Vatra Dornei, Muzeul de Etnografie Vatra Dornei, Casa de Cultură „Platon Pardău”, Vatra Dornei.

Conform membrilor asociației, acest demers va continua și în perioada imediat următoare.

Peste 250 de persoane au luat parte la Ziua Parcului Național Călimani

Aniversarea Parcului Național Călimani s-a bucurat de larga participare a localnicilor din Tara Dornelor, copii și adulți deopotrivă, turiști, reprezentanți ai instituțiilor culturale și de învățământ, precum și ai autorităților publice locale și ai agenților economici din zonă, peste 250 de persoane la număr.

Concursurile de gastronomie locală, respectiv fotografie cu telefonul s-au lăsat cu premii menite să-i încurajeze pe localnici să conserve tradițiile și obiceiurile specifice zonei montane și să sublinieze importanța promovării Tării Dornelor prin intermediul acestora. Astfel, publicul participant, a decis, în urma degustării fiecărui balmoș în parte, ca titlul de „Eco – bucătarul destinației Tara Dornelor” să fie acordat tuturor celor înscriși în competiție. Juriul, format din reprezentanți ai AETD și PNC, a hotărât ca fiecare școală participantă la concursul de fotografie cu telefonul, având ca temă – „Activități tradiționale din gospodărie”, să aibă câte un premiu pentru cel mai bun fotograf. Totodată, a fost decernat și un premiu special, acordat celei mai reprezentative fotografii.

După cum s-a anticipat, tiroliana, panoul pentru rapel, face painting-ul, precum și demonstrațiile live ale rangerilor, salvamontiștilor, pompierilor și jandarmilor au făcut senzație în rândul publicului aflat în curtea Centrului de Vizitare a Parcului.

„Pactul pentru Tara Dornelor” a fost semnat sâmbătă, 16 iunie 2018, la Centrul de Vizitare a Parcului Național Călimani de la Saru Dornei, cu ocazia manifestărilor oganizate de Ziua Parcului Național Călimani. La eveniment au luat parte angajații parcului, membrii Asociației de Ecoturism Tara Dornelor, autorități locale, jandarmii montani, salvamontiștii dorneni, precum și foarte mulți copii.

„In unire e puterea. Dacă suntem mai mulți și gândim în același mod, sigur vom avea șansă de reușită în ceea ce privește ecoturismul în Tara Dornelor. Ecoturismul este un turism de nișă, pe care noi ne dorim să îl acoperim și totodată să promovăm ce avem mai bun în Tara Dornelor. Se vorbește de produse tradiționale, se vorbește de arhitectură tradițională, se vorbește de costume populare, vorbim de meșteri iscusiți în arta lemnului, în arta țesutului, pictori adevărați. Politica parcurilor naționale este de a susține dezvoltarea comunităților locale. Pentru asta suntem aici, ne-am dorit să fim cât mai aproape de comunitățile locale, să ne punem la dispoziția comunităților locale, în sensul dezvoltării obiceiurilor, activităților cu tradiție din zona Tării Dornelor”, a declarat inginerul Barasab Bârlădeanu, directorul Parcului Național Călimani.

„Astăzi este o zi mare, când sărbătorim aici la Parcul Național Călimani și totodată cinstim natura. Noi trebuie să facem un front comun pentru a ne dezvolta. Trebuie să găsim soluții pentru a-i îndemna pe cetățeni să înțeleagă că o dezvoltare durabilă înseamnă și o protecție a naturii. Sperăm să avem rezultatele pe care ni le dorim noi în viitorul cât mai apropiat”, a precizat și Ioan Cătălin Iordache, primarul comunei Saru Dornei.

„Mă bucură foarte mult faptul că anul Centenarului ne reunește pe toți. Tara Dornelor ne găsește în nucleul de bază al Bucovinei, unde tradiția este la ea acasă și de secole, atât cei din Dorna, Dorna Arini, Saru Dornei, Dorna Candrenilor și toate comunele alăturate au secole de tradiție rămase într-adevăr pure și intacte. Cu ajutorul unor proiecte adevărate, ecoturismul dornean poate fi gândit într-un proiect de succes și numai așa vom putea să progresăm mai repede”, a declarat Ilie Boncheș, primarul municipiului Vatra Dornei. (Dănuț ZUZEAC)