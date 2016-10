7.800 de doze de vaccin antigripal au fost distribuite în județ de la debutul campaniei de vaccinare

In ultimele șapte zile, 2.609 suceveni au fost diagnosticați cu afecțiuni de acest gen. 122 de pacienți au necesitat internare într-o unitate spitalicească

De la debutul campaniei de vaccinare antigripală, în județ au fost distribuite 7.800 de doze de vaccin, începând vaccinarea persoanelor din grupele de risc, iar Direcția de Sănătate Publică a început monitorizarea infecțiilor respiratorii. In cursul săptămânii trecute, numărul total al persoanelor care au necesitat asistență medicală a ajuns la 2.609, iar 122 de pacienți au necesitat in­ternare într-o unitate spitalicească. In ultimele șapte zile, la nivelul județului Suceava s-au înregistrat 2.102 cazuri de îmbolnăviri prin infecții acute ale căilor respiratorii superioare. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la copiii cu vârste între 5 și 14 ani, respectiv 671 de cazuri, apoi copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 4 ani cu 463 de îmbolnăviri. In acest clasament urmează persoanele cu vârste cuprinse între 15 – 49 ani, cu 439 de cazuri.

In rândul nou-născuților cu vârsta de până într-un an au fost 236 de cazuri, categorie urmată de grupa de vârstă 50-64 de ani cu 185 de cazuri și 65 de ani și peste, cu 108 cazuri. Dintre toate aceste cazuri, 47 de pacienți au necesitat internare într-o unitate spitalicească.

Tot în cursul săptămânii trecute s-au mai înregistrat și 507 cazuri de pneumonii, aceste persoane necesitând asistență medicală pentru acest tip de afecțiune. Cele mai multe îmbolnăviri, în număr de 102, s-au înregistrat la grupa de vârstă de 2-4 ani, urmată de categoria 15-49 de ani, cu 91 de cazuri de pneumonii acute. Printre copiii cu vârsta cuprinsă între 5-14 ani s-au înregistrat 84 de îmbolnăviri, iar printre persoanele cu vârsta de peste 65 de ani s-au înregistrat 83 de îmbolnăviri.

In rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 50-64 de ani s-au înregistrat în ulti­mele șapte zile 80 de îmbol­năviri, iar printre nou-născuți au fost 67 de cazuri de prenumonii. Dintre pacienții afectați de pneumonie, 75 au necesitat internare. In cursul săptămânii trecute, la nivelul județului Suceava nu au fost persoane diagnosticate cu afecțiuni compatibile cu gripa. (Cristina RUSTI)