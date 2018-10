40 de agenți economici suceveni caută astăzi posibili angajați

Totul se întâmplă la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți de la Iulius Mall. In cadrul evenimentului, cei prezenți vor putea participa la interviuri cu viitorii angajatori, fără să mai treacă de selecția CV-urilor. Evenimentul are loc simultan și în Fălticeni, Rădăuți și Câmpulung Moldovenesc

Astăzi, începând cu ora 10:00, la Iulius Mall, în zona liftului panoramic are loc Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, organizată de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă. Evenimentul are loc simultan și în localitățile Fălticeni, Rădăuți și Câmpulung Moldovenesc, la sediile punctelor de lucru din localitățile Fălticeni și Câmpulung, precum și la Casa Germană din Rădăuți. 40 de agenți economici suceveni și-au confirmat prezența, aceștia oferind aproximativ 400 de locuri de muncă pentru diferite calificări și niveluri de studii.

Deși bursa este destinată în mod special absolvenților, la aceasta poate participa orice persoană care este în căutarea unui loc de muncă, indiferent de vârstă și calificarea profesională.

În ceea ce privește evoluția tendințelor pe piața muncii, reprezentanții AJOFM Suceava au explicat că în ultimii ani s-a observat o mo­dificare importantă pe piața muncii, și anume aceea că angajatorii au început să caute persoane calificate într-un anumit domeniu, indiferent că a fost vorba despre o meserie sau de studii superioare.

“Mai întâi s-a dezmorțit piața muncii pe meserii, fiind solicitările mai consistente, ulterior au apărut ofertele pentru cei cu studii superioare, și nu orice fel de studii superioare, ci se solicită studii superioare pe anumite specializări. Acest lucru înseamnă că și domeniile s-au diversificat și au apărut domenii noi de activitate, dar poate nu atât domenii noi, cât, dintre cele existente, au realizat că au nevoie și de persoane cu studii superioare pentru a-și putea dezvolta afacerea. Rămâne aceeași nemulțumire a angajatorilor, că nu sunt suficient de bine pregătiți, că nu au cunoștințele la care se așteptau ei, atunci când stau față în față cu un absolvent cu o anumită diplomă, dar nu mai este un impediment în a-i angaja”, susțin reprezentanții AJOFM Suceava. Meseriile cele mai solicitate, până în prezent, la nivelul județului sunt cele specifice construcțiilor (sudor, electrician, instalator, lăcătuș mecanic, etc.), comerțului (lucrător comercial, vânzător, decorator vitrine), prelucrării lemnului (operator prelucrare lemn, tâmplar, muncitor necalificat, etc.) și fabricării îmbrăcămintei (confecționer), iar un număr important de posturi vacante se adresează persoanelor cu calificări specifice domeniilor hotelier, turism și industrie alimentară (ospătar, bucătar, brutar, patiser, lucrător bucătărie, etc.). Printre cele mai căutate specializări cu studii superioare sunt programatorii IT, agenții de servicii cunoscători de limbi străine, inginerii și economiștii. Candidații pentru locurile vacante oferite la bursă vor primi suport și orientare pentru a se prezenta la interviu, precum și inițiere în instrumente și tehnici aplicate de căutare a unui loc de muncă.

În cadrul evenimentului, cei prezenți vor putea participa la interviuri cu viitorii angajatori fără să mai treacă de selecția CV-urilor.

Alături de oferte de locuri vacante pe plan local, persoanele interesate vor putea consulta și solicita consiliere pentru a ocupa locuri vacante în străinătate, mediate prin rețeaua EURES a serviciilor publice din Europa, iar oferta angajatorilor europeni este diversificată atât pe niveluri de studii si calificări, cât și ca domenii de activitate. (Cristina RUŞTI)