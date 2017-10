18 șoferi au rămas fără permis într-o singură zi, doar în municipiul Suceava

Polițiștii suceveni au organizat o acțiune rutieră de amploare, în urma căreia au dat 193 de amenzi în valoare totală de 81.210 lei, au reținut 18 permise de conducere și au retras 31 de certificate de înmatriculare

Polițiștii din cadrul Po­liției Municipiului Suceava au desfă­șu­rat o amplă acțiune pentru creșterea gradului de siguranță rutieră în municipiul Su­ceava, dar și în zona rurală arondată. La acțiune au fost cooptați și polițiști rutieri din cadrul Poliției municipiului Rădăuți și Poliției orașului Vicovu de Sus.

Acțiunea a fost organizată în perioada 26 – 27 octombrie 2017, în intervalul orar 14.00 – 06.00, fiind vizate principalele cauze generatoare de accidente grave, respectiv nerespectarea regimului legal de viteză, depășirile neregulamentare și consumul de alcool la volan. În intervalul orar 14.00 – 20.00, acțiunile au fost direcționate în special pe drumurile naționale și europene pentru depistarea celor care conduc cu viteză excesivă, iar după ora 20.00 s-a acționat în interiorul localităților pentru prinderea celor care conduc vehicule sub influența băuturilor alcoolice. La acțiune au participat peste 60 de polițiști cu 28 de autospeciale de poliție. Au fost verificate 343 de autovehicule și au fost testați cu aparatul etilotest 186 de șoferi. Au fost date 193 de amenzi în valoare de 81.210 de lei. Au fost reținute pentru diverse abateri la regimul rutier, în special pentru depășiri neregulamentare și viteză excesivă, 18 permise de conducere. De asemenea, au fost retrase 31 de certificate de înmatriculare. În cadrul acțiunii au fost constatate cinci infracțiuni, toate la regimul rutier.

La data de 26 octombrie 2017, la ora 16.10, un tânăr de 21 de ani, din Capu Codrului, comuna Păltinoasa, a fost depistat în municipiul Suceava în timp ce conducea o mașină cu număr de înregistrare provizoriu. Fiind verificate numerele de înregistrare s-a stabilit faptul că au fost atribuite altui vehicul. În acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducere pe drumurile publice a unui vehicul cu numere false de înmatriculare”.

In aceeași zi, la ora 20.50, un bărbat de 46 de ani, din comuna Dăr­­mănești, a fost depistat în timp ce conducea având permisul de con­ducere suspen­dat. In urma tes­tării cu apa­ratul eti­­­lo­­test, re­zul­­tatul a fost de 0,63 mg/l alcool pur în ae­rul expirat. Pe numele său a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „conducere sub influența alcoolului” și „conducere cu permisul suspendat”.

In seara de 26 octombrie 2017, la ora 20.30, un bărbat de 63 de ani, din comuna Pătrăuți, a fost depistat pe DJ 209 D, pe raza comunei Mitocu Dragomirnei, în timp ce conducea autoutilitara având dreptul de conducere suspendat. În acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducere a unui vehicul fără permis de conducere”.

La data de 27 octombrie 2017, în jurul orei 01.40, un tânăr de 23 de ani, din comuna Arbore, a condus autoturismul pe DJ 178, pe raza localității Botoșana, având o concentrație alcoolică de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele lui a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. De remarcat faptul că în urma derulării acțiunii de amploare nu au fost înregistrate evenimente rutiere în zonă, activitățile urmând a fi continuate pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. (D.Z.)