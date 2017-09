17 suceveni au fost diagnosticați în acest an cu HIV

Patru persoane au murit de la începutul anului din cauza acestei maladii. La nivelul județului nostru, numărul persoanelor diagnosticate cu HIV este în creștere de la an la an

După cum reiese din datele statistice ale secției de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean Suceava, numărul sucevenilor diagnosticați cu HIV crește de la an la an. In perioada ianuarie – septembrie 2017, aproape 20 de suceveni au primit acest diagnostic crunt. Este vorba despre 17 persoane care au început să urmeze tratament, cu vârste cuprinse între 17 și 51 de ani. “Nu știm încă dacă reacțio­nează sau nu la tratament. Ei vin, își iau medicația, dar o dată la șase luni se face o evaluare pentru a se vedea gradul de aderență. Din ianuarie și până acum, am mai adăugat pe listă încă 17 cazuri noi. Suntem norocoși că fondurile sunt suficiente și sunt astfel bani pentru tratament”, ne-a declarat ieri medicul Stă­nescu, șefa secției de Boli Infecțioase a spitalului sucevean. Tot în primele nouă luni ale acestui an s-au înregistrat și două nașteri din mame sero­pozitive care urmează tratament. După primele rezultate, reiese că acestea au născut copii sănătoși.

La nivelul județului nostru sunt aproape 250 de pacienți diagnosticați cu HIV/SIDA luați în evidență, iar dintre aceștia doar 221 de suceveni urmează tratament antiretroviral la secția de Boli Infec­țioase a spitalului sucevean. Lunar, cheltuielile pentru tra­tamentul pacienților cu HIV-SIDA din județul nostru sunt de 495.000 de lei. Cei mai mulți suceveni diagnosticați cu HIV sunt din zona Făl­ticeni. De la începutul acestui an, patru pacienți diagnosticați cu această maladie au pierdut lupta cu viața, în timp ce pe tot parcursul anului trecut au fost înregistrate șase decese și identificați 17 pacienți noi. Toți au luat boala pe cale sexuală, o parte dintre ei declarând medicilor că au călă­torit în străinătate, între­ținând relații sexuale acolo. In județ sunt în prezent trei copii cu HIV cu vârsta cuprinsă între cinci și nouă ani, doi cu vârsta cuprinsă între 10 și 12 ani, iar alți zece cu vârste de peste 15 ani. Toți acești copii s-au năs­cut din părinți seropozitivi. “In spa­tele fiecărui pacient mai stau încă cel puțin 15 persoane nediagnosticate”, este de pă­rere un medic sucevean.

Pentru Programul național de prevenire și control al HIV/SIDA, Ministerul Să­nă­tății a alocat 5,7 milioane de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 89% din bugetul de anul trecut. Acești bani vor asigura tratamentul pacienților din județ aflați în evidențe până în luna noiembrie, așteptându-se o rectificare bugetară prin care să mai fie repartizată suma necesară derulării acestui program până la finele anului și chiar și în primele luni ale anului viitor. (Cristina RUSTI)