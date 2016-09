10 oameni au murit înecați în râurile din județ, în această vară

Dintre acestea, șase s-au înecat în și acumulările de pe Siret, două în râul Suceava și câte unul în râurile Moldova și Somuz. Un bărbat în vârstă de 66 de ani ce a fost găsit înecat în râul Somuz, pe raza comuna Preutești, este ultima persoană ce a fost murit înecată într-un râu de pe raza județului Suceava

In acest an, 10 persoane și-au pierdut viața, după ce s-au înecat în râurile de pe raza județului. Dintre acestea, șase au decedat înecate în râul Siret, două în râul Suceava și câte una în râurile Moldova și Somuz.

Ultimul astfel de caz s-a produs la data de 18 septembrie 2016, la ora 09.09, când agenții Secției 12 de Poliție Rurală Preutești au fost anunțați despre faptul că Gheorghe A., de 66 de ani, din localitate, a fost găsit înecat în râul Somuz, pe raza comunei Preutești. Pe suprafața corpului nu au fost găsite urme de violență, fără a exista suspiciuni cu privire la cauzele decesului. Gheorghe A. era consumator de băuturi alcoolice și obișnuia să plece de acasă mai multe zile, ultima dată fiind văzut în ziua de 15 septembrie a.c.. Polițiștii au dispus efectuarea unei necropsii în vederea stabilirii cauzei decesului.

Sâmbătă trecută, 17 septembrie 2016, la ora 15.22, Poliția orașului Siret a fostanunțată prin 112 despre faptul că un tânăr este în apa râului Siret și strigă că se îneacă. La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Secției 13 de Poliție Rurală Bălcăuți, care a constatat că un adolescent în vârstă de 15 ani, Ciprian C., din comuna Cristești, județul Botoșani, se afla la scăldat în zona Barajului Rogojești de pe raza comunei Grămești, împreună cu Ioan Azoicăi, de 36 de ani din localitatea Ibănești, județul Botoșani. La un moment dat minorul a intrat în apa râului Siret, iar la scurt timp a început să strige că se îneacă, în ajutorul său sărind în apă Ioan Azoicăi. Acesta nu a reușit că-l salveze pe băiat și din nefericire amândoi au fost trași de curent la fundul apei.

Cei doi au fost scoși din apă de către pompierii care au intervenit la fața locului în urma apelului de urgență la 112. Ciprian C. a fost transportat la Spitalul orăpenesc Siret, în timp ce lui Ioan Azoicăi i-au fost făcute manevre de resuscitare de către medicii de pe Ambulanță timp de 70 de minute, decesul fiind declarat la ora 17.16. De asemenea, lui Ciprian C. i-au fost făcute manevre de resuscitare timp de 50 de minute, decesul său fiind declarat la ora 16.35, la Spitalul orășenesc Siret.

Având în vedere cele de mai sus, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor deceselor, în acest caz s-a dispus efectuarea necropsiilor, cadavrele celor doi fiind transportate la morga Spitalului municipal Rădăuți. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „ucidere din culpă”, cercetările fiind continuate de către Postul de Poliție Grămești. (D.Z.)