Guvernul va da ordonanta pentru ca popririle sa fie ridicate automat. Nu vor mai fi toate conturile blocate

ANAF a finalizat softul pentru popriri, astfel incat sa nu mai fie blocate simultan toate conturile unui contribuabil, iar Fiscul sa poata ridica automat popririle, a anuntat miercuri ministrul Finantelor, Florin Citu (foto).

“Avem deja pregatita documentatia, este o modificare de cod de procedura fiscala. Softul este gata in ANAF, in ceea ce priveste popririle. Va fi un soft foarte simplu, in care anunta si angajatorul si banca, banii vor fi luati intr-o anumita ordine dintr-un cont si nu vor mai fi toate conturile blocate si se ridica automat poprirea.

Totul este pus la punct. Am fost foarte implicat in a ma asigura ca dupa ce s-a platit datoria sa nu mai ramana conturile poprite, sa nu trebuiasca sa anunti toate bancile. Sa fie totul mai simplu: s-a platit datoria, se ridica poprirea de pe cont”, a declarat Florin Citu, pentru Adevarul.

Ministrul de Finante a precizat ca Guvernul urmeaza sa emita o ordonanta de urgenta in acest sens.

“Daca nu maine, saptamana viitoare (va fi emisa OUG – n.red.). Va include aceste modificari de cod de procedura fiscala. Softul este gata. Ar trebui sa fie cat mai rapid posibil”, a subliniat Citu.

Potrivit ministrului de Finante, ANAF nu va mai trimite decizii retroactive de plata catre contribuabili.

“Am oprit-o in primele zile. Acum incercam sa corectam pentru cei care au depus. Daca intr-un an de zile dupa ce ai depus si vine ANAF sa iti spuna si iti vine dupa patru ani, nu e vina ta, e vina ANAF si aici am oprit si discutam sa vedem cum o solutionam interior”, a spus el.

In urma cu o saptamana, deputatul liberal Florin Roman a anuntat ca va depune un proiect de lege prin care sa se modifice modul in care ANAF pune poprire pe conturilor romanilor care au datorii la stat.

Mai exact, Florin Roman spunea ca vrea ca ANAF sa nu le mai popreasca romanilor toate conturile si sumele pe care le detin la banci, pentru o datorie oricat de mica, ci sa popreasca exact sumele pe care romanul nu le-a platit la timp catre stat.