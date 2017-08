Guvernul a adoptat ordonanta: Plata defalcata a TVA e obligatorie de la 1 ianuarie

Guvernul Tudose a adoptat in sedinta de miercuri ordonanta care prevede instituirea obligatorie a platii defalcate a TVA incepand cu 1 ianuarie 2018.

Intr-un comunicat de presa se precizeaza ca decizia a fost luata “in scopul reducerii evaziunii fiscale in domeniul TVA, tinand cont de faptul ca exista o diferenta semnificativa intre TVA incasata la bugetul de stat si taxa declarata in deconturile de TVA depuse de persoanele impozabile inregistrate in acest scop”.

“Se estimeaza ca prin aplicarea noii masuri vor fi obtinute venituri suplimentare bugetare de circa 6 miliarde de lei pana in anul 2020″, se mai arata in comunicatul citat.

Guvernul precizeaza si care va fi mecanismul dupa care va functiona aceasta masura nou introdusa:

Deschiderea unui cont de TVA de catre persoanele impozabile, inclusiv institutii publice, inregistrate in scopuri de TVA, la institutii de credit si/sau unitati ale Trezoreriei Statului. In cazul conturilor de TVA deschise la unitati ale Trezoreriei Statului, costurile aferente deschiderii acestora si comisioanele aferente oricaror operatiuni in legatura cu acestea, se suporta de la bugetul Trezoreriei Statului, fara a fi percepute de la titularii de cont. Totodata, extrasele conturilor de TVA deschise la unitati ale Trezoreriei Statului, vor fi puse gratuit la dispozitia titularilor de cont si in format electronic.

Plata de catre beneficiari – institutii publice, persoane impozabile, cu exceptia persoanelor fizice neinregistrate si care nu au obligatia de a se inregistra in scopuri de TVA, a TVA aferente operatiunilor taxabile in contul distrinct de TVA al furnizorului/prestatorului;

Virarea/depunerea de catre furnizor/prestator in contul sau de TVA a TVA aferente diferentei intre incasarile si platile in numerar, precum si a TVA aferente incasarilor cu carduri de debit/credit sau cu substitute in numerar, in termen de 7 zile lucratoare de la incasare;

Utilizarea sumelor din acest cont distinct de TVA pentru achitarea de catre furnizor/prestator a taxei aferente achizitiilor sale furnizorilor/prestatorilor sai, precum si a taxei datorate bugetului de stat;

Posibilitatea transferului de sume din conturile de TVA in alt cont de catre titular doar cu aprobarea ANAF si instituirea unui termen de maximum 3 zile lucratoare in care se aproba transferul de catre ANAF;

Interzicerea retragerii in numerar a unor sume din contul de TVA.

Potrivit ordonantei adoptate astazi, “in perioada premergatoare aplicarii obligatorii a masurii, respectiv 1 octombrie – 31 decembrie 2017, agentii economici pot opta pentru aplicarea optionala a platii defalcate a TVA, acestia beneficiind de unele facilitati”.

Este vorba despre:

anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017, in anumite conditii;

acordarea unei bonificatii de 5% la plata impozitului pe profit sau, dupa caz, a impozitului pe veniturile microintreprinderilor

Actul normativ mai prevede, printre altele:

instituirea obligatiei persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA de a isi vira in contul de TVA in maximum 7 zile lucratoare de la incasare TVA aferenta facturilor emise inainte de 1 ianuarie 2018 sau, dupa caz, inainte de data la care aplica optional mecanismul;

infiintarea Registrului persoanelor care aplica plata defalcata a TVA organizat de ANAF si in care sunt inscrise persoanele care opteaza pentru aplicarea platii defalcate a TVA in perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017;

instituirea unor contraventii si sanctiuni specifice pentru nerespectarea obligatiilor prevazute in cadrul actului normativ, dupa cum urmeaza:

-stabilirea unei perioade de gratie de 7 zile lucratoare in cadrul careia sa se corecteze erorile;

-in cazul in care erorile nu au fost corectate in termenul de 7 zile lucratoare, se aplica o penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 de zile;

-dupa termenul de 30 de zile, pentru fapte precum nevirarea in contul de TVA al furnizorului sau debitarea eronata a contului de TVA, se aplica o amenda de 50% din suma reprezentand TVA, iar pentru fapte precum nevirarea sumelor reprezentand TVA din contul curent al titularului in contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorata furnizorului din alt cont decat contul de TVA, se aplica o amenda de 10% din suma reprezentand TVA.

In comunicatul Guvernului se mai arata ca in Romania, “Taxa pe Valoarea Adaugata reprezinta cea mai importanta sursa de venit a bugetului general consolidat, reprezentand 23,1% din venituri, in 2016.”

“ANAF si-a asumat cresterea ratei de conformare voluntara la plata pentru TVA la 85% in 2018, urmand ca acest indicator sa ajunga la 90% pana in 2020″, sustine Guvernul.