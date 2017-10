Economisim foarte putin fata de ceilalti europeni. Depozite bancare de doua salarii si jumatate

In Romania, un depozit bancar mediu este echivalentul a 2.6 salarii, in vreme ce croatii si cehii au in contul de economii cate 8 salarii, au aratat marti reprezentantii Asociatiei Administratorilor de Fonduri (AAF), in cadrul unei intalniri cu reprezentantii presei economice. Lucrul poate parea paradoxal, cata vreme dobanda medie la depozite (potrivit datelor BNR) este de 0.5%, ceea ce inseamna ca la o inflatie de 3% (pe unde se situeaza asteptarile majoritatii analistilor pentru anul viitor), banii depusi in depozite aduc pierderi, nu castiguri. Pe scurt, economisim foarte putin fata de restul europenilor si nici nu ne gandim pragmatic la randamentele pe care ni le pot aduce banii pusi deoparte.

Daca, asa cum spuneam mai sus, “strangem” cam 2.6 salarii medii bani pentru zile negre, pe zona fondurilor de investitii alocarile sunt echivalente cu 0.65% din salariul mediu. “Inflatia ar putea depasi 3.5% si orice plasament in depozite bancare sub 1% este erodata de inflatie, devenind o pierdere. E de datoria noastra sa transmitem oamenilor ca vom sta intr-o perioada de randamente negative ale depozite bancare pentru ca oamenii sa isi caute poata cauta alte forme de plasament”, a spus marti Dan Popovici, membru in boardul AAF si director general al OTP Asset Management.

Explicatiile tin de cultura economisirii in Romania, de educatia financiara precara a romanilor, de faptul ca jumatate din populatie traieste in mediul rural, dar o parte din vina o poarta si reprezentantii fondurilor de investitii, care (cu foarte rare exceptii) nu s-au obosit sa comunice in sensul de a explica avantajele unor astfel de investitii.

