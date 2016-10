Comisia Europeana vrea un sistem unitar de impozitare pentru corporatiile din UE

Comisia Europeana s-a hotarat sa termine cu paradisurile fiscale autohtone, care atrag banii corporatiilor ce vor sa plateasca taxe cat mai mici si a solicitat din nou tarilor membre UE adoptarea uni sistem unitar de impozitare a marilor companii prezente pe piata unica.

Este a doua incercare a Executivului UE de a alinia impozitele corporatiste la o baza comuna aplicabila in toate tarile membre, dupa ce in martie 2011 o alta propunere similara s-a izbit de refuzul categoric al Irlandei si Marii Britanii, doua state in care corporatiile obisnuite sa fenteze fiscul si-au deschis sucursale, relateaza Reuters.

“Am conceput un sistem care, in mod simultan, sustine dezvoltarea afacerilor, atrage investitori, promoveaza cresterea economica si elimina practica evitarii impozitarii pe scara larga”, a explicat comisarul pentru Economie si Finante, Pierre Moscovici.

Noua regula, in cazul in care va obtine votul unanim al statelor membre, ar urma sa se aplice companiilor multinationale cu venituri de peste 750 de milioane de euro, tarile din blocul comunitar urmand sa respecte rata unitara de depreciere pentru un active si aceleasi tipuri de cheltuieli deductibile.

Conform analizelor facute de reprezentantii CE, noua regula, prin care multinationalele ar urma sa completeze o singura declaratie fiscala cu rezultatul operatiunilor lor in UE, ar urma sa ridice investitiile in regiune cu 3,4% si cresterea economica cu cel putin 1,2 procente.

In schimb, in baza principului suveranitatii, guvernele tarilor membre vor pastra privilegiul de a stabili singure nivelul de impozitare al corporatiilor pentru operatiunile derulate in interiorul granitelor.

Tonul folosit de Bruxelles in noua propunere este ceva mai bland decat in trecut, companiile beneficiind si de diverse stimulente fiscale in cazul in care anunta derularea unor operatiuni de mobilizare a capitalului de pe piata europeana in scopul extinderii investitiilor.

business24.ro