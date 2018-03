Banca Mondiala constata ca nu s-a facut niciun progres in reformarea ANAF. Se discuta inchiderea proiectului

Considerand ca exista motive puternice pentru anularea proiectului de reforma al ANAF, Banca Mondiala discuta in prezent, oficial, aceasta posibilitate cu reprezentanti ai Guvernului Romaniei.

E vorba de creditul de 90 de milioane de dolari oferit pentru digitalizarea si reststructurarea Fiscului.

Cursdeguvernare.ro a obtinut raspunsurile oficiale ale Bancii Mondiale referitoare la sansele acestui proiect.

Motivele formale care au generat aceste discutii le constituie faptul ca “in ultimele 6 luni exista o implementare necorespunzatoare a etapelor proiectului si nu s-a facut niciun progres pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare”.

Surse apropiate echipei romane de negociatori cu Banca Mondiala afirma ca “disputele tehnice” intre expertii partilor cu privire la modalitatatile de implementare ale acestui proiect au inceput de cativa ani, insa “picatura care a umplut paharul” a fost decizia de infiintare a Centrului National pentru Informatii Financiare.

Adoptata de catre Guvernul Mihai Tudose, decizia este perceputa ca “parazitand” proiectul de reforma al ANAF.

In ultimul raport privind derularea proiectului RAMP, Banca Mondiala a anuntat, in februarie 2018, ca procesul de modernizare al ANAF s-a blocat imediat dupa prima etapa a achizitiei sistemului de management al veniturilor bugetare, finalizata in octombrie 2017.

Dupa o trecere in revista a problemelor structurale cu care se confrunta Fiscul roman, Banca Mondiala transmite guvernului roman: “Aceste provocari raman importante, indiferent de soarta proiectului de modernizare al administrarii veniturilor (RAMP) “.