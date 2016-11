Avem mai putin timp sa ne platim facturile si putem fi executati silit mai usor

Persoanele care nu-si platesc la timp facturile de caldura si gunoi vor putea fi executate silit mai usor, pentru ca nu mai e nevoie actionarea in justitie a clientilor rau-platnici.

Masura e valabila inca de anul trecut in cazul facturilor de apa si canalizare, iar de curand a fost extinsa la serviciile de salubritate si furnizarea caldurii in sistem centralizat.

In esenta, prevederea stabileste ca “factura emisa pentru serviciile de utilitati publice constituie titlu executoriu”, ceea ce inseamna ca persoanele care nu-si achita la timp facturile pentru aceste servicii vor putea fi executate silit fara sa se mai ajunga in instanta.

Masura este inclusa in Legea nr. 225/2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, care a aparut in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 942 din 23 noiembrie 2016 si a intrat in vigoare sambata.

Perioada in care se pot plati facturile va fi mai mica

Alta modificare semnificativa – introdusa prin acelasi act normativ – referitoare la facturile pentru apa, canalizare, caldura si gunoi este reducerea perioadei in care consumatorii pot achita aceste servicii.

Astfel, facturile vor trebui platite in cel mult 15 zile calendaristice de la emitere si nu de la primire, cum se intampla pana acum.

“Utilizatorii serviciilor de utilitati publice, persoane fizice sau juridice, sunt obligati sa achite facturile reprezentand contravaloarea serviciilor furnizate/prestate in termenul de scadenta de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii se inscrie pe factura. Termenul de scadenta privind plata facturii se ia in calcul incepand cu data emiterii facturii”, dispune Legea nr. 225/2016, cu precizarea ca facturile trebuie emise cel tarziu pana la data 15 a lunii urmatoare celei in care s-au furnizat serviciile.

In momentul de fata, plata facturilor trebuie facuta in maximum 15 zile lucratoare de la primire. Astfel ca noile reguli au ca efect o dubla reducere a termenului de scadenta: acesta se va calcula in zile calendaristice, nu in zile lucratoare, si va curge efectiv de la data emiterii facturii, nu de la data primirii.

Reamintim ca data emiterii nu este neaparat si data primirii, daca vorbim de o factura comunicata prin posta. Insa trebuie mentionat ca acum majoritatea companiilor pun la dispozitia clientilor factura electronica.

Comparatie

Pentru a evidentia diferentele, am facut o simulare.

Cum se calcula pana acum

Factura este emisa in data de 13 octombrie 2016 pentru luna septembrie 2016 si este primita de client in data de 14 octombrie 2016*. Astfel, termenul de scadenta incepe pe 14 octombrie 2016 si se incheie pe 3 noiembrie 2016. Deci clientul are la dispozitie 21 de zile calendaristice** pentru a achita factura.

Cum se va calcula de-acum incolo termenul de plata al facturilor

Factura este emisa in data de 13 octombrie 2016 pentru luna septembrie 2016 si este primita de client in data de 14 octombrie 2016*. Astfel, termenul de scadenta incepe pe 13 octombrie 2016 si se incheie pe 27 octombrie 2016. Deci clientul are la dispozitie, cel putin teoretic, 15 zile calendaristice** pentru a achita factura, insa perioada se reduce cu numarul de zile necesar comunicarii prin posta (in acest exemplu, termenul efectiv de scadenta este de 14 zile calendaristice).

* Nota: Am luat in calcul o durata de o zi intre emitere si comunicare, necesara, cel putin teoretic, pentru transmiterea facturii prin posta.

** Nota: Termenul actual de scadenta poate varia in functie de numarul zilelor nelucratoare, dar cel viitor va fi fix si, in functie de data primirii facturii, va putea fi destul de strans.

Cand se aplica penalitati

Ideea e ca daca nu-ti platesti factura la timp, mai intai vor fi aplicate penalitati, iar abia dupa aceea furnizorul de servicii te poate executa silit.

Astfel, daca o factura nu este achitata in cel mult 30 de zile de la data scadentei (ultima zi a perioadei de plata), clientul in cauza este penalizat pentru intarziere, prevede Legea nr. 51/2006. Penalitatile se calculeaza incepand cu prima zi dupa data scadentei si, in total, nu pot depasi valoarea facturii.

“Daca sumele datorate, inclusiv penalitatile, nu au fost achitate dupa 45 de zile de la primirea facturii, operatorul poate intrerupe furnizarea/prestarea serviciului cu un preaviz de 5 zile lucratoare si are dreptul sa solicite recuperarea debitelor in instanta.

Reluarea furnizarii/prestarii serviciului se face in termen de maximum 3 zile de la data efectuarii platii. Cheltuielile aferente suspendarii, respectiv reluarii furnizarii/prestarii serviciului se suporta de utilizator”, este detaliat in actul normativ.

Executarea silita se face in baza unui titlu executoriu

Executarea silita poate fi facuta, in principiu, doar de catre un executor judecatoresc. In privinta modalitatilor de executare, Codul de procedura civila face referire la urmarirea bunurilor mobile si imobile ale datornicului, predarea catre creditor a bunurilor (prevazute in titlul executoriu) detinute fara drept de datornic, dar si la alte masuri legale.

Executarea silita incepe numai la cererea creditorului, ce trebuie transmisa executorului judecatoresc. Apoi, acesta din urma trebuie sa solicite incuviintarea executarii de catre instanta de executare. Cu alte cuvinte, o executare silita nu poate sa inceapa fara acordul unei instante judecatoresti.

“Incuviintarea executarii silite permite creditorului sa ceara executorului judecatoresc care a solicitat incuviintarea sa recurga, simultan ori succesiv, la toate modalitatile de executare prevazute de lege in vederea realizarii drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Incuviintarea executarii silite produce efecte pe intreg teritoriul tarii”, dispune actul normativ.

De precizat ca, in anumite situatii, o instanta poate respinge cererea de incuviintare a executarii silite. De exemplu, daca hotararea sau inscrisul transmis instantei nu este, potrivit legii, un titlu executoriu sau daca datoria nu este certa, lichida si exigibila.

