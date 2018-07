ALDE vrea modificarea Legii offshore: E o situatie delicata, nu a existat dialog cu PSD

Purtatorul de cuvant al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, afirma ca ceea ce si-a dorit ALDE sa apara in Legea offshore nu se regaseste si se impune “o interventie de urgenta pe actul normativ”, el spunand ca in Coalitia PSD-ALDE nu a existat dialog pe acest act normativ. El a mai explicat ca propunerile ALDE au fost avizate negativ de Guvern, iar parlamentarii ALDE au fost pusi intr-o “situatie delicata”.

Intrebat, luni, daca va fi adoptata o Ordonanta de Urgenta pentru a modifica legea offshore, acesta a spus: “Avand in vedere faptul ca fata de ceea ce noi am dorit sa apara in lege, in text, nu reflecta in totalitate vointa legiuitorului, se impune o interventie de urgenta pe actul normativ. (…) Toate deciziile se iau prin consens in Coalitie, dialog exista in Coalitie, insa nu a existat pe acest act normativ”.

“Eu cred ca propunerea care a fost facuta si care a fost adoptata in Comisie a fost o propunere care pe noi, care eram membri ai Comisiilor reunite din partea ALDE, ne-a pus intr-o situatie delicata. Informatia pe care am primit-o a fost aceea ca solutia a fost convenita si cu actorii pietei, s-a dovedit pana la urma ca nu a fost asa, si iata ca suntem nevoiti acum sa procedam la anumite corectii pentru ca acele conditii care ne-au fost prezentate – un anumit tip de impozitare care se combina cu un anumit tip de deducere a costurilor de exploatare si explorare – nu s-au regasit in documentul final si de aceea se discuta acum de modificarea actului normativ. Eu cred ca pentru o mai buna acuratete a procedurii legislative e nevoie de discutii prealabile”, a afirmat Varujan Vosganian.

Legea offshore, care reglementeaza exploatarea gazelor din Marea Neagra, a fost adoptata luni de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, cu 175 de voturi pentru, 30 impotriva si 30 de abtineri. USR, PNL si PMP nu au votat. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca legea adoptata de Camera Deputatilor, intr-o forma mult diferita de cea adoptata de Senat, va ajuta Romania sa nu mai fie dependenta energetic de rusi.

Legea va impune operatorilor sa plateasca impozite progresive pe venituri suplimentare, 50% din toata productia va trebui tranzactionata pe piata romaneasca, iar sumele obtinute vor fi directionate spre parteneriatele public-private.

