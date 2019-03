Dacia lanseaza un nou model de Duster

Dacia dezvolta o versiune pick-up pentru modelul Duster, iar presa din Spania dezvaluie pretul cu care va fi comercializata.

Nu e pentru prima oara cand Dacia Duster va fi disponibila intr-o versiune pick-up.

In 2014, Romturingia a creat 500 de unitati Duster Pick-up, iar anul trecut aceeasi companie a prezentat un prototip bazat pe actuala generatie la Salonul de Vehicule Comerciale de la Hanovra (foto).

Vazand succesul avut de Romturingia, constructorul de la Mioveni a hotarat sa introduca oficial o versiune pick-up in gama Duster.

Un pick-up care se va adresa micilor comercianti care se afla in cautarea unui vehicul utilitar simplu si practic.

Potrivit publicatiei eldesmarque, pretul pentru Dacia Duter pick-up va fi foarte atractiv.

Desi nu exista cifre oficiale, sursa in cauza sustine ca are informatii conform carora Duster pick-up va avea un pret de pornire de 13.000 de euro si ajunge la 20.000 de euro, in echiparea de top.