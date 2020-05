VIDEO. Trailerul si detalii despre “Tenet”, noul “Inception” al lui Christopher Nolan

Christopher Nolan, realizatorul unora dintre cele cunoscute blockbustere – Inception, Interstellar, Dunkirk – a lansat noul trailer al asteptatului film “Tenet”, “noul Inception”.

Pentru a elucida totusi putin din misterul care invaluie pelicula, site-ul oficial al Warner Bros. a publicat sinopsisul oficial al filmului.

John David Washington este noul protagonist in filmul SF al lui Christopher Nolan. Inarmat cu un singur nume -Tenet- si luptand pentru salvarea intregii omeniri, calatoria lui are loc in lumea misterioasa a spionajului international, intr-o misiune ce va intrece orice realiate. Si nu e vorba de calatoria in timp. Ci de inversarea timpului ce ar putea face referire la conceptul de retrocauzalitate descoperit in stiinta.

–

Din distributia filmului “Tenet” fac parte Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine si Kenneth Branagh.

Pelicula a fost filmata in locatii din sapte tari.

“Tenet” urmeaza sa fie lansat in 17 iulie 2020.

sursa: filmnow.ro