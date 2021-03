Șocant! Mirela Vaida, atacată în direct cu o cărămidă de o femeie dezbrăcată, în timpul emisiunii „Acces direct”

Mirela Vaida a fost atacată vineri, în direct, chiar în timpul emisiunii Acces Direct de la Antena 1, cu un obiect greu, ce părea o cărămidă, de o femeie dezbrăcată care a intrat în platou.

Producătorii au chemat Poliţia şi Ambulanţa. Un echipaj a ajuns la faţa locului. Din primele informaţii, agresoarea avea o cărămidă în mână şi îi cerea Mirelei Boureanu-Vaida nişte bani.

Vizibil marcată, după reluarea emisiunii, Mirela Vaida a povestit, în lacrimi, că este şocată de acest incident și a mărturisit că se teme pentru viața ei.

Realizatoarea emisiunii Acces Direct spune că în ultima vreme a primit mai multe ameninţări de la o persoană care se recomanda Magdalena Şerban, criminala de la metrou.

”Sunt în stare de șoc, vă recunosc. Fac eforturi mari să rămân calmă, deși îmi tremură vocea și nu aș vrea să cedez în direct, pentru că nu aș vrea să se întâmple asta, dar sunt în stare de șoc. Da, am fost atacată fix în momentul în care a intrat în platou. După cum vedeți ne-a fost spart platoul. Avem un pietroi extrem de mare și de greu care trebuia să fie în capul meu. Nu știm cine este doamna. A intat dezbrăcată pe ușă lăturalnică, după cum ați văzut, a intrat fix în momentul în care eu am ieșit de pe aceste porți. Cumva, dumneaei a știu exact, a făcut firul acestui atac foarte bine și țipa să îmi dai banii, să îmi dai banii. Nu știm despre ce bani e vorba. M-am interesat. Colegii mei nu spun să nu fi avut vreun subiect vreodată legat de această doamnă. Era dezbrăcată complet. Au imobilizat-o colegii mei, au acoperit-o cu o pătură, cu o dreaperie, prelată, nu știu ce au găsit aici. Am chemat Poliția. Am luat un calciu, mi-au dat colegii mei mai multe să pot cât de cât să mă calmez, pentru că sunt în șoc. Realmente îmi este frică pentru viața mea”, a spus prezentatoarea emisiunii Acces Direct.