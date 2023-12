Scărlătescu, Bontea, Dumitrescu, cei trei Chefi la cuțite, au fost dați în judecată de Antena 1

Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu şi Sorin Bontea au fost chemați în instanță de Antena 1.Cei trei bucătari ai emisiunii Chefi la cuțite au anunțat că sunt epuizați și că nu vor să mai realizeze emisiunea care avea audiențe extraordinare la Antena 1.În replică, grupul Antena i-a acționat în instanță pentru nerespectarea contractului și a deschis un proces pe numele fiecăruia.

Acțiunea a fost depusă joi, 23 noiembrie, conform site-ului portal.just, citat de ziare.com. Conform dosarului, Antena 1 nu le cere daune financiare celor trei, ci respectarea contractului.

Producătoarea emisiunii, Mona Segall, a rămas mască atunci când a fost anunțată de Chefi că nu mai vor să continue:„Spre marea mea surprindere, cu mai puţin de o lună înainte de începerea filmărilor, am aflat că ei sunt prea obositi ca să mai continue acest proiect, lucru pe care mie, personal, nu mi l-au spus niciodată. Ştiu cât de mult te consumă fiecare sezon, câtă energie îţi trebuie ca să îl duci la ca-păt, că e nevoie de timp pentru a te încărca din nou, dar mai ştiu că eu am avut alături nu doar 3 personaje care făceau parte dintr-un juriu, ci 3 oameni profesionişti, care după atâţia ani înţeleg televiziune, înţeleg şi ştiu ce presupune pregătirea acestui format, ştiu că aceste decizii luate în ultimul moment impactează o echipă de peste 150 de oameni şi nu pot fi remediate într-o lună de zile. Profesional şi uman ştiu că am făcut tot ce s-a putut. Rolul meu a fost să îi învăţ televiziune, să construiesc pentru ei cel mai bun context posibil. Şi eu am obosit, de foarte multe ori, dar responsabilitatea în faţa echipei şi a oamenilor cu care lucrez este mereu unul din secretele acestor mulţi ani în televiziune”.