Divorț la Hollywood: Megan Fox și Brian Austin Green se despart după 10 ani de căsnicie

Actorii Brian Austin Green şi Megan Fox divorţează după o căsnicie de 10 ani. Megan Fox a fost văzută recent cu rapperul Machine Gun Kelly. Brian si Megan au avut o relaţie tumultuoasă, marcată de câteva despărţiri şi împăcări, si au trei copii.

Actorul Brian Austin Green este cunoscut din „Beverly Hills 90210″, iar Megan Fox a devenit celebră datorită francizei „Transformers”.

Brian Austin Green a confirmat, luni, într-un podcast, despărţirea de actriţa Megan Fox.

„O voi iubi mereu”, a spus actorul în vârstă de 46 de ani, care a explicat că pur şi simplu s-au distanţat din ce în ce mai mult la finalul anului trecut, când Fox era plecată la filmări în altă ţară.

Green, care are trei copii cu Fox, a mai spus că vrea în continuare să petreacă vacanţe în familie şi să se concentreze pe cei mici.

„A fost prietena mea cea mai bună timp de 15 ani şi nu vreau să pierd acest lucru”, a mai spus el.

După ce în mediul online au apărut imagini cu Megan Fox şi rapperul Machine Gun Kelly – în contextul în care ei sunt colegi de distribuţie în viitorul film “Midnight in the Switchgrass” -, Green a spus că cei doi “sunt doar prieteni în acest moment”, potrivit The Hollywood Reporter.

Megan Fox, în vârstă de 33 de ani, şi Brian Austin Green s-au cunoscut în 2004, s-au logodit în 2006, s-au despărţit la începutul anului 2009, dar s-au căsătorit în cele din urmă în iunie 2010, în Hawaii.

