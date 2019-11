Cum arata Val Kilmer dupa ce a scapat de cancer. Fotografie cu Al Pacino

Au jucat impreuna in filmul “Heat” din 1995, iar zilele trecute, Al Pacino si Val Kilmer s-au reunit si fotografiat unul in bratele celuilalt pe covorul rosu, la Walt Disney Concert Hall.

In ultima perioada, Kilmer a aparut tot mai rar in public. La un moment dat parea ca a pierdut lupta, imaginile cu el fiind teribile.

Actorul a continuat sa lupte pentru viata sa, iar in 2017 a primit vestea ca boala a intrat in remisie. De atunci, lucrurile au inceput sa se imbunatateasca permanent pentru el.

Kilmer a anuntat ca isi va lansa memoriile primavara viitoare, sub numele “I’m Your Huckleberry”, in care va descrie in amanunt lupta sa cu cancerul.

filmnow.ro