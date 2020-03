Berlinala: Filmul iranian There Is No Evil ia Ursul de Aur. Cristi Puiu – Premiul pentru regie în secțiunea Encounters

There Is No Evil, cel mai politic film al iranianului Mohammad Rasoulof, a primit Ursul de Aur la cea de-a 70-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, în vreme ce Cristi Puiu a luat Encounters pentru Malmkrog, Premiul pentru Cel mai bun regizor în secțiunea Encounters (câștigată de documentarul de opt ore The Works and Days de C.W. Winter și Anders Edstrom.

Premiul pentru scenariu pleacă în Italia, la frații Fabio și Damiano DInnocenzo. Filmul lor, pretențiosul Favolacce (Bad Tales) vorbește despre niște copii care decontează agresivitatea părinților și a mediului în care au crescut, construind bombe și devalorizându-și propria viață. Elio Germano, singurul actor cu două filme în competiție, a fost premiat doar pentru unul dintre ele – Volevo Nascondermi (Hidden Away), de Giorgio Diritti, unde îl interpretează pe pictorul Antonio Ligabue, nu și pentru Favolacce (unde joacă un tată coleric), în vreme ce starul german în ascensiune Paula Beer a luat Premiul de interpretare feminină pentru rolul din Undine, de Christian Petzold.

Premiul omagial ocazionat de a 70-a ediție a festivalului (care a înlocuit Premiul Alfred Bauer până când o comisie externă va decide dacă acesta a fost într-adevăr colaborator al regimului nazist) a fost acordat coproducției franco-belgiene Effacer l’historique (Delete History), de Benoît Delépine și Gustave Kervern. În urmă cu câteva zile, Gustave Kervern spusese în interviuri că vrea Ursul de Aur, dar că nu crede că îl va lua vreodată cu o comedie.

Juriul Competiției a fost prezidat de Jeremy Irons și compus din: Bettina Brokemper, Luca Marinelli, Annemarie Jacir, Kleber Mendonca Filho, Berenice Bejo și Kenneth Lonnergan.

Malmkrog, filmul lui Cristi Puiui, care a deschis secțiunea Encounters în 21 februarie 2020, a avut o primire foarte bună atât din partea jurnaliștilor, cât și a publicului, deși are trei ore și 20 de minute în care personajele mănâncă și discută despre teme filosofice dificile, care sunt la fel de actuale azi pe cât erau la 1900, când are loc acțiunea din lucrarea aflată la baza filmului, Trei dialoguri cu privire la război, progres şi sfârşitul istoriei, urmate de Povestire despre Antihrist, de Vladimir Soloviov.

Filmul e vorbit în franceză, germană și maghiară de o echipă internațională de actori, rolurile principale fiind interpretate de: Frédéric Schulz-Richard, Agathe Bosch, Diana Sakalauskaité, Marina Palii, Ugo Broussot și István Téglás. Malmkrog este o coproducție între România, Serbia, Suedia, Elveția, Bosnia și Herzegovina, și Macedonia de Nord.

sursa: Libertatea