ABBA va lansa 5 piese noi, primele după 27 de ani

Celebrul grup suedez ABBA va lansa cinci piese noi în 2021, după ce reuniunea lor a fost amânată pentru anul viitor din cauza pandemiei.

Inițial, trupa trebuia să scoată doar două melodii noi, scrie The Independent.

Geoff Lloyd, co-gazdă a podcastului Reasons To Be Cheerful/ Motive pentru a fi vesel, a dezvăluit că a avut o discuție pe Zoom cu Björn Ulvaeus, membru ABBA.







”Am vorbit o oră cu Björn Ulvaeus de la ABBA, pe Zoom. Este în carantină acum, are o insulă în Arhipelagul Stockholm. Au înregistrat deja 5 melodii noi. Trebuiau să fie lansate la sfârșitul acestui an. Dar din cauza unor dificultăți tehnice și a pandemiei… planurile le-au fost amânate. Dar mi-a promis că muzica nouă ABBA va fi lansată în 2021”, a declarat Lloyd.

Ultimul album de studio al ABBA a fost lansat în 1982, în timp ce trei piese nelansate au fost făcute publice un deceniu mai târziu, în 1993 și 1994.

Formația suedeză, formată din Ulvaes, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad și Agnetha Fältskog, a cunoscut faimă internațională în 1974, după ce a câștigat Concursul Eurovision cu piesa „Waterloo”.

La apogeul faimei lor, trupa a fost formată din două cupluri căsătorite, dar ambele relații s-au destrămat în timp.

