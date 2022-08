Premierul României, după vizita la Spitalul Județean Suceava, anunță posibile finanțări europene

După ședința de Guvern, premierul Nicolae Ciucă s-a deplasat, miercuri după-amiază, la Suceava, iar primul obiectiv vizitat – desigur, pe lângă aeroportul de la Salcea – a fost Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Și nu chiar întâmplător, pentru că primului ministru i s-au prezentat realizări notabile și o sumă de proiecte ambițioase, derulate fie prin Compania Națională de Investiții, fie cu fonduri ale CJ. Premierul nu a exclus însă posibile finanțări din programe europene, cum au fost în exercițiul financiar precedent al Uniunii Europene.

Cel care a făcut prezentarea investițiilor aflate în diverse stadii și pentru care se dorește obținerea de fonduri europene este președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur. O primă referire a fost cu privire la un mare proiect legat de realizare a unei noi secții de oncologie. Deocamdată, finanțarea este legată de bugetul CJ Suceava, dar șeful administrației județene sucevene nu a ascuns faptul că dorește a se obține fonduri europene din PNRR. Asta în condițiile în care se discută de o finanțare de circa 11 milioane de euro, cu tot cu TVA.

„În luna iunie, la nivelul Guvernului am aprobat un plan național de luptă împotriva cancerului și sunt evidențe foarte clare care ne spun că este absolut obligatoriu să ne focalizăm atenția și să facem tot ceea ce depinde de noi, cât mai repede posibil și cât mai responsabil posibil, astfel încât acest plan să poate să fie pus în practică. Ceea ce am reușit să desprind din prezentările care s-au făcut aici – este foarte clar că avem nevoie de tehnologie de ultimă oră în ceea ce înseamnă tratamentul împotriva cancerului. Avem nevoie în același timp de resursă umană, specialiști care, așa cum s-a prezentat, nu se găsesc chiar atât de ușor și, de asemenea, este nevoie ca la nivel național să se identifice acele centre unde să putem să dezvoltăm astfel de facilități pentru a putea să asigurăm tratamentul pe un spațiu cât mai mare. Până în acest moment, în Moldova există doar un centru la Iași, odată ce va fi pus în funcțiune – și am înțeles că la sfârșitul acestei săptămâni o parte din verificări vor fi finalizate, urmând ca, ne dorim sau dumnealor își doresc, ca săptămâna viitoare în funcție de avizele pe care le primesc de la CNCAN și DSP, să poată să funcționeze normal”, a spus premierul Ciucă.

Poate că nu întâmplătoare este referirea la Iași, întrucât Gheorghe Flutur, în expunerea motivelor sale, a specificat faptul că odată dezvoltată o nouă secție modernă de oncologie, Suceava ar fi un al doilea centru din Moldova în care se pot trata afecțiunile oncologice la un nivel cât mai performant. Subliniind inițiativa pe care autoritățile locale au avut-o și referindu-se în mod specific la președintele CJ, Gheorghe Flutur – pe care l-a și felicitat public pentru modul în care a reușit să pună laolaltă toate resursele financiare pe care le-a avut și „folosindu-vă, de asemenea, de sprijinul financiar guvernamental” a realizat aceste facilități – premierul a ținut să îi transmită șefului administrației județene sucevene referitor la cele trei proiecte – mai era vorba de o secție de pediatrie cu aproape 500 de paturi și una de boli infecțioase cu peste 100 de paturi – că sunt în agenda de activități prevăzute a se realiza prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Evident, este o formulare generalistă, menită să nu descurajeze pentru că activitățile ca atare și proiectele în sine au de parcurs o cale lungă până să obțină finanțare de la UE prin PNRR.

„În același timp, a continuat premierul, vreau să subliniez că au fost operaționalizate programele pentru cadrul financiar multianual 2021 – 2027 și există sume consistente de bani, dacă nu mă înșel patru miliarde de euro”. Fiind de față, ministrul de resort Marcel Boloș a confirmat că aceasta este valoarea fondurilor la nivel de țară pentru zona proiectelor europene din domeniul sanitar.

„Vă îndemn ca împreună cu toți responsabilii de specialitate să vă uitați și către accesarea acestor fonduri, pentru că împreună, fondurile de la bugetul de stat cu fondurile europene, ne asigură o derulare mai rapidă și mai închegată a tot ceea ce dumneavoastră vă doriți și tot ceea ce noi ne dorim și vrem să acordăm sprijin autorităților locale”, a ținut să specifice Nicolae Ciucă.

Probabil că un mesaj mai tranșant nu a putut fi spus gazdelor, deși o posibilă interpretare este aceea că sunt șanse minime pentru a obține fonduri europene prin PNRR – cel puțin nu pentru toate cele trei proiecte la care se referea Gheorghe Flutur (cu toate că în treacăt a amintit și de un al patrulea, și anume tunelul subteran care să facă legătura între spitalul nou și cel vechi) -, dar asta nu înseamnă că nu sunt șanse pentru alte proiecte europene, care vor necesita însă alte demersuri. (Dan PRICOPE)