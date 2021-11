VIDEO – Părinți, elevi și profesori, în frunte cu directorul, au protestat la Liceul din Marginea. „Nu intrăm online”

Elevii Liceului Tehnologic ”Vasile Gherasim” Marginea au ținut în mâini pancarte pe care era scris ”Un NU hotărât învățământului online”, ”Vrem acces necondiționat la învățământ”, ”Învățământul-un drept constituțional”, ”Vrem la școală, nu vrem online” și au înfruntat vremea ploioasă pentru a-și face cunoscute nemulțumirile, alături de părinții lor și de profesori. Părinții nu sunt de acord ca prezența fizică a elevilor la cursuri să fie condiționată de vaccinarea personalului și au susținut că vor protesta zilnic până se va lua decizia reluării cursurilor în bănci. La nivelul județului Suceava, protestul de la Marginea a fost singular, însă nemulțumiți de reluarea cursurilor în funcție de rata de vaccinare a personalului din școli sunt și cetățenii din Stroiești și Milișăuți, după cum a transmis șeful IŞJ Suceava, inspectorul școlar general Grigore Bocanci

În cursul zilei de luni, în fața Liceului Tehnologic ”Vasile Gherasim” Marginea s-au adunat zeci de părinți și elevi, profesori și angajați ai unității de învățământ, printre care și directorul liceului și primarul comunei, pentru a protesta împotriva impunerii unei rate minime de vaccinare în rândul personalului pentru a se putea relua cursurile cu prezență fizică.

Elevii au ținut în mâini pancarte pe care era scris ”Un NU hotărât învățământului online”, ”Vrem acces necondiționat la învățământ”, ”Învățământul-un drept constituțional”, ”Vrem la școală, nu vrem online” și au înfruntat vremea ploioasă pentru a-și face cunoscute nemulțumirile, alături de părinții lor și de profesori. Părinții nu sunt de acord ca prezența fizică a elevilor la cursuri să fie condiționată de vaccinarea personalului și au susținut că vor protesta zilnic până se va lua decizia reluării cursurilor în bănci. ”Nu intrăm online. Vrem la școală. Fiecare copil are dreptul la învățământ fizic. Certificatul verde nu este legal. Profesorii nu trebui să se vaccineze ca să meargă elevii la școală. Poate au boli și nu se pot vaccina”, au spus părinții elevilor. În acest liceu există șapte cadre didactice vaccinate și încă trei cadre didactice care au trecut prin boală. ”Mai sunt colegi care vor să se vaccineze, dar ori sunt răciți ori sunt bolnavi. Probabil se atingea acest prag de 60% și puteam intra în scenariul fizic cum este școala 2 Marginea, dacă se știa dinainte. E o măsură dată așa, de vinerea până lunea. A fost prea în scurt și pentru profesori. Noi nu suntem contra vaccinării, suntem pentru vaccinare. Eu am avut boala în luna ianuarie și în septembrie și nu am avut timp să mă vaccinez”, a declarat directorul liceului, prezent la protest, citat de stirilekanald.ro.

Potrivit IŞJ Suceava, rata de vaccinare la Liceului Tehnologic ”Vasile Gherasim” Marginea este de 47,17%, așa că începând de luni elevii trebuiau să facă cursuri online.

Ieri a fost prima zi de școală după vacanța forțată de două săptămâni, decisă de autorități în contextul creșterii numărului de îmbolnăviri cu COVID în toată țara. La nivelul județului Suceava, protestul de la Marginea a fost singular, după cum a transmis șeful IŞJ Suceava, însă au dat glas nemulțumirilor cauzate de condiționarea reluării cursurilor în format fizic de vaccinarea personalului din școli și cetățenii din Stroiești și Milișăuți. ”Directorul liceului din Marginea a venit și la ISJ să transmită nemulțumirea părinților și angajaților față de situația actuală, după ce a participat la protest. I-am transmis că legea e lege și trebuie respectată. Situația aceasta nu se poate rezolva bătând cu pumnii în masă. Au mai fost nemulțumiri, dar la nivel verbal, adică am purtat discuții pe tema ratei de vaccinare ca și criteriu de redeschidere a școlilor, cu cei din Stroiești și Milișăuți. Alte probleme nu au fost raportate în cursul zilei (de luni, n.red.)”, a declarat inspectorul general Grigore Bocanci.

Ieri au primit elevii în bănci doar acele unități de învățământ în care minimum 60% din personal este vaccinat, iar în județul Suceava este vorba despre 68 de unități școlare, printre care se numără doar cinci grădinițe. Potrivit listei ce cuprinde ratele de vaccinare din fiecare unitate de învățământ din județul Suceava, publicată de Inspectoratul Scolar Județean Suceava, 70,3% dintre acestea au rate de vaccinare a personalului mai mici decât cea impusă pentru cursurile în format fizic. (Oana NUȚU)

