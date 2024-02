Vama Siret, principala poartă de intrare în țară a cerealelor ucrainene, nu are cântar pentru TIR-uri de la începutul războiului. Ministrul Agriculturii: ”Cântarul va funcționa de luni” (VIDEO)

Joi, 15 februarie, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a fost în județul Suceava, mergând și într-o vizită inopinată în Vama Siret, pentru a verifica modul în care sunt sigilate camioanele din Ucraina care transportă cereale.

Duminică seara, la Digi24, în emisiunea ”Briefing”, ministrul Florin Barbu a declarat că „nu se pune problema” importurilor de cereale din Ucraina în România, Mai mult, acesta a spus că în luna octombrie a anului trecut, România a exportat o cantitate mai mare de grâu decât cantitatea totală de cereale ucrainene care au tranzitat România.

„Am fost în Vama Siret, în calitate de ministru al Agriculturii, şi am cerut Vămii Siret să-mi dea accesul pentru a filma, pentru a arăta fermierilor – pentru că au fost foarte multe situaţii în care fermierii au sesizat anumite nereguli că ar fi în Vama Siret – am luat toată trasabilitatea, cum intră un TIR în Vama Siret, cum este sigilat, cum se încarcă documentele electronice şi am constatat un lucru: cântarul de intrare în ţară nu funcţiona. Cum am ajuns în Bucureşti am avut o discuţie cu domnul premier Marcel Ciolacu şi cu domnul ministru Sorin Grindeanu şi astăzi (duminică – n.r.) am văzut că CNAIR a dat deja un comunicat prin care a spus că de luni cântarul va funcţiona”, a afirmat Florin Barbu la Digi 24.



Acesta a precizat că vrea să „elimine toate problemele cu care se confruntă” fermierii din România. Barbu spune că „nu se pune problema” existenţei importului de cereale ucrainene în România. „Practic, import de cereale în România nu pot face decât fermierii şi procesatorii români. În momentul de faţă, s-au depus nouă licenţe la Ministerul Agriculturii, Ministerul Agriculturii nu a eliberat nicio licenţă. Deci, practic, de import, în România, de cereale, nu se pune problema! Din cerealele ucrainene, pentru că nu pot face import decât fermierii şi procesatorii români”, a adăugat ministrul. Florin Barbu a spus că a cerut ministrului Finanţelor, Marcel Boloş, să „urgenteze” implementarea sigiliilor electronice pentru TIR-urile care intră cu cereale din Ucraina.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, a declarat la Digi 24 că ”acest cântar a fost achiziționat încă din 2022, dar nu am putut să-l montăm deoarece în zona Vămii au avut loc lucrări de modernizare. Acum îl calibrăm și îl punem în funcțiune. Există cântar pe partea de ieșire din țară și de luni (19 februarie – n.r.) va fi și pe partea de intrare din Ucraina în România”. Pe de altă parte, Șerbănescu a declarat că după darea în folosință a cântarului se teme să nu fie incidente cu șoferii ucraineni. ”Suntem curioși cum se va desfășura activitatea în prima săptămână. Mizăm inclusiv pe sprijinul Jandarmeriei Române în cazul în care sunt șoferi nemulțumiți că sunt descoperiți cu supratonaj”, a spus purtătorul de cuvânt al CNAIR la emisiunea ”Agrojurnal”. (O.S.)