Tot mai mulți suceveni au fost diagnosticați în ultimul an cu tulburări psihice, cancer și diabet

Specialiștii pun acest fapt pe seama stresului cu care s-a confruntat populația din cauza pandemiei COVID. Din datele statistice ale DSP-ului reiese că numărul bolnavilor cronici a crescut foarte mult, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Pandemia de coronavirus continuă să aibă consecințe dintre cele mai grave asupra sănătății sucevenilor, numărul bolnavilor cronici din județ continuând să crească în fiecare lună. De cele mai multe ori, sucevenii au amânat vizita la medic, de teama infectării cu Covid 19, iar unitățile spitalicești au amânat internarea cazurilor non-urgente iar problemele de sănătate au cronicizat. Dacă până acum doi ani, în județul nostru era într-o scădere continuă numărul cazurilor de tuberculoză, acum situația s-a schimbat. Dacă la sfârșitul lunii octombrie 2020, în evidențele medicilor specialiști erau 145 de pacienți diagnosticați cu tuberculoză, anul acesta erau 181 de suceveni cu acest diagnostic.

Situația este și mai gravă în cazul altor boli, unde numărul pacienților diagnosticați a crescut mai mult, de la an la an. Din datele statistice reiese că în cursul acestui an, afecțiunile cronice grave, cum ar fi hipertensiunea arterială, cardiopatia ischemică, cordul pulmonar cronic, bolile pulmonare cronice obstructive, cele cerebro-vasculare, insuficiența renală cronică, diabetul zaharat, tulburările mintale, cancerul au făcut mai multe victime decât în cursul anului trecut și mai multe de la o lună la alta.

Astfel, în evidențele medicilor cardiologi sunt aproape 80.000 de persoane diagnosticate cu hipertensiune, în timp ce numărul pacienților cu cardiopatie ischemică este de aproape 40.000, înregistrându-se astfel o curbă ascendentă față de cazurile de la sfârșitul lunii octombrie 2020. O situație crescătoare se remarcă și la bolile cerebro-vasculare. La sfârșitul anului trecut, mai exact în luna octombrie, în evidențele medicilor specialiști figurau 10.866 de pacienți cronici, numărul acestora fiind cu aproape 600 mai mic decât cel înregistrat în aceeași perioadă a acestui an, când sunt 11.419 pacienți. Numărul persoanelor cu diabet zaharat este, de asemenea, în creștere, de la 32.110 cazuri înregistrate în 2020, la 33.893 în 2021. Şi cazurile de cancer sunt mai multe. În perioada ianuarie-octombrie 2020 erau 11.865 de suceveni diagnosticați cu tumori maligne, pentru ca în octombrie 2021 să fie 12.187 de persoane care suferă de cancer. O creștere se înregistrează și în ceea ce privește îmbolnăvirile prin insuficiență renală cronică, de la 2.628 de cazuri înregistrate în anul 2020 la 2.644 în 2021.

În ultimii ani se constată o creștere alarmantă a numărului de bolnavi psihic la nivelul județului Suceava. Pe parcursul ultimilor ani, numărul cazurilor de afecțiuni psihice înregistrate în sistemul medical aproape că s-a dublat. Peste 20.000 de suceveni au ajuns să figureze în evidențele secțiilor de Psihiatrie ale spitalelor din județ. La sfârșitul anului trecut erau 22.507 pacienți, care primeau tratament de specialitate iar acum sunt 22.977. O curbă ascendentă au mai cunoscut și bolile pulmonare cronice obstructive, în prezent fiind peste 13.000 de pacienți diagnosticați cu această maladie, mai exact 13.285, de la 13.153 de bolnavi, câți erau la sfârșitul lui octombrie 2020.

O evoluție descendentă a cunoscut cordul pulmonar cronic, o boală cu care, în perioada ianuarie-octombrie 2021, au fost luați în evidență 955 de suceveni față de 1.141 la sfârșitul lui octombrie 2020.

O scădere ușoară înregistrează și cazurile de ulcer, de la 8.414 de îmbolnăviri în cursul anului 2020 la 8.128 în 2021. O situație asemănătoare se observă și în cazul hipertensiunii arteriale, afecțiune cu care în ianuarie-octombrie 2020 au fost luați în evidență 79.147 de bolnavi, față 79.045, câți sunt în prezent. (Cristina RUŞTI)