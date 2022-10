Tot mai mulți elevi suceveni retrași de părinți din școli pentru a face ”homeschooling” încep să revină în sistemul de învățământ

”Mare grijă la elevii retrași din sistem și duși la homeschooling. Nu îi putem opri, părintele este stăpânul elevului, dar să fim anunțați și noi, să avem o evidență clară a acestor elevi. În ultimul timp au început să se întoarcă în sistemul de învățământ românesc, din homeschooling. Motivele lor au rămas personale. Nu au vrut părinții să declare nici de ce au ales să îi retragă, nici de ce s-au întors, însă continuăm să monitorizăm situația”, a transmis inspectorul școlar general Grigore Bocanci directorilor școlari. O statistică realizată de IŞJ la începutul acestui an arăta că 81 de elevi din localitățile Marginea, Voitinel, Rădăuți, Vicovu de Jos, Bosanci, Plopeni, Măriței, Mitocu Dragomirnei și Suceava, din clasa pregătitoare și până la clasa a XI-a, fuseseră retrași de la școală de către părinții lor în ultimii doi ani școlari.

Inspectoratul Şcolar Județean Suceava a cerut directorilor de unități de învățământ din județ să facă ordine în evidențele școlare, astfel încât numărul real de elevi din bănci să coincidă cu cel din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR).

”Numărul elevilor din SIIIR nu corespunde cu cel al copiilor din școală. În cadrul inspecțiilor efectuate, am găsit elevi ori în plus ori în minus. Adică sunt preșcolari înscriși în SIIIR și ei nu sunt la grădiniță sau am găsit elevi în evidențele școlii, dar ei sunt plecați în străinătate și secretara a uitat să-i radieze din sistem”, a explicat inspectorul școlar general Grigore Bocanci.

Unii elevi au plecat în străinătate pentru că părinții lor și-au găsit de muncă peste hotare, alții abandonează școala fără să anunțe că nu mai intenționează să revină la cursuri, dar mai sunt și acei copii pe care părinții îi retrag din învățământul de masă pentru a face homeschooling. Amintim că anul trecut inspectori școlari trăgeau un semnal de alarmă cu privire la conturarea unui fenomen ce lovește în sistemul de învățământ, victime fiind zeci de copii nevinovați.

Așa-numitul ”homeschooling” sau ”educația creștină acasă” devenea, în a doua jumătate a anului 2021, o opțiune din ce în ce mai vizibilă pentru mulți părinți din diferite culte creștine. Din acel moment, directorii școlari au fost rugați să fie mai atenți la cererile de retragere a elevilor din școli. Fenomenul de homeschooling continuă să fie monitorizat de IŞJ Suceava, iar recent s-a constatat o revenire a elevilor în școli.

”Mare grijă la elevii retrași din sistem și duși la homeschooling. Nu îi putem opri, părintele este stăpânul elevului, dar să fim anunțați și noi, să avem o evidență clară a acestor elevi. În ultimul timp au început să se întoarcă în sistemul de învățământ românesc, din homeschooling. Motivele lor au rămas personale. Nu au vrut părinții să declare nici de ce au ales să îi retragă, nici de ce s-au întors, însă continuăm să monitorizăm situația”, a transmis inspectorul școlar general Grigore Bocanci directorilor școlari, în cadrul reuniunii semestriale a managerilor școlari.

IŞJ Suceava făcuse cunoscută în prima lună a acestui an povestea unei mame care și-a retras opt din cei 12 copii din sistemul de învățământ pentru a-i înscrie la o fundație americană care face educație de tip ”homeschooling”. După o perioadă de timp a realizat că greșise și s-a zbătut să își înscrie din nou copiii în sistemul de învățământ, doar că procedeul este unul foarte greoi, pentru că metodologia prevede clar reluarea cursurilor din punctul în care au fost oprite, astfel că elevii au fost nevoiți să susțină foarte multe evaluări.

După acest caz, IŞJ a dispus o inspecție tematică în cadrul căreia s-au colectat informații din absolut toate unitățile de învățământ din județ cu privire la cererile părinților de retragere a elevilor din sistemul educațional românesc, din ultimii doi ani școlari. Fuseseră depistați 81 de elevi din localitățile Marginea, Voitinel, Rădăuți, Vicovu de Jos, Bosanci, Plopeni, Măriței, Mitocu Dragomirnei și Suceava, din clasa pregătitoare și până la clasa a XI-a, care fuseseră retrași de la școală de către părinții lor. (Oana NUȚU)