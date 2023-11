Taxele și impozitele nu vor fi majorate nici anul viitor la Suceava

Vineri seara, la „Gala excelenței în afaceri”, eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie Suceava, primarul Ion Lungu a anunțat că nici în 2024 taxele și impozitele locale nu vor fi majorate de Primăria municipiului Suceava. ”Vreau să vă mulțumesc și să vă asigur că Primăria municipiului Suceava este alături de dumneavoastră. Nu știu dacă este o veste bună, dar totuși o spun: Nu vom crește taxele și impozitele pentru anul viitor! Chiar dacă nici pe noi, la Primărie nu ne dau banii afară din casă, suntem totuși solidari cu mediul de afaceri local”, a declarat Ion Lungu. Ulterior, într-o postare pe facebook, primarul a precizat că ”taxele și impozitele locale nu vor crește anul viitor, vor fi doar indexate cu rata inflației”. În ultimii ani însă, după aprobarea în ședința CL a proiectului de hotărâre privitor la indexarea taxelor cu rata inflației (13,8% anul acesta), se aproba imediat o altă hotărâre prin care erau reduse aceste contribuții cu o pondere similară celei cu care tocmai fuseseră indexate.

A fost un eveniment care a avut loc la Prestige Ballroom iar în prima parte a evenimentului au fost invitați să ia cuvântul unii politicieni sau reprezentanți ai mediului politico-administrativ din Suceava. Lăudând eforturile pe care oamenii de afaceri le fac, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu a anunțat că înțelege dificultățile prin care trece mediul de afaceri și a anunțat, printre altele, că taxele și impozitele locale nu vor crește anul viitor. „Sunt aici să aduc mesajul municipalității. Sunt aici din respect pentru dumneavoastră, pentru oamenii de afaceri. E mai greu în mediul de afaceri decât în mediul public. Este o realitate: pe umerii dumneavoastră, a oamenilor de afaceri stă economia acestei țări. Vremurile nu sunt din cele mai bune iar eu vreau să vă mulțumesc că dumneavoastră ați rezistat iar dacă sunteți în această seară aici, înseamnă că încă este bine. Sigur, aceste gale au simbolistica lor: când primești un premiu ai sentimentul că ți-ai făcut datoria și te încurajează să mergi mai departe. Cum astăzi vremurile nu sunt cele mai bune, iar pentru oamenii de afaceri sunt câteva problema care trebuie rezolvate și la care încercăm să contribuim și noi, autoritățile publice locale și în primul rând am în vedere lipsa forței de muncă calificate. La fel de important este, desigur, lipsa predictibilității. Așa cum se știe, apar aceste ordonanțe (date) peste noapte. Sigur că suntem într-o situație de criză economică, o înțelegem și am spus-o foarte clar că noi, la nivelul autorităților publice locale suntem solidari cu Guvernul și este o realitate că avem un aparat stufos iar noi, astăzi, la Primărie am redus cu 10% aparatul bugetar. Nu este o plăcere să dai oamenii afară, dar trebuie reglate lucrurile la nivel economic între mediul privat și mediul public … Vreau să vă mulțumesc și să vă asigur că Primăria municipiului Suceava este alături de dumneavoastră. Nu știu dacă este o veste bună, dar totuși o spun: Nu vom crește taxele și impozitele pentru anul viitor (s.red.)! În acest moment lucrăm la ele (proiectul de hotărâre de Consiliul Local prin care vor fi aprobate taxele locale pentru 2014 – n.red.). Chiar dacă nici pe noi, la Primărie nu ne dau banii afară din casă, suntem totuși solidari cu mediul de afaceri local”, a declarat Ion Lungu.

Ulterior, într-o postare pe facebook, primarul a precizat că ”taxele și impozitele locale nu vor crește anul viitor, vor fi doar indexate cu rata inflației”.

Deocamdată, proiectul cu privire la taxele și impozitele locale nu a fost publicat spre dezbatere, însă există câteva scenarii luate în calcul în condițiile în care există obligația în sarcina autorităților publice locale de a indexa taxele și impozitele locale pentru anul următor cu rata inflației din anul precedent. În condițiile în care aceasta a fost în 2022 de 13,8%, taxele și impozitele locale urmau să fie majorate cu 13,8% în 2024 iar hotărârea trebuia luată de Consiliul Local Suceava. Numai că, rareori în ultimii 20 de ani, s-a întâmplat așa la Suceava deoarece primarul proceda aproape de fiecare dată, după aprobarea în ședința CL a proiectului de hotărâre privitor la indexarea taxelor, la supunerea spre aprobare a unui alt proiect de hotărâre prin care erau reduse acele contribuții cu o pondere similară celei cu care fuseseră indexate anterior. Un artificiu juridic și administrativ pe care l-a aplicat în anii precedenți și pe care, foarte probabil, îl va aplica și acum (și va avea nevoie de aprobarea Consiliului Local Suceava) pentru taxele și impozitele locale din 2024.

La evenimentul organizat de CCI Suceava și aflat la cea de-a XXXIII-a ediție declarațiile politicienilor și anunțul primarului Ion Lungu nu au stârnit foarte multă rumoare în sală, dar este de remarcat că Roman Boca, un cunoscut om de afaceri din zona Dornelor și care activează la PSD, a avut cuvinte de apreciere față de inițiativa primarului Ion Lungu și a făcut – probabil – o glumă spunând că voia să își mute sediul social în Cipru, dar când a auzit ce a spus primarul Sucevei s-a răzgândit și îl va muta la Suceava. (D.P.)