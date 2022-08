Taxele și impozitele locale cresc de anul viitor în municipiul Suceava, pentru prima dată după 10 ani

“Niciodată nu am fost adeptul creșterii taxelor și impozitelor locale. În ultimii 10 ani la Primăria Suceava nu au crescut taxele și impozitele locale. Încercăm și de această dată soluții. Dacă la mijloacele de transport și terenuri să spunem că am putea să aplicăm doar indexarea la rata inflației, la celelalte categorii, și ne referim la clădiri, atât la persoane fizice cât și juridice, la cele rezidențiale și nerezidențiale, vor fi creșteri”, a declarat ieri primarul Ion Lungu

Sucevenii – persoane fizice și juridice – trebuie să se pregătească de scumpiri! De data asta este vorba de taxele locale. Primarul Ion Lungu a confirmat că este un conflict juridic între Guvern și Asociația Municipiilor din România – AMR cu privire la ordonanța și la legea referitoare la modificările fiscale, dar se îndoiește că se mai pot face schimbări radicale în această privință. AMR ceruse prorogarea prevederilor pentru anul 2024. Ion Lungu – care este prim-vicepreședinte al Asociației Municipiilor din România – a explicat că sunt discuții în acest sens la AMR și că nu s-a luat încă o decizie privitoare la evoluția conflictului juridic cu Guvernul, dar semnalele nu sunt îmbucurătoare. Cel puțin din două direcții: 1) discuțiile cu primarii (chiar și mai ales cu alte localități decât municipiile) care au nevoie de fonduri pentru a susține anumite proiecte, în contextul scumpirilor exagerate care s-au produs; 2) demersurile pe care unele primării precum Iași, Ploiești și Târgovișe – municipii care fac parte din AMR – unde s-a publicat deja proiectul privind noile taxe și impozite locale. Prin urmare, având în vedere că nici Ion Lungu – și a spus-o cu subiect și predicat în conferința de presă de miercuri afirmând că „nu crede în minuni” – taxele și impozitele pe proprietate vor crește de la anul viitor, nu din 2024.

„Sigur că niciodată nu am fost adeptul creșterii taxelor și impozitelor locale. În ultimii 10 ani la Primăria Suceava nu au crescut taxele și impozitele locale. Încercăm și de această dată soluții. Dacă la mijloacele de transport și terenuri să spunem că am putea să ne legăm doar cu indexarea la rata inflației, la celelalte categorii și ne referim la clădiri, atât la persoane fizice cât și juridice, la cele rezidențiale și nerezidențiale, vor fi creșteri. Sunt acești coeficienți minimi prevăzuți din lege la clădirile rezidențiale de minim 1%, la cele nerezidențiale 0,5%, dar nu mai mici ca cele care sunt în vigoare. Având în vedere faptul că noi timp de 10 ani nu am majorat taxele și impozitele locale la primărie, fiind unele dintre cele mai mici din țară, această aliniere la pragul minim trebuie să o aprobăm. Ca atare, în măsura în care se aplică legea așa, creșteri de taxe și impozitele locale în special la clădirile nerezidențiale la persoane juridice, dar și la cele fizice vor fi. Mai ales că acum se merge pe altă structură, pe vechimea clădirilor. În perioada 1971 – 2015, zona în care se află. Deci vor fi și cu 20, 40, 60, 80%, din simulările pe care le-am făcut. Vor fi creșteri și spun din nou, noi ca primărie trebuie să aplicăm legea, nu avem altă soluție. Dar nu are rost că panicăm lumea. Vom aplica și noi legea cum se aplică în toată țara. Pe de altă parte, discutând și cu alți primari din țară vin și ei cu justificarea lor. Toate prețurile au crescut și în primul rând la energie, la utilități și nu numai, la construcții și primăriile trebuie să aibă posibilitatea să supraviețuiască financiar”, a explicat Ion Lungu.

Așa cum am precizat într-un articol publicat anterior conferinței de presă de miercuri, cele mai mari creșteri vor fi la persoanele juridice. Asta a rezultat din primele simulări care s-au făcut la nivel de Primărie. „Eu ca primar trebuie să aplic legea. Nu am alte soluții. Ca atare marea problemă este la persoanele juridice la noua modalitate de stabilire a taxelor și impozitelor locale”, a spus Ion Lungu. El a spus că problema a apărut mai ales în condițiile în care reper va fi o anumită grilă a notarilor publici unde „este o întreagă discuție”. Pentru a se evita o abordare care ar fi și mai dificilă pentru persoanele juridice – sau pentru majoritatea acestora – Primăria a trimis o adresă la agenții economici să transmită în 15 zile lucrătoare de la data primirii adresei informații legate de adresa imobilului, activitatea ce se desfășoară în imobil – mai ales că există clădiri care au, parțial, funcțiuni rezidențiale și, parțial, nerezidențiale -, suprafața de parcelă pe care se află clădirea, anul construirii imobilului, suprafața construită desfășurată total, din care rezidențială și nerezidențială, suprafața ocupată de clădire, amprenta la sol. „În măsura în care nu se stabilesc aceste date vom merge cu acele grile maxime stabilite în grila notarilor publici în vigoare la 21.12.2022”, a mai spus Ion Lungu. (Dan PRICOPE)