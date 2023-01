Tariful pentru transportul și distribuția energiei termice crește, dar sucevenii vor plăti același preț

Și în condițiile în care prețul total al gigacaloriei va crește cu 10,9%, de la 511,99 lei la 567, 92 de lei, conform primarului Ion Lungu, tot Suceava va avea cea mai ieftină energie termică în sistem centralizat

O veste bună și una rea din partea primarului Sucevei, Ion Lungu. Cel puțin aceasta a fost abordarea per care a avut-o edilul în conferința de presă de miercuri cu privire la mai multe subiecte. Începem cu energia termică în sistem centralizat. Iar vestea cea rea: se scumpește. Cât privește vestea cea bună, oarecum predictibilă având în vedere conduita edilului în ultimii ani: populația va plăti același preț.

Mai exact, după cum a explicat Ion Lungu în conferința de presă de miercuri, 18 ianuarie, prețul total al gigacaloriei în municipiul Suceava va crește cu 10,9% de la 511,99 lei la 567, 92 de lei și asta pentru că majorarea prețului total vine după ce ANRE a aprobat creșterea tarifului de transport și distribuție a energiei termice cu 28,4% de la 267,24 lei la 343,17 lei.

Cum este însă posibil ca populația să plătească același preț, după cum a anunțat edilul răspunzând unei întrebări adresate de noi în acest sens? Ei bine, totul datorită subvenționării, inclusiv cu fonduri de la Guvern. Primăria municipiului Suceava va plăti în acest an pentru energia termică o subvenție de 20 de milioane de lei. „La energia termică avem noroc că vin sume importante de la bugetul de stat. Deja au venit 11 milioane de lei subvenție de la Guvern pentru 50% din biomasa consumată”, a subliniat primarul Ion Lungu. Astfel, edilul a arătat că această majorare totală de 10,9% va duce la creșterea subvenției cu 3 milioane de lei. „Avem noroc că ne vine această subvenție de la stat. Am primit deja 11 milioane de lei pentru prima parte lunii decembrie și am depus documentația pentru a doua jumătate a lunii decembrie pentru care trebuie să primim 5,5 milioane de lei. Ar trebui să mai dea pe lunile ianuarie, februarie și martie. Cumva ne-am închide cu banii pentru subvenție de la bugetul de stat”, a spus Ion Lungu, printre altele. El crede că așa cum pentru Iași s-a putut acorda o subvenție de 80 de milioane de lei, la fel se va putea și pentru Suceava, mai ales că Iașul asigură energia termică produsă din cărbune care este mult mai poluant decât biomasa din care este produsă energia termică în municipiul Suceava.

„Singura soluție a noastră rămâne să reabilităm transportul și distribuția care produce pierderi în așa fel încât să avem și transportul și distribuția cât mai eficientă așa cum este și societatea care produce energia pe biomasă”, a conchis edilul. (Dan PRICOPE)