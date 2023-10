Târgul de Toamnă „Produs în Bucovina” a debutat vineri pe esplanada din centrul Sucevei. A fost lansată asociația „Bucovina turistică” (FOTO)

Esplanada centrală din municipiul Suceava a găzduit vineri festivitatea de debut a Târgul de Toamnă „Produs în Bucovina” (13-15 octombrie). La evenimentul organizat de Consiliul Județean Suceava participă cu standuri de prezentare toate cele 25 de stațiuni turistice din județ. Este de precizat că administrația județeană nu este singurul organizator, ci are parteneri de nădejde în Asociația „Produs în Bucovina”, Centrul Cultural „Bucovina” și Primăria Municipiului Suceava, iar la deschiderea de vineri a tradiționalului Târg de Toamnă „Produs în Bucovina” au luat parte reprezentanți ai tuturor acestor instituții.

Cum era de așteptat, autoritățile au profitat de prilej pentru a lansa stațiunea turistică Bucovina, dar nu au fost singurele mesaje transmise de pe scena amenajată pe esplanadă. „Ziua bună, Bucovina mea dragă! Dragi suceveni, dragi români, o zi frumoasă de toamnă la Suceava! Deschidem Târgul de Toamnă „Produs în Bucovina” și vă salut cu drag pe toți! Vă mulțumesc pentru prezență și vreau să îi mulțumesc partenerului meu de cursă lungă, domnului primar al municipiului Suceava, Ion Lungu pentru prezență, pentru organizare și pentru că ne-a primit aici, în centrul Sucevei”, a declarat pe scenă președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.

El i-a salutat pe prefectul Alexandru Moldovan și pe Ramona Moldovan (de la CJ Cluj), în condițiile în care de câțiva ani Asociația „Produs de Cluj” participă la târgurile organizate de Asociația „Produs în Bucovina”. „Astăzi o să vreau să lansăm la Suceava această organizație nouă: Bucovina turistică. Pentru cei care nu știți, există o legislație nouă în turism care dă voie să ne asociem și să înființăm organizații pe turism. Județul Suceava are șansa să aibă prima organizație aprobată de Minister și se numește Organizație pentru Managementul Destinației turistice. E cam stâlcit numele ăsta, dar pe scurt eu îi spun „Bucovina turistică” pentru că ea asociază stațiunile din județul nostru și județul Suceava are cele mai multe stațiuni turistice: 25 la număr. Multe localități sunt stațiuni turistice iar noi înființăm o singură asociație ca să putem vinde pachete turistice, să vină oamenii și să stea mai mult la Suceava”, a mai declarat Gheorghe Flutur. El a adăugat că înainte de a veni la deschiderea Târgului de Toamnă „Produs în Bucovina”, a avut o ședință cu șefii acestor stațiuni cu privire la pregătirea și lansarea în perioada următoare a unor pachete turistice.

Enumerând o parte din motivele pentru care turiștii ar trebui să dea curs invitației „Hai în Bucovina!”, președintele CJ Suceava a adăugat că mai multe instituții de la Primărie la Aeroport și de la Arhiepiscopie la Asociația „Produs în Bucovina” sau de la Direcția Silvică la diverse primării, cum ar fi cele din zona Sucevița-Putna, s-au asociat pentru a pune umărul la dezvoltarea și promovarea turistică. „Am să vă dau trei exemple. Și o să zică lumea că ne lăudăm puțin, dar aici la turism avem cu ce! În ultimii 15 ani brandul Bucovina a fost din ce în ce mai prezent în țară și în străinătate. Astăzi, județul Suceava are peste jumătate de milion de turiști. Ce înseamnă asta? Înseamnă că suntem pe podium, după București, Constanța, Prahova, Brașov vine din urmă tare Bucovina. Avem peste 20 de mii de locuri de cazare și mai mult de o mie de unități de primire, cele mai multe sunt pensiuni agroturistice în zona montană, în proximitatea mănăstirilor din județul Suceava. Aceste lucruri s-au putut întâmpla datorită inițiativei oamenilor, dar și a parteneriatului cu primăriile, cu oamenii aceștia în straie populare pentru că Bucovina are ceva ce din păcate cam lipsește în țară: autenticul! Și chiar dacă a fost criză, autenticul a fost cel care ne-a ținut în picioare și în perioada de pandemie. Eu de aceea vreau să vă spun că am fost ales președinte al acestui organism pentru promovarea turismului – „Bucovina turistică” – și voi fi extrem de implicat în perioada următoare pentru promovarea turismului”, a spus Gheorghe Flutur.

El a precizat că pachetele aflate în pregătire sunt cu oferte pentru Crăciun și nu a uitat să lanseze invitația de a vizita Vatra Dornei, unde a reiterat un mai vechi anunța al său de inaugurare a Cazinoului Băilor chiar de Ziua Bucovinei, 28 noiembrie. Despre clădirea Cazinoului Băilor (care va avea o destinație socio-culturală) Gheorghe Flutur a spus că este o investiție extraordinară a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Referindu-se la relația cu Diaspor”, președintele CJ Suceava a spus că vrea să organizeze acest gen de întâlniri și în afara țării, menționând Italia și Marea Britanie, dar a invitat și publicul să promoveze pe cât poate fiecare „frumoasa noastră Bucovină”.

Motivația invitației de a promova Bucovina este legată de alt proiect: Suceava la autostradă! „Poate că unii nu cred, dar ne ajută Bunul Dumnezeu și o să vină și autostrada pentru că suntem în linie dreaptă cu documentația pentru licitația de execuție la tronsonul Pașcani – Suceava – Siret. De asemenea, autostrada A8 Iași-Târgu Mureș și care trece nu departe de Suceava și am pregătit drumuri (județene) de la Mălini, de la Bilbor care să ne lege de autostrada Est-Vest. Ar fi multe de vorbit”, a mai spus Gheorghe Flutur.

El a adăugat că sâmbătă, de la ora 11:00, vor cânta 170 de viori la statuia lui Ciprian Porumbescu – acest „Crai Nou” al nostru, al Bucovinei – la 170 de ani de la nașterea compozitorului iar duminică va avea loc un festival al rapsozilor din țară. „Mă bucur că sunt foarte multe tarabe și corturi cu produse tradiționale de aici, din Bucovina. Vă invit să cumpărați, să gustați pentru că merită acești oameni (să fie) susținuți! Vă că și vremea ține cu noi. Încă o dată vă mulțumesc tuturor și dați-mi voie să declar deschis Târgul de Toamnă „Produs în Bucovina” nu înainte de a-l ruga și pe primarul Ion Lungu de a ne adresa câteva cuvinte”, a conchis Gheorghe Flutur.

Primarul municipiului Suceava a mulțumit frumos și a salutat mai întâi prezența prefectului și a „doamnei director de la Cluj” – cum i s-a adresat Ramonei Moldovan -, dar l-a salutat totodată și pe deputatul Bogdan Gheorghiu (care a fost prezent pe scenă), după care, adresându-se publicului folosind formula „stimați suceveni”, s-a declarat bucuros că astăzi există posibilitatea de a inaugura Târgul de Toamnă „Produs în Bucovina” pe o vreme „extraordinar de frumoasă”. „Eu cred că locul pentru Târgul de Toamnă „Produs în Bucovina” este în centrul orașului. Avem aici posibilitate, este aici spațiu mai mare, mai larg. Mă bucur că văd atâtea căsuțe de o parte … în care sunt produsele expuse civilizat și trei zile sucevenii au această posibilitate – și nu numai sucevenii – să se bucure de Zilele Recoltei că, până la urmă, toamna despre asta este vorba!”, a spus Ion Lungu.

El a confirmat cele spuse de Gheorghe Flutur referitor la întâlnirea cu responsabilii pe turism și cu primari și discuțiile de această nouă strategie, așa cum a prezentat-o președintele CJ Suceava, specificând doar că în cazul Municipiului Suceava Organizația de Management a destinației se numește „Suceava, orașul Cetății de Scaun”. Despre brandul „Suceava, orașul Cetății de Scaun”, Ion Lungu susține că „este un brand foarte bun, la fel cum este și brandul Bucovina” și crede în șansele de a-l promova, după care a spus un mare adevăr: „Noi, desigur, și până acum am făcut turism, dar fiecare a făcut pe cont propriu”. „Cred că odată cu punerea în mișcare a acestei organizații noi, putem avea un turism organizat, civilizat, la care să fie partener operatorii de turism, agenții economici din zona turismului, în așa fel încât să putem câștiga cu toții. Eu cred că bugetul Primăriei, dacă discutăm concret, poate obține venituri din turism. Sigur că avem de lucru aici și spuneam despre crearea de evenimente pentru că acesta este atributul nostru, al autorităților locale și – de ce nu? – și acest Târg de Toamnă „Produs în Bucovina” poate să fie unul din evenimente și să îl îmbunătățim, să îl mărim în așa fel încât să putem aduce și alți oameni care iubesc Bucovina, care iubesc Suceava. Sunt convins că va fi un salt calitativ al acestui Târg de Toamnă „Produs în Bucovina” odată cu noua organizare a lui și am toată convingerea că la edițiile viitoare putem să dăm o amploare mai mare acestui Târg de Toamnă și să facem o sărbătoare a toamnei, a roadelor toamnei, o sărbătoare a Sucevei, a Bucovinei de care să ne putem bucura cu toții. Vă urez să aveți trei zile frumoase aici în Suceava. Un sincer „Bun venit!” celor de la Cluj care au venit la noi, așa cum și noi mergem la ei iar dacă discutăm de comercianți le urez să vândă cât mai mult, pe românește, ca să vină cu plăcere și data viitoare”, a spus Ion Lungu. (D.P.)