Suceveanul David Turturean, student la MIT, consideră că pentru elevii din România participarea la olimpiade este rampa de acces la universități de top. ”Părinții mei vând în Piața mică, dacă ei își permit ca eu să fiu aici, cu siguranță și voi vă puteți permite”

David Turturean este un nume care încă răsună în mintea sucevenilor, în special în rândul profesorilor și al elevilor, după ce în perioada în care a studiat la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava s-a făcut remarcat prin pasiunea sa pentru astrofizică, domeniu în care a ajuns olimpic internațional. A finalizat cursurile colegiului în anul 2020 și a vrut să continue studiul fizicii la nivel universitar, în limba engleză, astfel că a aplicat la 23 de facultăți în Statele Unite, după ce a realizat că facultățile din Marea Britanie practicau niște taxe pe care familia sa efectiv nu le putea achita.

Într-un interviu amplu acordat republica.ro, actualul student în anul 3 la Departamentul de Fizică al Massachusetts Institute of Technology (MIT), clasată în 2023 pe poziția a doua în topul US News al universităților la nivel mondial, povestește parcursul său academic, pornind de la procesul de admitere la facultate și până în prezent. David este unul dintre cei nouă români care studiază la MIT, iar de curând s-a înscris și la a doua specializare, matematică – informatică. Deși a fost admis și la facultatea din Olanda, care este mult mai aproape de casă, a optat pentru MIT, cea mai bună facultate de fizică din lume, care oferă un real sprijin financiar studenților internaționali pentru a acoperi costurile vieții academice.

”Părinții mei vând în Piața mică din Suceava și pot spune că, dacă ei își permit ca eu să fiu aici, cu siguranță și voi vă puteți permite”, explică astfel David, viitorilor studenți români capabili de performanțe, posibilitatea de a face parte dintr-un mediu academic prestigios, chiar dacă susținerea financiară a părinților este de nivel mediu și presupune sacrificii. ”Contrar a ceea ce se crede, în America este posibil să fie mai ieftin să studiezi decât în Anglia, Olanda sau orice altă țară din Europa de Vest, sau chiar decât în România. Vă spun sincer, părinții mei plătesc cred că mai puțin ca eu să fiu în SUA, decât dacă aș fi student în România”, a povestit David Turturean pentru republica.ro, explicând că multe facultăți din top 10-15 din SUA au o politică de ajutor financiar pentru studenții internaționali provenind din familii cu venituri reduse, astfel că oferă bursă completă dacă familia studentului câștigă sub 60.000-70.000 de dolari pe an. Numai taxele de școlarizare la MIT sunt de 40.000 de dolari, însă cheltuielile totale într-un an, incluzând cazare, masă, diverse taxe pe care le plătesc studenții, transport, se ridică la circa 80.000 de dolari pe an. ”Părinții mei nu plătesc nimic din suma aceea. Eu primesc de la ei doar bani de buzunar, sumă care nu este deloc mică, comparativ cu veniturile lor”, a punctat studentul.

David a remarcat faptul că majoritatea elevilor internaționali la MIT sunt olimpici internaționali în diverse domenii, astfel că el consideră participarea la olimpiade una dintre cele mai echitabile modalități pentru un elev din România de a se evidenția, în vederea admiterii la universități de top. De asemenea, participarea la fazele naționale ale olimpiadelor de la discipline conexe, cum ar fi chimie, matematică, informatică ori lingvistică, a cântărit mult în luarea deciziei de către comisia de admitere la MIT și de la alte facultăți care l-au declarat ca admis.

David este plătit pentru orele de mentorat pe care le susține pentru studenții din anul I

La MIT, pe lângă cursuri, studenții trebuie să facă și activități extrașcolare în domeniul lor de pregătire sau chiar în afara lui, dar și activități de cercetare, pentru care sunt plătiți. ”MIT are un program genial, aș putea să spun, de facilitare a cercetării, în cazul elevilor la licență, în care îți găsești un elev la doctorat sau un profesor, iar dacă ei sunt de acord să lucreze cu tine pe un proiect de-al lor, scrii o aplicație, o trimiți la MIT și ei îți dau salariul minim pe economie, pe parcursul acelui semestru, 10-15 ore pe săptămână, ca să lucrezi cu profesorul acela. În Massachusetts, salariul minim pe economie este de 15,5 dolari pe oră. E o îmbinare foarte ingenioasă între a ajuta elevii să se susțină financiar și a putea face cercetare în timpul semestrului. Pentru că a face cercetare în mod plătit în timpul semestrului e un lucru care se întâlnește mai rar la alte facultăți de rang înalt – Stanford, Harvard, Caltech. MIT e unică din acest punct de vedere și mă bucur, pentru că atunci când un absolvent MIT aplică mai departe, la un job sau la un doctorat, are deja o experiență gigantică, deoarece spre deosebire de colegii lui de la alte facultăți, care poate fac cercetare mai mult în vacanță, el face mereu lucrurile acestea și e atât de diferit în termeni de experiență pe care o dobândește”, a explicat David pentru Republica.

Studentul are un program zilnic de la 9.30 la 16.00, ce include cursuri, seminarii, teme, dar și mentorat pentru studenții din anul I, pentru care este plătit, însă.

Într-o zi obișnuită la MIT, David începe cursurile dimineața la 9.30, mai lucrează, în paralel, și la proiectul său de cercetare și face parte din Asociația Studenților la Fizică, unde este responsabil de organizarea evenimentelor sociale între studenții de la licență în fizică.

”În România s-ar putea să apară și mai multe oportunități pentru oameni ca mine, cu doctorate în științe. Sper să se întâmple asta, până termin eu doctoratul”

Planurile de viitor ale suceveanului David Turturean sunt strict legate de cercetare, continuarea studiului fizicii sau în direcția matematicii aplicate, urmând să aplice la universități din SUA și Europa pentru studiile doctorale. Ca timp, toți acești pași vor aduna circa 7 ani, drept urmare nu poate creiona de pe acum locul în care va activa după ce-și va finaliza toate studiile.

”Chiar am vorbit cu părinții mei recent și le-am spus: Nu știu când vă așteptați ca eu să mă întorc în România, dar eu mai am cam 7 ani până termin doctoratul […] în timp ce acum 7 ani eu obțineam prima mea medalie la olimpiada internațională în Bulgaria, la finalul lui 2016, în clasa a șaptea. Deci mai este foarte mult timp. Au trecut foarte multe lucruri, s-au întâmplat foarte multe lucruri de atunci și așa va fi și de acum înainte. Nu sunt sigur exact, bănuiesc că în România vor apărea foarte multe investiții în cercetare și în știință dinspre Europa de Vest sau SUA. Asta e prezicerea mea – iar atunci în România s-ar putea să apară și mai multe oportunități pentru oameni ca mine, cu doctorate în științe, să avem oportunități de lucru după. Sper să se întâmple asta, până termin eu doctoratul. Mai e mult timp, vorbim despre anii 2030-2031”, a spus pentru republica.ro tânărul David.

Pe baza experienței sale personale și a parcursului academic de la absolvirea Colegiului Național ”Ștefan cel Mare” Suceava și până la anul III de studiu la MIT, David Turturean are și câteva sfaturi pentru elevii care vor să urmeze o cale asemănătoare cu a lui. El îi încurajează și pe elevii care nu sunt olimpici internaționali să aibă curajul să viseze la un parcurs academic de top, dar să se pregătească din timp pentru asta. Să se evidențieze prin participarea la olimpiade și competiții de dezbateri, robotică sau cercetare, dar și internship-uri.

