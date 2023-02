Suceava, la 635 de ani de atestare documentară. ”Avem obligația morală să aducem orașul Suceava la gloria de altădată”

Manifestările dedicate împlinirii a 635 de ani de atestare documentară a Sucevei au început, vineri, cu o ceremonie la statuia domnitorului Petru Mușat

Vineri, 10 februarie, cu începere de la ora 11:00, au debutat Manifestările la aniversarea a 635 de ani de atestare documentară a Sucevei. Gerul nu a lipsit de la manifestările din centrul Sucevei – organizate la statuia domnitorului Petru Mușat – și nu a împrăștiat oficialitățile, ci le-a adus laolaltă pentru a lua parte la acest evenimentele organizate de Primăria municipiului Suceava. „Este a patra oară, de când sunt eu primarul municipiului Suceava, când sărbătorim atestarea documentară a orașului … Mi se pare corect să respectăm istoria, identitatea și cultura orașului nostru. Am încercat să facem un program cât mai echilibrat, pentru toate vârstele și gusturile. De această dată putem spune că discutăm despre orașul nostru, astfel că spun La mulți ani, Suceava!”, a spus primarul municipiului Suceava, Ion Lungu.

O parte dintre oficiali au venit cu mai bine de zece minute mai devreme. Poate că singurul aspect de remarcat este acela că niciunul dintre deputații și senatorii suceveni membri ai partidelor politice nu au putut participa, singurul parlamentar sucevean care a luat parte fiind reprezentantul minorității italienilor din România, Andi Grosaru.

Manifestările au debutat cu un ceremonial religios – precedat de intonarea Imnului național de către Fanfara „Bucovina” a Asociației „Maestro Art” (finanțată anual de la bugetul local al Sucevei) – pe considerentul enunțat de primarul Ion Lungu (inclusiv la alocuțiuni) că renumele Cetății de Scaun este mai mare decât al domnitorului Petru Mușat, dar că ar trebui să fie o mai mare recunoaștere pentru ctitorul Cetății. „Dacă în alți ani evenimentul avea loc la Cetatea de Scaun am decis în acest an să-l cinstim așa cum se cuvine pe Petru I Mușat pentru că, având în vedere celebritatea Cetății de Scaun, el rămânea în umbră și nu este corect din punct de vedere istoric pentru că el este cel care a adus capitala de la Siret la Suceava”, a spus Ion Lungu. Iar pe această cale, domnitorul Petru Mușat – cel în timpul căruia este nu doar prima atestare documentară a Cetății de Scaun, ci și a târgului Sucevei, a fost omagiat azi, 10 februarie la statuia din bronz din centrul orașului.

Ceremonialul religios nu a fost întâmplător, domnitorul Petru Mușat fiind cel care s-a luptat pentru înființarea Mitropoliei Moldovei iar slujba de pomenire la 635 de ani de la atestarea documentară a Sucevei este o formă de respect cu care debutează manifestările care vor dura până duminică seară!

De altfel, un aspect pe care oficialitățile nu l-au evidențiat în timpul alocuțiunilor de la statuia lui Petru Mușat, dar pe care președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, l-a scos în evidență (la o recepție oferită ulterior la hotelul Balada, deoarece nici șeful administrației județene nu a fost de față la manifestările de la statuia lui Petru Mușat) a fost acela că eforturile pentru înființarea mitropoliei Moldovei datează din perioada lui Petru Mușat, dar cu doi ani mai devreme de actul de la 10 februarie 1388 care este considerat a fi prima atestare documentară certă a Cetății de Scaun a Sucevei iar unii – printre care și primarul Ion Lungu – sunt de părere că și a orașului Suceava.

De altfel, slujba de pomenire a celui care a fost primul domnitor care a depus eforturi în vederea înființării unei mitropolii a Sucevei a fost oficiată de un sobor de trei preoți și doi diaconi ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Și de remarcat este că alocuțiunea din pareta reprezentanțlor clerului a fost rostită nu de unul dintre preoți, ci de arhidiaconmul Vasile Demciuc – lector la Facultatea de Istorie și Geografie din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava sau „slujitorul muzei Clio”, cum îi place să se intituleze cu referire la formația sa de istoric – care, de o manieră plină de respect și considerație a evocat personalitatea celui care a fost Petru Mușat. „Petru I Mușatinul a fost fără îndoială cel mai însemnat domn al Moldovei secolului al XIV-lea, plasându-se într-un sistem de alianțe polono-lituano-muntean menit să consolideze neatârnarea țării față de regele Ungariei, dobândită prin acțiunea energică a lui Bogdan I la 1363. În acest context vorbim și despre prima atestare documentară a Cetății de Scaun Suceava, mai precis la 10 februarie 1388, luni în întâia săptămână a Postului, când regele Poloniei Vladislav II Jagello, strâmtorat, se adresează domnului Țării Moldovei, Petru I Mușatinul, să-l împrumute cu 4000 de ruble de argint frâncești, obținând doar 3000, o sumă considerabilă pentru acea vreme, echivalentă atunci a 52 de kg aur fin sau a 538 kg de argint. Contra acestei sume, domnul Țării Moldovei primea un zapis, specificând că împrumutul va fi restituit în trei ani, garanție fiind ținutul Haliciului, aproximativ 8000 de kilometri pătrați – cunoscut de ai noștri istorici mai ales sub numele Pocuția – pe care domnul Petru I Mușatinul avea dreptul să-l ocupe în caz de neachitare. Banii nu au fost restituiți în termenul prevăzut și această datorie și zălogul ei au format după aceea, timp de peste 150 de ani, o pricină de continue neînțelegeri și războaie între Moldova și Polonia.”, a spus, printre altele, arhid. Vasile Demciuc.

După intonarea Imnului și slujba de pomenire, au avut loc alocuțiunile și depuneri de coroane pe un fundal muzical asigurat și de această dată de fanfara Primăriei Suceava. Primarul Ion Lungu a luat cuvântul la începutul evenimentului și apoi pe parcurs, la partea rezervată alocuțiunilor! Pe de altă parte, edilul în alocuțiunea sa nu s-a referit și la aspectele ce țin de istorie, ci și la prezent, amintind unele realizări și unele proiecte în diverse stadii de execuție. „Avem o istorie de invidiat pentru alții. Orașul Cetății de Scaun, faptul că Ștefan cel Mare și Sfânt a fost declarat cel mai mare român din toate timpurile, ne mândrim cu acest lucru. Noi, generațiile de astăzi, sigur că avem această obligație să facem tot posibilul să aducem gloria de odinioară a orașului. Nu este simplu. Eu zic că în colaborare cu autoritățile locale celelalte, în primul rând cu Consiliul Județean, o colaborare foarte bună cu domnul președinte Gheorghe Flutur, cu Universitatea, cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, încercăm acest lucru și, zic eu, parțial am reușit … Anul trecut, Suceava a fost inclusă, onorant, între cele 100 de orașe europene care vor implementa proiecte pentru a deveni oraș inteligent și neutru climatic. Avem încă mult de lucru, dar eu sunt convins că vom reuși să aducem gloria de altă dată a Sucevei”, a declarat Ion Lungu. El nu a uitat să facă referire la vremurile grele pe care le traversează societatea noastră în general, inclusiv Suceava și a făcut un apel la toate forțele politice să lase orgoliile deoparte. De asemenea, nu a uitat să facă referire și la situația tensionată de peste graniță, dar și la nenorocirile din Turcia și Siria, edilul fiind de părere că sucevenii s-au rugat cu toții, măcar pentru o clipă, pentru cei încercați de acele cutremure devastatoare.

Pe lângă primarul Sucevei și arhid. Vasile Demciuc, au luat cuvântul prefectul Alexandru Moldovan, subsecretarul de stat Doina Iacoban, vicepreședintele consiliului Județean Niculai Barbă, generalul Ion Burlui, însă una din urările cele mai inspirate le-a făcut prorectorul USV, Ștefan Purici. Acesta din urmă și-a exprimat speranța ca Primăria să ajungă la prosperitatea pe care o avea Suceava în perioada lui Petru Mușat când și-a permis să împrumute cu o sumă foarte mare de bani un regat ca al Poloniei iar în perioada pe care o trăim asta ar echivala, în opinia prof.univ.dr. Ștefan Purici cu un buget mai mare în așa fel încât Primăria să nu mai fie nevoită să stea cu mâna întinsă pentru diverse finanțări.

Dar poate că momentul cel mai interesant l-a constituit – la evenimentul din centrul orașului – o abordarea împăciuitoare atât din partea primarului Ion Lungu, cât și din partea arhid. Vasile Demciuc privitoare la cele două puncte de vedere divergente cu privire la atestarea la 10 februarie 1388 doar a Cetății de scaun sau și a orașului Suceava. Spre exemplu, Ion Lungu este de preăre că acum se sărbătoresc orașul și Cetatea de Scaun pentru că din punctul lui de vedere „s-au născut odată, au mers împreună și gloria au avut-o la fel”.

După ceremonia de la statuia lui Petru Mușat a urmat o recepție la hotelul Balada unde au fost înmânate 120 de medalii și diplome aniversare din partea Primăriei Suceava mai multor invitați. Așa cum am spus mai sus, Gheorghe Flutur a putut ajunge doar la acest eveniment iar primarul Ion Lungu l-a iunvitat să ia cuvântul. „Suntem contemporani cu instituții pe care am reușit să le modernizăm: Cetatea de Scaun a Sucevei am modernizat-o pe fonduri europene, iar valoarea lucrărilor a fost de 14 milioane de euro; Spitalul, construit la 1875 – și este drept că la Iași spitalul Sf. Spiridon a fost construit cu 15 ani mai devreme; Aeroportul …, Universitatea „Ștefan cel Mare” care este continuatoarea universității cernăuțene. Sunt instituții vechi, despre care vorbim parcă prea puțin, pentru că acestea sunt instituțiile care legitimează un oraș, un ținut, o zonă. Nu vreau să fiu răutăcios, dar parcă uneori prea mult ne cerem niște drepturi și prea puțin vorbim despre orașe-capitale! De aici s-a hotărât soarta Moldovei până la Nistru și s-au hotărât și alte lucruri importante! De aici s-a dat ora exactă! Iașul, Bucureștiul, Târgoviște ar trebui să recunoască statutul adevărat al Sucevei”, a spus Gheorghe Flutur. (Dan PRICOPE)