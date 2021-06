Suceava, județul cu mii de pacienți fără medic de familie, cu medici care încasează sume colosale și cu alții care abia reușesc să-și plătească facturile 

In timp ce medicul de familie Petru Morocico din Valea Moldovei încasează peste 40.000 de lei lunar, doctorița Grațiela Bârsan, cu cabinet în municipiul Suceava, abia reușește să plătească întreținerea cabinetului. Tot mai multe cereri de pensionare ale medicilor de familie continuă să fie înregistrate la CAS. De luna viitoare, se vor încheia noile contracte cadru, iar situația medicinei de familie este tot mai îngrijorătoare

Începând de luna viitoare, Casa de Asigurări de Sănătate Suceava va încheia noile contracte cadru cu medicii de familie din județ, iar situația devine tot mai îngrijorătoare pentru că tot mai mulți medici își anunță intenția de a se pensiona, chiar dacă unii dintre ei încasează lunar sume fabuloase. La finele anului trecut, opt medici de familie s-au pensionat iat după jumătate de an, încă nu s-a găsit înlocuitor, iar cererile de pensionare continuă să se înregistreze la CAS. Este adevărat că peste 20% dintre cadrele medicale care lucrează în medicina de familie au vârsta de pensionare dar pensionări masive vor crea probleme serioase în rândul pacienților.

Se pare că această specializare nu îi atrage pe medicii tineri, chiar dacă se pot câștiga sume importante. Sunt medici de familie care primesc 5.000-6.000 de lei pe lună și abia reușesc să plătească facturile pentru întreținerea cabinetului medical, dar sunt alții care se pot mândri cu venituri și de peste 400.000 de lei pe an. Plata medicilor de familie se face după un sistem care ia în calcul atât numărul de pacienți înscriși pe liste, medicul fiind remunerat indiferent dacă pacientul solicită servicii sau nu, cât și pe baza decontării efective a serviciilor prestate. De aceea, cu cât un medic are mai mulți pacienți pe liste, cu atât îi cresc veniturile. Potrivit reprezentanților CJAS, în județul Suceava sunt medici de familie care abia au 800 de pacienți asigurați, dar sunt și medici cu peste 3.000 de asigurați pe liste. După cum reiese din datele statistice ale Casei Județene de Asigurări de Sănătate, cel mai bine plătit medic de familie din Suceava continuă să fie de aproape 20 de ani, doctorul Petru Morocico, care a încasat în luna mai a acestui an suma de 41.661 de lei, având pe liste peste 3.000 de pacienți. Medicul Morocico profesează într-un cabinet individual de medicină de familie în comuna Valea Moldovei.

La polul opus se află medicul Bârsan Grațiela, din municipiul Suceava, care a primit de la Casa de Asigurări, pentru luna mai a acestui an, doar suma de 3.621 de lei, urmată de medicul Gabriel Tcaciuc cu suma de 7.983 lei. În topul celor mai bine plătiți medici de familie din județ se află și medicul Angela Prelipcean. Acesteia i s-a decontat de către Casa de Asigurări de Sănătate pentru luna trecută, suma de 36.713 de lei. Topul decontărilor este completat de medicul Elena Matei, care a încasat 38.32 de lei pentru o singură lună.

Cu toate acestea, medicii de familie susțin însă că fondurile primite de la CAS nu sunt foarte mari, pentru că banii care îi rămân în mână medicului după scăderea tuturor cheltuielilor cu cabinetul sunt de fapt foarte puțini. La nivelul județului Suceava sunt 273 de medici de familie sunt în contract-Cadru cu Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, numărul acestora find în scădere de la an la an. (Cristina RUŞTI)