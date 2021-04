Suceava are Facultate de Medicină și Ştiințe Biologice

Senatul Universității ”Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a aprobat, în cadrul ședinței de joi, înființarea Facultății de Medicină și Ştiințe Biologice, a 11-a facultate suceveană. ”Începând de astăzi, 22 aprilie 2021, înființarea Facultății de Medicină și științe Biologice la Suceava devine o certitudine. Hotărârea a fost aprobată în unanimitate în ședința Senatului USV, la propunerea Consiliului de Administație, urmând ca demersurile să fie înaintate Ministerului Educației pentru a fi propuse spre aprobare Guvernului României. Înființarea celei de-a 11-a facultăți a USV nu va pleca de la zero; noua facultate va fi dezvoltată în jurul nucleului reprezentat de Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană, care funcționeză în universitatea noastră din anul 2012, când au fost activate primele două specializări în domeniul Sănătate: Nutriție și Dietetică și Balneofiziokinetoterapie și recuperare”, au transmis reprezentanții USV.

După șapte ani de dezvoltare și consolidare, succesul de care s-au bucurat cele două programe de studiu a făcut posibilă inițierea unei noi specializări, Asistență medicală generală, în anul 2019. Specializarea cuprinde o curriculă integrată, care pregătește absolvenții să facă față actului medical complex, de viitor, adaptat medicinii contemporane personalizate și care necesită nu numai o educație medicală superioară, dar și o fundație solidă în management, siguranță medicală, leadership și profesionalism, după cum informează USV.

Anul trecut a fost înființată o nouă specializare care are legătură cu lumea medicală modernă, programul de studiu Echipamente și sisteme medicale, în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Ştiința Calculatoarelor. Universitarii suceveni sunt de părere că acest nou program de licență va contribui în mod concret la procesele de inovare și dezvoltare comunitară și socială pe care USV le susține la nivel regional, național și internațional. Scopul acestor activități este acela de a genera un impact durabil în domeniile de inginerie aplicată, sănătate, social și economic, prin intermediul celor trei direcții fundamentale pe care USV le urmărește permanent: cercetare, predare/învățare și servicii pentru comunitate.

Numărul mare de programe de studiu în domeniul Sănătate care au fost deja înființate, plus cele pentru care USV a demarat procedurile de autorizare, a determinat propunerea Consiliului de Administrație al USV de a înființa, în acest moment, Facultatea de Medicină și Ştiințe Biologice.

”Începând cu sesiunile de admitere din acest an, USV le va oferi tinerilor absolvenți de liceu posibilitatea de a studia la un nou program de licență, Tehnică dentară. Misiunea specializării va fi aceea de a pregăti tehnicieni dentari, sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice ale USV, în cadrul activităților clinice și practice dedicate procesului educațional al acestor studenți și în corelație cu aspectul antreprenorial al profesiei de tehnician dentar. Laboratoarele didactice dedicate programului de Tehnică dentară și numeroasele facilități oferite studenților garantează desfășurarea unui proces educațional modern și dinamic. Menționăm și faptul că laboratorul de tehnică dentară este deja funcțional și are dotări peste cele ale unor facultăți cu specializări de profil din țară”, se arată într-un comunicat de presă al USV.

În oferta de admitere 2021 este inclus și un program de masterat în domeniul Sănătate, Nutriție și recuperare medicală, astfel că absolvenții specializărilor de profil existente, dar și cei care activează deja în domeniu, își vor putea continua studiile la USV. De asemenea, alte două programe de licență vor fi incluse în portofoliul USV: Biologie și Biochimie. ”Deschiderea acestor de programe de studiu vine într-un moment în care bunăstarea societății depinde în mod fundamental de progresul științific. Biologia este un domeniu de interfață, fiind promotorul descoperirilor care se referă la funcționarea sistemelor vii și oferind soluții la probleme actuale și de viitor, iar Biochimia este știința ce generează unitățile de construcție științifică pentru biologie, genetică, farmaceutică, nutriție și, totodată, avansează semnficativ cunoașterea în agronomie, silvicultura, medicină. Prin înființarea acestor programe de studiu, Universitatea se angajează să genereze personal cu înaltă calificare și cu abilitățile și competențele necesare pentru inserția imediată pe piața muncii. Un avantaj deosebit îl reprezintă complementaritatea programelor de studiu pe care USV le propune, existând o legătură logică și naturală între silvicultură, inginerie alimentară, sănătate, biochimie și biologie. Specialiștii astfel formați vor fi pregătiți să contribuie la consolidarea și avansul cercetării în domeniu și la implementarea practică a rezultatelor, precum și la procesul didactic”, susțin universitarii suceveni.

În contextul adoptării hotărârii de Senat USV prin care se înființează Facultatea de Medicină și științe Biologice, conducerea universității subliniază rolul deosebit de important pe care aceasta l-a avut, prin intermediul Laboratorului de Metagenomică și Biologie Moleculară, în lupta împotriva pandemiei de SARS-CoV-2, pe plan local, regional și național. Pe lângă faptul că a pus în funcțiune o linie de testare RT-PCR încă de la debutul pandemiei, echipa laboratorului USV a câștigat, ulterior, competiția de proiecte pentru secvențierea genomului SARS-CoV-2 și analiza filogenetică a tulpinilor circulante în România, fiind, în prezent, unul dintre cele patru laboratoare din România care efectuează secvențieri.

”Concluzionând, considerăm că toate cele enumerate mai sus certifică faptul că înființarea Facultății de Medicină și științe Biologice, cea de-a 11-a facultate din cadrul Universității <Ştefan cel Mare> din Suceava, va reprezenta o continuare logică și necesară a eforturilor depuse, a preocupării pentru atragerea unei resurse umane de calitate și a investițiilor în infrastructură pe parcursul celor aproape 10 ani, în domeniul sănătății publice, cu rezultate concrete și recunoscute”, a conchis USV. (O. NUȚU)