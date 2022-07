Specialiștii suceveni explică de ce investiția în proprietăți imobiliare este cea mai sigură în contextul inflaționist

Spaima generată de inflație este, nu de puține ori, mai „galopantă” decât inflația însăși. Ce poate fi mai rău decât asta?! Ei bine, ignorarea inflației. În condițiile în care inflația nu mai are o pondere de numai o cifră iar semnalele nu sunt tocmai pozitive, spaima poate galvaniza și niște energii benefice, cu condiția unei experiențe sau măcar a unor cunoștințe adecvate. Desigur, persoanele care nu au venituri cu care să se poată mândri privesc cu speranțe la fiecare anunț de la Guvern cu privire la vreo indexare. {i este de înțeles, nu de condamnat. Dar ce să facă însă cei care au (avut) spirit de inițiativă și/sau o conjunctură favorabilă și dispun de sume de bani semnificative ca să nu fie devalorizată averea lor? Fără îndoială un răspuns simplist de genul „investiții” nu i-ar satisface. Mai cu seamă pe cei mai pragmatici, care au timp puțin pentru chestii de ordin general, simplist. Ei bine, dacă sunteți interesați de subiect – fie din motivele expuse mai sus, fie din alte motive – puteți citi o sinteză a unor discuții cu câțiva specialiști în domeniu.

„Este inflație. Cum ne protejăm!? Investim în proprietăți imobiliare, clar”. Aceasta este recomandarea, în manieră concisă, dar onestă pe care o fac Sorin Foit – un bun specialist cu expertiză îndelungată pe zona imobiliară suceveană – în colaborare cu Vlad Grigoriu. Analiza celor doi pornește de la tabloul cunoscut de mai toată lumea: anul 2022 ne aduce, istoric vorbind, o situație relativ dificilă în care România începe să traverseze o perioadă care este caracterizată de apariția inflației de 2 cifre. Concluzia cu privire la investițiile imobiliare ca fiind potrivite pentru această perioadă denotă o viziune curajoasă, dar fundamentată bine și nu doar pe experiența celor doi, ci și pe alte studii de profil. Mai trebuie însă precizat că se referă la situația persoanelor care, generic, sunt încadrate în categoria „oamenilor cu bani”. Deși în aparență banii le asigură un anumit confort în perioade grele, ei bine tocmai într-o perioadă cu inflație ridicată aceștia („oamenii cu bani”) conștientizează – sau ar trebui să o facă – asupra „triplu V-ului”: volatilitatea valorică a valutei (s.red.). Pentru că DA, indiferent ce bani folosim – lei, dolari, euro etc. – inflația are proprietatea de a le reduce semnificativ valoarea.

O situație cu inflație record a fost traversată de țara noastră între anii 1991 – 2002 când efectele economice și sociale au fost dezastruoase pentru populație. Recordul absolut al creșterii prețurilor, a fost stabilit conform INSSE la 256,1% în anul 1993. Deși acel scenariu este improbabil să se întâmple, inflația de două pare să fie o realitate „palpabilă” socio-economic. Ce înseamnă acest lucru în primul rând? Scăderea puterii de cumpărare a banilor cu exact acel procent respectiv, inflația. Cu alte cuvinte dacă astăzi deținem cash 100.000 euro la saltea și avem o inflație de 25 % pe o perioada de un an, în anul următor vom deține tot 100.000 euro însă puterea de cumpărare va fi diminuată cu 25 %, respectiv: 100 + 25 % inflație = 125.000 – 100.000 = 25.000. În țara noastră, acest fenomen al inflației a fost ținut sub control începând cu anul 2009 când am avut primul an de inflație sub 2 cifre, respectiv 9%. Anii următori au adus scăderi semnificative ale acestui indicator care arata creșterea generalizată a prețurilor în economie astfel: 2012 – 3,3%; 2013 – 4%; 2014 – 1,1%.

Sorin Foit de la Agenția „IMOBILIARE SUCEAVA PREMIUM” atrage atenția că nevoia de protecție a lichidităților existente și disponibile este una uriașă la ora actuală, în condițiile în care conform Institutului Național de Statistică și a declarațiilor publice ale reprezentanților acestei instituții, de luna trecută în România avem o inflație de 2 cifre. Este adevărat că sub 20%, dar nu este prea sigur/predictibil ce va urma într-o perioadă de timp, nici măcar pe termen scurt sau măcar mediu. Dacă anii 2015 și 2016 au fost caracte­rizați de inflație negativă care a determinat scăderea ușoară a prețurilor – desigur, nu în toate sectoarele și nu toți agenții economici au procedat așa – în 2017 au apărut primele semne de inflație, dar este unul din anii la care acum privim cu nostalgie prin comparație cu ce inflație avem în prezent. Trendul macroeconomic bun pe care l-a avut România a continuat și în anii următori, oarecum și în pofida perioadei dificile pe care a traversat-o în pandemie când mai ales în partea a doua a acesteia au apărut semnale privind creșteri colosale la prețurile unor materii prime în construcții. Efectele acesteia încep să apară, dar sunt cu mult mai grave decât ni s-a spus. Din acest punct de vedere putem compara această perioadă cu cea similară din anul 2003 – când inflația a fost 15,3% – iar cel puțin la nivel teoretic, trendul este unul îngrijorător.

Care sunt factorii majori care sporesc creșterea inflației?

În opinia lui Sorin Foit care, în colaborare cu Vlad Grigoriu, a realizat o analiză a realităților din piață, incluzând referințe bune din zona mass-mediei de specialitate – de ex. Cristina Dobreanu, Panorama: Investițiile care te pot pune la adăpost de inflație în 2022 – sunt cel puțin trei factori care conduc la o inflație în continuă creștere.

Primul factor ar fi asa numitele „Efecte ongoing” sau „factori cu efect retard” iar în această perioadă este vorba, în mod evident, de efectele primelor cinci valuri ale pandemiei Covid 19. Este de văzut în ce măsură valurile următoare vor mai produce efecte atât de mari în economie, dar este limpede ca lumina zilei că deși al cincilea val încetase de mult, efectele măsurilor luate în anii precedenți în contextul pandemic se văd și acum. Deși lucrurile nu sunt clare nici măcar în ziua de astăzi pentru lumea medicală și cercetători iar părerile sunt în continuare divizate pe unele segmente legate de pandemie, câteva lucruri sunt certe: implicațiile social-economice ale acestei perioade negre își fac simțit efectul din ce în ce mai mult, iar astăzi avem inflație la nivel global. Creșterea cheltuielilor în domenii diverse (logistic, medical), închiderea unor domenii aproape definitiv (turism, horeca, transport aerian – în pandemie, desigur) și frica instaurată de COVID a generat și va genera inflație pe o perioada nedeterminată în funcție de avansul medical – tehnologic și deciziile politice la nivel global.

Al doilea factor este conflictul armat care nu poate fi cuantificat (cel puțin deocamdată) numeric în cadrul unor statistici pe profil economic, dar efectele acestuia există negreșit – atrage atenția Sorin Foit – și vor avea consecințe economice pe termen mediu și lung.

Al treilea factor identificat este specula. Fără a fi adepți ai teoriilor conspiraționiste, credem însă că este clar faptul că SPECULA determină creșterea prețurilor și apariția inflației. Si este destul să luăm exemple din viața noastră de zi cu zi: observăm că există produse care și-au dublat sau chiar triplat prețul. „Din punctul meu de vedere, o astfel de creștere a prețurilor de 200 – 300 % apare în momentul unor crize majore, dar, în România nu este cazul. Deci, suntem într-o bulă a speculei generate de lipsa de transparență și de reglementare a piețelor iar Pandemia și Conflictul sunt doar un pretext/paravan care ranforsează aceasta situație”, se arată în analiza lui Sorin Foit.

Din păcate România nu este pregătită să facă față la intrarea capitalurilor speculative pe bunuri, ci doar la nivel de politică monetară și curs. În ceea ce privește specula pe commodities sau bunuri singura noastră șansă este de „a nu cumpăra” până la domolirea situației. Acest lucru este cauzat de lipsa de legislație și reglementare.

Ce putem face pentru a contracara efectele inflației?

Cel mai bun scenariu – conform celor spuse de Sorin Foit – este să avem businessuri cu un randament de peste 25%. Cu alte cuvinte trebuie să facem plasamente și investiții care să aibă rata de recuperare a investiției de maxim 3 – 4 ani sau randamente de peste 25% pentru a avea profit. Plasamentele în dobânzile bancare sunt soluții cu randament negativ, adică pierzi capital ținând banii în cont. De altfel, în acest scenariu, instrumentele financiare clasice nu sunt o soluție tocmai avantajoasă. și nici măcar bursa nu pare să fie o soluție pentru toată lumea deoarece indicele de referință Standard and Poor ne arata un trend de scădere în ultimele 6 luni.

De altfel, este posibil să începem coborârea către o nouă perioadă de frânare economică la nivel global. Ultimii 5 ani de zile au arătat o creștere graduală și susținută ai indicelui S&P deci după vechea vorbă: „Whats goes up, must come down”, și datorită condițiilor geo-politice avem toate șansele să asistăm la scăderea creșterii economice în procent real și apariția inflației. Pentru cei mai îndrăzneți există investiții pe piețe mult mai complexe și complicat: derivate, features și crypto unde riscul este extrem de crescut. Pierderea investiției inițiale se poate face peste noapte. Această pierdere este la propriu, nu la fi­gurat existând deja cripto monede care s-au depreciat cu 40.000 % într-o singură zi.

Ce variante de investiție mai există?

Varianele clasice: investiția în aur sau imobiliare, răspunde Sorin Foit. De ce? Simplu: nu este un secret pentru nimeni că investițiile în astfel de „monede de schimb” sunt printre cele mai sigure în astfel de momente! Investiția în aur este o variantă destul de sigură, dar are gradul ei de lipsă de predictibilitate. Un bun exemplu îl aduce luna mai care vine cu corectări pe curs și referitor la gramul de aur iar trendul este unul de scădere. Așijderea, luna iunie a cunoscut perioade de creștere după care a coborât, iar luna iulie arată un trend descendent. Trendul scăderii gramului de aur este evident și este foarte probabil ca în o lună-două să ajungă de unde a plecat, este de părere Sorin Foit în analiza pe care o face. Dacă adăugăm inflația în contextul menținerii acestui trend, vom constata că randamentul la gramul de aur nu este unul care să ne ajute.

Investiția în imobiliare pare să rămână mai sigură. Si, atrage atenția Sorin Foit, este mult mai clară rentabilitatea în cazul acelora care dispun de lichidități într-un număr mare. „Întotdeauna va exista o inflație și un cost al vieții. În ultimii 32 de ani eu nu am văzut nicio stagnare (istorică – n.r.) a prețurilor. Dar, Europa n-o să aibă niciodată prețuri atât de ieftine cum sunt în România. Prețurile aici încă sunt mici. Încă. E adevărat, raportat la cum erau acum 3 – 4 ani, este o obscenitate cu cât au crescut. Cât despre investiții, eu cred că încă 20 de ani, imobiliarele din România pot să fie o investiție foarte promițătoare”, a spus omul de afaceri Ion Țiriac iar citatul este menționat în analiza lui Sorin Foit și a lui Vlad Grigoriu. Cu noi proiecte vizate în orașele mari ale țării, investiția în imobiliare pare să fie preferată pe omul de afaceri.

Cu alte cuvinte investițiile în imobiliare sunt o oportunitate interesantă în continuare în pofida speculei pe piețele materialelor de construcții și a creșterii prețurilor acestora. Având mai multe avantaje, cum ar fi cel de protecție și de ce nu, de a obține și un profit, real estate-ul în România pare să aibă un drum previzibil în următorii ani. Piață imobiliară s-a comportat bine în perioada de pandemie la nivel național și global înregistrându-se o creștere a volumului de tranzacționare – mai multe proprietăți vândute. Această viteză sporită de tranzacționare, începe ușor, ușor să scadă, dar este reglată și compensată din preț, care este și el în urcare. Deci avem cu 6,7% mai puține imobile tranzacționate însă o creștere generală a valorii în imobile de 11,3% în anul precedent. Balanța este una favorabilă, rezultând creștere economică.

Concluzia analizei lui Sorin Foit și a lui Vlad Grigoriu este aceea că piața imobiliară din România are drept cel are mai mare avantaj faptul că are un număr foarte mare de proprietari și oferă protecție la „șocurile” externe, fie că vorbim des­pre curs, șocuri sociale, șocuri energetice sau de alt tip. {i, într-adevăr, cu 96 % din români înre­gistrați oficial ca fiind proprietari, se poate concluziona că în România moneda de tranzacționare rămâne „proprietatea” și este una din cele mai stabile piețe imobiliare din Europa unde de obicei există un procent de 30-50 % al oamenilor care stau în chirie, deci nu sunt proprietari.

Pe cale de consecință, prin creșterea prețurilor la imobile – în România media prețului la imobi­liare este de 4,5 ori mai mică decât media Uniunii Europene – bunurile imobiliare își vor păstra mereu valoarea în fața monezii clasice, a băncii sau vor avea mereu posibilitatea de a fi tranzacționat la schimb cu altă proprietate sau alt bun. (Dan PRICOPE)