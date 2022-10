Primarul Lungu le-a prezentat studenților USV oportunitățile reprezentate de transformarea Sucevei în Smart-City

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a participat, luni, la deschiderea anului univesitar 2022/2023 la Universitatea ”Ștefan cel Mare”, unde a transmis mesajul municipalității.

Edilul Sucevei le-a vorbit studenților despre oportunitatea reprezentată de transformarea orașului într-un oraș inteligent de tip Smart-City, ținand cont de faptul că municipiul Suceava a fost selectat in proiectul “100 orașe inteligente și netru climatic până in anul 2030″, proiect prin care poate crește calitatea vieții sucevenilor.

Ion Lungu le-a prezentat studenților și pașii importanți făcuți de municipalitate în acest sens, enumerând proiectele importante derulate de Primărie pentru atingerea obiectivului de transformare a Sucevei într-un oraș inteligent de tip Smart-City: transport electric, local si metropolitan, energie-incălzire pe biomasă; iluminat public -lampi tip LED, telegestiune; in domeniul educatiei-modernizare infrastructura scolară; in gestionarea deseurilor-platforme îngropate, semiingropate și viitoarele insule ecologice, precum și în domeniul digitalizarii, prin proiectele Aplicat și Gis Urban.

De asemenea, Ion Lungu a remarcat în discursul său buna colaborare intre municipalitate si Universitate, colaborare materializată prin mai multe proiecte: parteneriatul în proiectul “100 orașe inteligente și netru climatic până in anul 2030″, parteneriatul privind înființarea unui cluster regional pe bioeconomie, scolarizarea polițistilor locali la Facultatea de Drept și administrație publică, construirea de noi spații de cazare studenti, prin punerea la dispozitie a căminului de la CT Alimentar, parteneriay in construirea clădirii Facultății de Medicină, construirea Campusului universitar de la Moara , unde Primăria Suceava va aduce utilitatile, finantarea echipei de handbal masculin CSU Universitatea Suceava, precum și finanțare Ansamblul Cultural Arcanul al Universității

”Le-am urat studentilor și profesorilor suceveni să obțină in anul universitar 2022/2023 performanțe la fel de importante ca in anul precedent, alături de sănătate și pace! Mult succes dragi studenți și stimați profesori în noul an universitar!”, a transmis primarul Ion Lungu la finalul manifestărilor prilejuite de deschiderea anului univesitar la Universitatea ”Ștefan cel Mare”. (O.S.)