Primarul Lungu dă asigurări că sprijinul municipalității pentru Arhiepiscopie va continua

Primarul Ion Lungu s-a numărat printre cei care au participat la ultima ședință a Adunării Eparhiale. Este vorba de ședința anuală de lucru care s-a desfășurat sâmbătă, 28 ianuarie. „Am participat la Ședința Anuală de Lucru a Adunării Eparhiale, care a avut loc la Sediul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. S-au prezentat un număr de 25 de Rapoarte pe domenii de activitate, din care a rezultat ca activitatea pe anul 2022 a fost una amplă, eficientă și transparentă”, a declarat Ion Lungu.

Ședința a avut loc la două zile după cea a Consiliului Local al municipiului Suceava unde s-a votat, printre altele, proiectul în care se prevede bugetarea sumei de 6,5 milioane de lei pentru unitățile de cult aparținând cultelor recunoscute de lege și, ulterior, pe ordinea de zi suplimentară, un proiect prin care se prevede alocarea sumei de 3 milioane de lei pentru două obiective ale Catedralei și două ale Arhiepiescopiei.

Ședința CL Suceava a fost una în care subiectul finanțării bisericilor a fost adus în discuție, Ion Lungu declarând printre altele că va continua să susțină cu fonduri de la bugetul local, în limitele legii, unele proiecte ambițioase ale Arhiepiscopiei, făcând referire și la demersul conform căruia 20 de hectare de teren ar urma să fie acordate de Guvern.

Ulterior, după ședința Adunării Eparhiale, edilul a făcut câteva precizări în sensul că va susține proiectele Arhiepiscopiei – o informare în acest sens fiind postată de el cu referire la sprijinul instituției pe care o conduce și asigurările pe care le-a datr la ședința Adunării Eparhiale – precum și la faptul că transferul respectiv de teren trece prin Parlament. „Pentru anul 2023 vor demara proiecte importante la Arhiepiscopie, în primul rând proiectul de Consolidare și Reabilitare a clădirilor de la Mănăstirea Sfântul Ioan, lucrare care a fost licitată si adjudecată cu bani de la Ministerul Dezvoltării. Un alt proiect important este legat de transferarea a 20 hectare de teren pentru Ansamblul Arhiepiscopal al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, proiect legislativ care este în dezbatere în parlament, urmând să ajungă la Camera Deputaților care este cameră decizională”, a spus primarul Ion Lungu.

Proiectul respectiv este unul grandios, cel mai probabil luându-se în calcul și un nou sediu al Arhiepiscopiei. „Municipalitatea suceveană este și în acest an alături de unitățile de cult, de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, deja am aprobat sume de bani pentru lucrări la Arhiepiscopie și la finalizarea lucrărilor la Seminar. De asemenea vom finaliza lucrările la parcarea din curtea mănăstirii pe care o facem în parteneriat cu Arhiepiscopia”, a declarat Ion Lungu. De menționat că lucrarea cu privire la parcarea respectivă este contractată de Primărie și finanțată separat, nu în cadrul sumelor bugetate la început de an și acordate, ulterior, pe parcursul anului către unitățile de cult. (Dan PRICOPE)