Primarul Lungu a fost din nou primul sucevean care a plătit impozitele și taxele pentru anul în curs

Incepand de luni, 10 ianuarie, la Primaria Municipiului Suceava se pot plăti taxele si impozitele locale pentru anul 2022. Ca în fiecare an, primul sucevean care a plătit aceste taxe a fost chiar primarul Ion Lungu.

”La prima oră am achitat cu chitanta nr 1 taxele si impozitele locale aferente anului 2022. Am efectuat plata cu cardul la unul din POS instalate la primărie. Am beneficiat de bonificatie de 10% la impozitul pe apartament si pe cele 2 mașini”, a declarat primarul Lungu, care a publicat si chitantele doveditoare pentru efectuarea acestei plăți.

Acesta a explicat din nou că plata se poate face numerar la ghișeele primariei, prin virament bancar, cu cardul sau electronic prin aplicația “ghișeul.ro“.

Programul de plată zilnic este între orele 8.00-18.00.

Pentru cei care vor sa folosească aplicatia electronică ghiseul.ro, iată pașii care trebuie urmați:



”Rugăm cetățenii care vin să plateasca la Primărie pe culoarul creat până la ghișee sa respecte regulile referitoare la pandemie,respectiv purtatul măștii și păstrarea distanței fizice”, a transmis primarul Lungu. (O.S.)