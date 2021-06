Premieră în zbuciumatul urbanism sucevean: Un bloc din centrul orașului va fi demolat

Deși este încă destul de departe de obținerea autorizației de construire pentru proiectul celor trei blocuri turn de peste drum de Palatul Administrativ, dezvoltatorul imobiliar NIVA Development – în spatele căruia este cunoscutul om de afaceri sucevean Vasile Armenean – a continuat șirul achizițiilor și al demersurilor pentru „pregătirea terenului” . Săptămâna trecută, Primăria a dat autorizație de desființare (demolare) a micului și vechiului bloc 10, de la intersecția străzilor Al. Ienceanu cu Vasile Bumbac. Având în vedere că nu doar fostul hotel și fostul restaurant „Gloria”, ci și vechiul sediu al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților cu garajele care erau în zonă au fost demolate, doar blocul 10 mai stătea în calea unui viitor șantier pe care să fie edificat viitorul bloc turn A din cele trei ale noului complex rezidențial

O premieră în municipiul Suceava după Revoluție: un bloc de locuințe va fi demolat. Primăria a dat autorizație de desființare pe data de 3 iunie. În anii precedenți s-au dat autorizații de desființare pentru construcții industriale sau case pe care urmau a se construi mall-uri, magazine, blocuri sau hoteluri. De această dată se bifează o dublă premieră în urbanismul Sucevei, cel puțin din ultimele trei decenii: un bloc de locuințe va fi demolat, aceasta fiind prima premieră (expresia poate ușor tautologică, o folosesc intenționat pentru a încerca să subliniez ce se întâmplă) și a doua premieră este că blocul ca atare nu este demolat pentru a face loc unui magazin de mari dimensiuni, ci pentru construcția altor blocuri de locuințe, prevăzute însă și cu spații comerciale și de prestări servicii, după modelul întâlnit în marile orașe.

Deși este încă destul de departe de obținerea autorizației de construire pentru proiectul celor trei blocuri turn de peste drum de Palatul Administrativ, dezvoltatorul imobiliar NIVA Development – în spatele căruia este cunoscutul om de afaceri sucevean Vasile Armenean – a continuat șirul achizițiilor și al demersurilor pentru „pregătirea terenului”. Asta include atât cumpărarea tuturor locuințelor din blocul 10 situat pe strada Vasile Bumbac, cât și efectuarea demersurilor în scopul desființării clădirii.

Autorizația de desființarea a micului și „bătrânului” bloc de locuințe din buricul târgului a fost dată la aproape două săptămâni de la data ședinței comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Suceava care a dat avizul de oportunitate pentru intenția de elaborare a unui plan de urbanism zonal în scopul edificării, peste drum de Palatul Administrativ – pe un teren unde a fost, odinioară, hotelul și restaurantul Gloria – a unui ansamblu rezidențial care are trei blocuri cu câte zece etaje fiecare. Precizăm că cele trei blocuri – A, B și C – sunt situate între strada Al. Ienceanu și Aleea Nucului. Practic, având în vedere că nu doar fostul hotel și fostul restaurant „Gloria”, ci și vechiul sediu al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților cu garajele care erau în zonă au fost demolate, doar blocul 10 mai stătea în calea unui viitor șantier pe care să fie edificat viitorul bloc turn A din respectivul complex rezidențial. După emiterea autorizației de construire, este doar o chestiune de timp până când vor fi realizate lucrările de dezafectare.

Este de remarcat că în planșa – cel puțin cea care a fost făcută publică pe pagina de internet a Primăriei Suceava – cu privire la reglementările urbanistice și zonificare nici nu mai figura micul bloc 10 de la intersecția străzilor Al. Ienceanu cu Vasile Bumbac. Asta deși, la data la care a avut loc ședința respectivă, nu era încă emisă respectiva autorizație de desființare. Suntem însă aproape siguri că documentația era de mult timp realizată pentru că desființarea unui bloc, fie el doar cât o vilă de mare, nu se poate face peste noapte.

În autorizația nr. 185/03.06.2021 se specifică următoarele: „Se va acorda o atenție deosebită tehnologiei de desființare astfel încât să nu fie afectate vecinătățile. Lucrările de desfiinţare vor fi executate cu respectarea documentaţiei tehnice în vigoare, precum si cu respectarea normelor de protecție a muncii specifice. Se vor respecta prevederile expertizei tehnice întocmită de ing. Apostol O. Zefir Ioan George. Construcția propusă pentru desființare se va debranșa de la toate utilitățile. Materialele rezultate vor fi depozitate fără depăşirea limitelor proprietăţii. Materialele nerefolosibile vor fi transportate la platforma de depozitare a deşeurilor a oraşului, în baza unor contracte încheiate cu societăţi abilitate în domeniu. Se vor respecta prevederile Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 modificată cu privire la cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile și celelalte prevederi ale legislației în vigoare cu privire la securitatea muncii. În mod deosebit se va avea în vedere identificarea zonelor de risc care vor fi semnalizate, asigurate conform legislației în vigoare. Pe toată durata lucrărilor se vor lua măsuri pentru protecția și stabilitatea zonelor învecinate”.

Reamintim că suprafețele aferente celor trei blocuri turn au o lățime de 22,55 metri și o lungime de 24,7 metri, iar blocul A este situat la o distanță de 20 metri față de blocul B, aceeași distanță fiind și între blocul B și blocul C. În cazul primelor două blocuri turn, regimul de înălțime este de S1+S2+P+Mezanin+10E Duplex, pentru al treilea fiind S1+S2+P+Mezanin+9E Duplex. Înălțimea maximă față de cota terenului sistematizat va fi de 46,5m – în cazul blocului B, blocurile A și C având puțin peste 45 metri înălțime maximă. Subsolul edificabil este atât la cele trei blocuri turn, cât și pe perimetrul dintre acestea, dar și pe anumite porțiuni din fața respectivelor blocuri și din laterala blocului A spre str. Al. Ienceanu și a blocului C spre Aleea Nucului. Este de menționat că prin spatele celor trei blocuri va fi construită o nouă stradă cu lățimea de 7 metri care va face legătura între str. Al. Ienceanu și Aleea Nucului, acestea din urmă având lățimi sub 6 metri. Distanțele maxime de la blocurile B și C până la Palatul Administrativ vor fi în jurul a 30 de metri fiecare și, dacă se va raporta doar distanța de la suprafața edificabilă de tip 2S+P+Mezanin, atunci acestea vor coborî spre 25-26 metri (lățimea străzii Vasile Bumbac fiind de 5,984 m la intersecția cu strada Libertății și de 6,087 m la intersecția cu Aleea Nucului). Numărul apartamentelor va fi de 233, pentru fiecare fiind prevăzut un loc de parcare. Suprafața construită a spațiilor comerciale va fi de 7.202 mp, iar la fiecare 200 mp va fi prevăzut încă un loc de parcare.

Așa cum am precizat într-un alt articol pe această temă, sunt însă în continuare semne de întrebare și dincolo de aspectul practic al fluidizării traficului cu peste 200 de mașini pe îngusta stradă Vasile Bumbac. Restaurantul – care se vede limpede că va fi amplasat la blocul C – va avea, cel mai probabil, căutare datorită vadului excelent, iar numărul de locuri de parcare – presupunând că cele 14 în spic la care ne-am referit mai sus sunt doar pentru acest local – este de discutat dacă va fi suficient. În plus, din câte se observă din planșe și din cele rezultate la discuția cu primarul Sucevei, vor fi amenajate birouri în blocurile respective, o variantă fiind cea a unor birouri pentru firme specializate în domeniul IT. Despre spațiile respective nu sunt însă referiri precise, cu excepția unui acces separat la birouri în cazul blocurilor B și C, față de accesul ca atare în blocuri pe partea de locuințe și accesul către spațiile comerciale și către restaurant. În eventualitatea în care blocurile vor fi construite de maniera în care au fost prezentate, atunci birourile respective vor fi închiriate unor firme care aproape sigur vor avea nevoie de mai mult de un loc de parcare pentru angajați, la care se adaugă probabil și un minim necesar pentru posibili clienți, însă așa cum am menționat anterior, nu există referințe precise despre acestea. (D.P.)