Postul de director general de la DSP Suceava este blocat în continuare de un stomatolog din Vrancea

Medicul stomatolog Cătălin Graur a fost numit de ministrul Sanatatii director general al Direcției de Sănătate Suceava, dar nu s-a prezentat nici după mai bine de o săptămână la post. Pentru că acesta se afla în concediu medical, postul este practic blocat

Conducerea Prefecturii Suceava a anunțat, prin vocea prefectului Alexandru Moldovan, că nu a găsit încă o soluție pentru a debloca activitatea de la Direcția de Sănătate Publică Suceava, ba mai mult, se pare că nu poate face prea multe, singurul care este în măsură să vină cu o soluție fiind Ministerul Sănătății.

Stomatologul Catalin Graur a fost sef la DSP Vrancea, iar pe 13 aprilie a fost suspendat din functie prin ordin de ministru, in contextul problemelor grave in gestionarea crizei COVID. El a contestat in instanta decizia, iar o luna mai tarziu ministrul Tataru l-a numit sef la DSP Suceava, numai ca Graur isi luase concediu medical.

Prin numirea sa pe post, poziția respectivă este blocată, practic, medicul stomatolog Cătălin Graur tine blocat postul de director general al DSP Suceava, fiind în concediu medical. Angajații din cadrul DSP Suceava au încercat să-l contacteze telefonic, dar acesta a refuzat să dea vreun fel de lămurire.

”Lucrurile sunt mai complicate decât par la prima vedere, deoarece nu se pot face plățile pentru agenții economici care au asigurat cazarea persoanelor carantinate. Am convingerea că Ministerul Sănătății va veni cât mai repede cu o soluție. Postul este blocat. Din teritoriu nu se pot face numiri. Am trimis mai multe adrese către Ministerul Sănătății în care le-am explicat situația de la Suceava, dar încă nu am primit vreun răspuns. Sperăm să avem director general la DSP până la finele săptămânii”, a declarat prefectul Sucevei, Alexandru Moldovan. (Cristina RUȘTI)