Polițistul care a încercat să-l salveze pe bătrânul din Bosanci de mâna ucigașă a nepotului său, marcat pe viață de lovitura de cuțit pe care a primit-o

Polițistul de 26 de ani care a fost rănit în timpul intervenției de săptămâna trecută, în cazul bătrânului din Bosanci omorât de nepotul său, fost militar, va rămâne marcat pe viață, la propriu. Bogdan Bănică, președinte executiv al Sindicatului Național al Polițiștilor din România, a postat o imagine cu rana suferită de tânărul polițist, însoțită de un mesaj profund, prin care atrage atenția asupra problemelor din sistem și a riscurilor meseriei de polițist.

”În urmă cu o săptămână, în comuna suceveană Bosanci, un fost militar înarmat cu două cuțite, atacă polițiștii sosiți la fața locului și își ucide bunicul, totul petrecându-se fulgerător, în câteva secunde. Colegii mei fac uz de armamentul din dotare, iar criminalul este imobilizat. Nu vreau să analizez elementele de detaliu ale evenimentului, acestea făcând parte din ancheta procurorului criminalist care instrumentează cauza. Ce vreau să aduc în atenție este un obraz. Așa arată obrazul tânărului polițist care a fost victima infracțiunii de ultraj, atacatorul tăindu-l cu un cuțit înainte de a-și duce la bun sfârșit planul, acela de a-și ucide bunicul. Așa arată obrazul unui polițist care până la sfârșitul vieții, când se va privi în oglindă își va aminti că a trecut pe lângă moarte, punându-se în slujba cetățeanului. Dacă nemernicul lovea cu câțiva centimetri mai jos, i-ar fi secționat vena jugulară sau artera carotidă, ceea ce ar fi dus la decesul lui Alex în câteva minute. Și am fi elogiat un erou. Încă unul. Ce s-ar fi întâmplat și dacă Alex ar fi fost trimis să intervină singur, așa cum se practică din ce în ce mai des la IPJ Suceava, patrula nefiind compusă din minim doi polițiști? Vă spun eu, i-am fi scris numele pe o plachetă rece, avansat post-mortem în grad de ofițer. L-am fi așezat în locul de veșnicie, alături de eroul Sorin Vezeteu. Eu nu mai vreau eroi post-mortem, domnule pseudoministru. Țara asta nu are nevoie de eroi. Țara are nevoie de polițiști dedicați, motivați să își îndeplinească atribuțiile de serviciu, și fac aici trimitere la cei ce nu înțeleg de ce polițiștii beneficiază de pensii de serviciu, în condiții de pensionare diferite de cele ale unui patiser”, a transmis polițistul sindicalist Bănică, care și-a continuat mesajul adresând critici la adresa ministrului de Interne Lucian Bode, în legătură cu scandalul privind plagiatul în teza sa de doctorat.

Amintim că, în urmă cu o săptămână, un bătrân de 87 de ani a fost ucis de nepotul său de 36 de ani, care locuia în aceeași curte, în comuna Bosanci. Crima înfiorătoare s-a petrecut în prezența oamenilor legii, chemați să aplaneze conflctul chiar de victimă. Un polițist a fost și el rănit în timp ce încerca să-l oprească pe criminal, fiind atins cu lama cuțitului în zona obrazului. Ambii polițiștii prezenți la fața locului au scos armamentul din dotare și au executat foc asupra agresorului, acesta fiind lovit la nivelul membrelor inferioare, reușindu-se imobilizarea și încătușarea la pământ a bărbatului de 36 ani. Polițistul rănit, agent de poliție de 26 ani din cadrul SPR Ipotești, a fost transportat la spital pentru acordare de îngrijiri de specialitate, fiind în afara oricărui pericol. (O. NUȚU)