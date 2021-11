Pliant anti-vaccin, primit de la o măicuță de un medic aflat în vizită la Mănăstirea Cămârzani

Un medic care predă şi la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi susţine că a primit un pliant antivaccin în urmă cu aproximativ o lună, la Mănăstirea Cămârzani, din apropiere de Fălticeni. El a contactat Ziarul de Iași, spunând că merge des la acea mănăstire și că o măicuță i-a înmânat un material despre „noul vaccin ARN Covid-19 mărturisit de oameni de ştiinţă şi duhovnici cu frică de Dumnezeu”.

„Merg des acolo şi maicile, ştiu din povestirile altora şi din experienţa mea, că sunt de treabă. Dar când am mers ultima oară, în construcţia mică din dreapta, cum te uiţi spre Biserică, unde se preiau pomelnice, maica de acolo mi-a dat «literatură» după ce am lăsat un pomelnic. Am plecat dezgustat…”, a povestit acesta.

Consultând fotografiile puse la dispoziţie de medic redacției, este vorba despre un ziar care avertizează că vaccinurile sunt experimentale şi promite adevăruri despre „noul vaccin ARN Covid-19 mărturisit de oameni de ştiinţă şi duhovnici cu frică de Dumnezeu”.

Medicul spune că i-a explicat măicuţei că predă la UMF şi că cele prezentate în publicaţia respectivă nu sunt fapte reale, dar nu a avut succes în încercarea de a o convinge.

„Cum stai la geamul unde preia pomelnice, în stânga jos sunt nişte dulapuri. De acolo mi-a scos «materialul». Dacă merge acolo orice fel de inspecţie de la Mitropolie sunt convins că le vor găsi cu uşurinţă. Nu spun asta ca să ponegrim biserica, trebuie să dăm ocazia mecanismelor interne să regleze astfel de situaţii”, a mai precizat acesta, citat de Ziarul de Iași.