Premierul Ciucă, la Vicovu de Sus: Noul punct de frontieră nu este doar un punct de trecere în România, ci este un punct de trecere a frontierei între Ucraina şi Uniunea Europeană

Deschiderea unui nou punct de frontieră între România şi Ucraina reprezintă un eveniment plin de semnificaţie care atestă relaţiile şi solidaritatea dintre cele două ţări, iar în aceste momente tragice prin care trece partea ucraineană, odată cu declanşarea agresiunii Federaţiei Ruse, este nevoie de solidaritate şi unitate, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciucă.



Şeful Executivului de la Bucureşti a participat alături de omologul său ucrainean, Denys Shmyhal, la deschiderea punctului de trecere a frontierei şi a biroului vamal Vicovu de Sus (România) – Crasna/ Krasnoilsk (Ucraina).

“Este un eveniment plin de semnificaţie (…) care atestă relaţiile şi solidaritatea dintre ţările noastre. Într-adevăr, este primul punct de frontieră care se redeschide după mulţi ani între ţările noastre şi nu este doar un punct de trecere a frontierei între România, ci este un punct de trecere a frontierei între Ucraina şi Uniunea Europeană. În aceste momente deosebite prin care trece Ucraina, momente tragice, odată cu declanşarea agresiunii Federaţiei Ruse, avem nevoie ca împreună să dăm dovadă de solidaritate şi unitate”, a declarat Nicolae Ciucă, citat de Agerpres.

El a punctat că deschiderea unui nou punct de frontieră înseamnă, practic, facilităţi pentru un tranzit mai lejer atât al cetăţenilor, cât şi al bunurilor.

“Mobilitatea persoanelor şi bunurilor în acest moment, pentru Ucraina, capătă relevanţă vitală. Afirm că are semnificaţie vitală, relevanţă vitală, în condiţiile în care, după 24 februarie, agresiunea ilegală, premeditată şi neprovocată a Federaţiei Ruse în Ucraina produce efecte şi consecinţe dezastruoase pentru cetăţenii ucraineni şi pentru Guvernul Ucrainei. Şi putem să vedem care sunt implicaţiile atât asupra statelor vecine, cât şi asupra întregului continent. Ca atare, Ucraina are nevoie de solidaritatea noastră, are nevoie în aceste clipe de sprijinul pe care comunitatea internaţională poate să îl acorde. Mă refer în mod deosebit la comunitatea internaţională, care împărtăşeşte aceleaşi valori: libertate, demnitate, valorile lumii internaţionale bazată pe reguli şi, desigur, dreptul fiecărui stat, dreptul suveran de a-şi decide singur viitorul”, a afirmat Ciucă.

În context, premierul a anunţat că există în continuare planuri viitoare pentru facilitarea deschiderii mai multor puncte de trecere a frontierei.

“Şi există de asemenea planuri la nivelul Uniunii Europene care integrează şi în interiorul cărora trebuie să ne aliniem, astfel încât să avem o dezvoltare coerentă a acestor facilităţi. Ca atare, domnule prim-ministru, vom continua să ne coordonăm în continuare activitatea, astfel încât, aşa cum au fost prezentate cu speranţă de către cei care s-au ocupat de inaugurarea acestui punct, să reuşim ca nu peste mult timp să deschidem alte puncte de trecere a frontierei”, a adăugat Ciucă.

Premierul a reamintit că România a fost alături de Ucraina încă din primele clipe ale declanşării agresiunii şi a adresat mulţumiri cetăţenilor români care au dat dovadă de empatie şi solidaritate deplină cu poporul ucrainean.

“Atât Guvernul României, cât şi cetăţenii români au făcut tot ceea ce le-a stat în putinţă pentru a putea să îi sprijine în aceste momente deosebit de grele”, a afirmat Ciucă.

Totodată, el a evidenţiat faptul că România a avut un rol esenţial în ceea ce a însemnat asigurarea exporturilor de grâne din Ucraina.

“Şi, pe cale de consecinţă, putem spune că ţara noastră a jucat un rol important în stabilizarea fluxurilor agroalimentare la nivel european şi global perturbate de agresiunea Federaţiei Ruse. Putem spune, în acest moment, că prin infrastructura din România, cea feroviară, rutieră, prin porturile de la Constanţa şi Galaţi, au fost exportate peste 6,5 milioane tone de grâne din Ucraina”, a completat el.

Şeful Executivului de la Bucureşti l-a asigurat pe omologul său ucrainean că Guvernul român împreună cu Uniunea Europeană vor continua să sprijine Ucraina. AGERPRES