O fetiță de 12 ani a fost luată cu Poliția de la asistenții maternali, care o umpleau de vânătăi, o umileau și o țineau înfometată

Maria se afla de patru ani în plasament la o familie din Burdujeni. In ultimii ani, viața ei a fost un lung șir de bătăi, pedepse și umilințe. In tot acest timp, nu și-a văzut niciodată fratele, aflat la Centrul de Plasament Botoșani. Vecinii povestesc îngroziți că îi auzeau plânsetele și o vedeau învinețită, iar „părinții” o jigneau și o umileau în fața celorlalți copii de la bloc. Cei de la Protecția Copilului au găsit-o încuiată în casă, cu trupul plin de urme ale bătăilor și foarte speriată. La școală nu s-a știut de situația ei, pentru că în ultimul an au fost cursuri online. Când copiii s-au întors fizic la ore, în mai, diriginta fetei și-a dat seama imediat că ceva nu e în regulă în acea familie. Acum, profesoara Adriana Huianu vrea să o ia în plasament și să se ocupe de educația micuței. Maria se află de joi la Centrul de Primire Urgențe din cadrul DGASPC Suceava

Scene parcă desprinse dintr-un film de groază s-au petrecut în cartierul sucevean Burdujeni. O fetiță în vârstă de 12 ani a trăit de ani de zile scene de coșmar într-o familie care se presupune că ar fi trebuit să-i poarte de grijă, să o susțină și să o protejeze. Copila se afla de patru ani la un asistent maternal care în loc de grijă și afecțiune îi oferea copilei doar bătaie, pedepse și umilințe. Se pare că micuța a fost luată de la Centrul de Plasament Botoșani, unde Maria a lăsat un frate, pe care se plânge că nu l-a mai văzut tot de atâția ani. Fetița este elevă în clasa a V-a la Şcoala Gimnazială 5 din Suceava.

Totul a ieșit la iveală săptămâna trecută, când vecinii îngroziți de țipetele copilei au înregistrat și au semnalat apoi organelor abilitate viața cruntă pe care o duce copila. ”Se auzea cum plânge și cum îi imploră să se oprească. Copila este de mică la ei, dar nu au avut niciodată grijă de ea. Au ținut-o doar pentru bani. Plecau cu zilele de acasă și o încuiau singură în apartament. O pedepseau și o umileau în fața copiilor de la bloc. Sărăcuța, ne-a rupt sufletul tuturor”, a povestit îngrozită o vecină.

Când reprezentanții Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului au ajuns la adresa indicată de vecini, din cartierul Burdujeni, fetița era singură în casă și a ieșit la geam. I se putea vedea cu ușurință trupul plin de vânătăi. Copila le-a spus asistenților sociali de la DGASPC că este de acord să plece cu ei pentru că s-a săturat de bătăi, dar dacă va descuia ușa, ”părinții ei” vor ști, având instalat un sistem de monitorizare la ușă, iar ei îi este frică. A deschis în final ușa, iar imaginea copilei i-a șocat pe toți cei prezenți.

O fetiță micuță de statură, slăbuță și aproape fără un centimetru pătrat de piele fără vânătăi. A povestit că a fost bătută pentru că a refuzat să mănânce o bucată de cârnaț stricat și a avut curajul să ceară altceva de mâncare. Fetița a mai povesit că ambii soți o bat, iar cu o săptămână în urmă fusese bătută crunt pentru că nu știa unghiu­rile la matematică și a fost pusă să facă 100 de genuflexiuni drept pedeapsă.

Copiii din fața blocului și-au amintit că într-o zi Maria își spăla papucii într-un lighean, pe casa scării, iar asistentul maternal care se presupune că ar fi trebuit să reprezinte figura paternă în viața fetiței a umilit-o în fața copiilor, spunându-le că este răpănoasă și puturoasă. ”Bine că se termină calvarul acestei copile. Când se enervau pe ea o scoteau afară. Odată a stat în casa scării, afară ploua și era foarte frig, iar ei nu o primeau în casă. Copiii o vedeau des vânătă”, a completat un vecin al Mariei.

După ce oamenii legii au ajuns la fața locului, nu a durat foarte mult timp și au venit și cei doi asistenți maternali care o aveau în grijă pe fetiță. Vecinii au povestit că bărbatul a coborât din mașină cu o bâtă și a vrut să-i ia la bătaie pe vecinii care au sesizat autoritățile, dar când a văzut polițiștii i-a mai pierit curajul.

Profesoara Adriana Huianu, diriginta fetei, a povestit că a remarcat că ceva nu este în regulă înainte de Sărbătorile Pascale, când copila a povestit la școală că în familia ei nu se fac ouă roșii, iar de Crăciun nu a avut voie să-și pună o crenguță de brad, asistenții maternali aparținând cultului penticostal și fiind foarte stricți. ”Maria este o fetiță veselă și sociabilă. Îmi pare tare rău că nu s-a aflat mai devreme prin ce trece. Noi am învățat în sistem on-line, iar la școală ne-am întâlnit abia pe 5 mai. Am început să am semne de întrebare, Maria povestindu-mi despre multe interdicții în familia lor. Nu a știut să-mi povestească ce au gătit de Paști, în schimb mi-a povestit că a spălat vasele și a pus rufe la spălat. Am avut o ședință cu părinții, iar tatăl mi s-a părut un bărbat foarte dur. Am chemat-o și pe mamă, după câteva zile, dar a zis că cei doi au o relație foarte apropiată, se joacă, fac teme împreună. Joi după-amiază, când au chemat vecinii Poliția, am fost și eu acolo. Maria mi-a sărit în brațe și mi-a povestit că nu mai poate îndura bătăile. De atunci o vizitez zilnic la Centrul de Plasament și am menționat că aș vrea să o iau eu să o cresc”, a povestit profesoara Adriana Huianu.

Oamenii legii au deschis o anchetă, iar diri­ginta Mariei a fost deja chemată să dea declarație și să povestească ceea ce știe. ”Am fost la Poliție și am dat declarație. Sper să înfunde pușcăria acești indivizi, care o băteau din orice, o puneau să mănânce mâncare expirată. Băiatul meu are 27 de ani și nu știe să pună rufe la spălat, dar fetița aceasta care încă nu a împlinit 12 ani mi-a explicat pas cu pas cum se pun rufe la spălat, cum se face un piure de cartofi și cum se spală vasele”, a completat diriginta Mariei.

Vineri după-amiază, fetița a primit de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului o rochiță nouă, ciorapi și sandale și a fost dusă la școală la serbarea de premiere și de încheiere a anului școlar. ”S-a bucurat foarte mult să-și vadă colegii. Este un copil bun. A terminat clasa a V-a cu media general 8.91”, a încheiat profesoara Maria Huianu. (Cristina RUŞTI)