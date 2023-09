Numeroși participanți la acțiunea de curățenie „Let’s Do It, Romania!” organizată la Suceava

Numeroși voluntari suceveni au participat, sâmbătă, 16 septembrie, la Ziua Națională a Curățeniei. În municipiul Suceava. acțiunea a avut deviza „Let’s Do It, again, Suceava, Let’s Do It, Romania”, după cum s-a exprimat viceprimarul Lucian Harșovschi, el fiind unul dintre reprezentanții autorităților locale care s-au prezetat la această campanie alături de voluntari și strângând deșeuri cot la cot cu ei.

„Așa a început ziua de astăzi. Mesajul este simplu: Curățenia orașului este o responsabilitate comună, administrație-cetățeni, iar odată făcută, aceasta trebuie menținută!”, a spus Lucian Harșovschi.

Printre ceilalți reprezentanți ai instituțiilor care au participat la campania de Ziua Națională a Curățeniei s-a numărat și purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, cms. șef Ionuț Epureanu iar dintre structurile asociative participante menționăm Biosilva represzentată de Florin Grădinariu.

Menționăm că acțiunea din cadrul „Ziua Curățeniei Naționale”, organizator fiind „Let’s Do It, Romania!”, a avut loc și în mai multe localități din județ, nu doar în municipiul Suceava. „Mulțumesc sutelor de voluntari suceveni care au participat la Ziua Națională a Curățeniei și îi felicit pentru implicare! Mesajul lor este și a fost susținut mereu de către municipalitatea suceveană, întrucât cu toții ne dorim un oraș mai curat, o țară mai curată și un mediu mai sănătos. Împreună menținem orașul curat”, a transmis Lucian Harșovschi. (D.P.)