Noul rector Mihai Dimian, învestit în funcție de Ziua USV

Echipa de prorectori pe care a ales-o să îi fie alături în următorii ani este aceeași echipă care i-a fost alături și lui Valentin Popa, și anume prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean, prorector cu baza materială și probleme studențești, prof.univ.dr. Mircea Diaconu, prorector cu activitatea didactică și asigurarea calității, prof.univ.dr. Ștefan Purici, prorector cu imaginea universității, relații internaționale și dezvoltare europeană, iar în locul său, de prorector cu activitatea științifică, a fost ales conf.univ.dr. Aurelian Rotaru. Înainte de a-i preda ștafeta colegului său, Valentin Popa a trecut în revistă schimbările prin care a trecut universitatea de-a lungul timpului, momentele de referință care au contribuit la vizibilitatea ei la nivel național și internațional, proiectele finalizate și cele aflate în derulare, dar și evoluția situației financiare a USV. De precizat că Valentin Popa a fost desemnat președinte al Senatului USV.

În data de 7 martie 1990, prin Hotărârea Guvernului României, Institutul de Învățământ Superior a devenit Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava. La aniversarea a 34 de ani de universitate suceveană a fost învestit în funcție noul rector – prof.univ.dr. Mihai Dimian. Acesta a fost ales de 90,13% dintre alegătorii prezenți la vot și va exercita funcția pentru următorii 5 ani. Anterior acestei sesiuni de alegeri, prof.univ.dr. Mihai Dimian a fost, timp de 12 ani, prorectorul cu activitatea științifică al USV.

”Astăzi este momentul să ne uităm cu mândrie de unde am plecat, de la un sediu istoric, și unde am ajuns, la un campus la standarde europene, care asigură condiții excelente pentru învățământ și pentru cercetare… De la dificultățile mari ale începuturilor, 2011-2012, când finanțarea nu asigura practic plata utilităților, a salariilor, a cheltuielilor operaționale, pentru care a trebuit să muncim, întreaga comunitate academică, cinci ani pentru a ne redresa financiar, iată că astăzi putem spune că finanțarea de bază a crescut de peste 6 ori. Dar cea mai spectaculoasă creștere este a fondului de burse, care a crescut de zece ori. Al doilea motiv pentru care financiar stăm astăzi foarte bine este activitatea comunității academice. Numărul de publicații științifice a crescut exponențial și a crescut similar și numărul de citări ale cercetărilor noastre. Cercetarea are un buget semnificativ, de aproximativ 6 milioane de euro. Desigur, avem foarte multe proiecte și pentru dezvoltarea infrastructurii, în derulare fiind proiecte care, însumate, depășesc 50 de milioane de euro. Financiar stăm foarte bine”, a punctat Valentin Popa în discursul său, pe care l-a încheiat adresând mulțumiri tuturor celor cu care a făcut echipă și a colaborat în cei 12 ani cât a ocupat funcția de rector. Imaginea de final a fost un colaj cu fotografii de familie, în care erau rectorul Popa, soția și fetele sale la începutul primului mandat, comparativ cu profesorul universitar care, în data de 6 martie a.c., a încheiat trei mandate de rector.

Au luat cuvântul, pe rând, reprezentanții administrației locale și județene, invitații universității la eveniment, fiecare punctând buna colaborare de-a lungul anilor, proiectele în derulare și planurile de viitor și au adresat felicitări atât rectorului care a predat joi mandatul, cât și celui care abia și-a început activitatea de lider al USV.

”Universitatea este principala carte de vizită a orașului nostru. Pentru a transforma Suceava într-un oraș european, de tip smart city, avem nevoie de ajutorul universității. Actualul rector, fost prorector, este cel care a participat la acest proiect al nostru și la multe alte proiecte. Sunt convins că așa cum am colaborat cu domnul rector Popa vom colabora și cu rectorul Mihai Dimian”, a spus primarul Lungu. Acesta a amintit despre intenția primăriei de a dezvolta o platformă industrială pe terenurile din zona fostei Termica și a cerut sprijinul universității pentru identificarea domeniilor din care să fie cooptați investitori.

Vicepreședintele CJ Niculai Barbă a amintit de proiectele de anvergură regională în care s-a implicat USV, dar și despre perioada pandemiei, când prof.univ.dr. Mihai Dimian s-a făcut remarcat. Despre aceeași etapă dificilă din viața comunității sucevene a vorbit și directorul Spitalului Clinic Județean de Urgență, Alexandru Calancea, care l-a numit ”vizionar” pe Mihai Dimian și a apreciat disponibilitatea fostului rector, Valentin Popa, pe toată perioada colaborării dintre universitate și spital.

”Acum ne aflăm în fața unui nou drum, în care încercăm să ne pregătim pentru viitor”

Momentul final al manifestării de joi i-a aparținut noului rector, prof.univ.dr. Mihai Dimian, care a prezentat, cu mari emoții, echipa de prorectori pe care a ales-o să îi fie alături în următorii ani și a punctat cele mai importante aspecte ale programului managerial. Este vorba despre aceeași echipă care i-a fost alături și lui Valentin Popa, și anume prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean, prorector cu baza materială și probleme studențești, prof.univ.dr. Mircea Diaconu, prorector cu activitatea didactică și asigurarea calității, prof.univ.dr. Ștefan Purici, prorector cu imaginea universității, relații internaționale și dezvoltare europeană, iar în locul său, de prorector cu activitatea științifică, a fost ales conf.univ.dr. Aurelian Rotaru, al cărui coordonator de doctorat i-a fost, în 2009, la Paris, Mihai Dimian.

”Mergem pe continuitate. Am lucrat împreună foarte bine ca o echipă și continuăm ca echipă. Acum ne aflăm în fața unui nou drum, în care încercăm să ne pregătim pentru viitor. Vedem în față o nouă revoluție industrială. Vedem, de asemenea, un nou model de universitate care se profilează, o universitate care adaugă componente de educație și cercetare, componenta antreprenorială, o universitate care este orientată mult mai mult către societate… De aceea planul managerial USV 4.0 își propune să ne adaptăm la această revoluție industrială, să ne adaptăm la acest nou model de universitate 4.0. Vă propun să contruim aceste lucruri cu răbdare. Va fi o continuitate, dar și o transformare continuă, care, făcută cu pași mici, ne va duce pe termen mediu către acest deziderat. În față ne așteaptă multe provocări, am evidențiat câteva dintre ele. De la numărul cel mai redus de elevi care se află la ora actuală în învățământul preuniversitar, la localizarea într-o regiune de conflict. Aceste probleme uneori se transformă în oportunități. Avem în față un sistem universitar global. Sper să ajungem să se înțeleagă măcar la nivel național că nu suntem în competiție, ci suntem într-o colaborare și că adevărata competiție este aceea a României cu celelalte state. Ne aflăm, de asemenea, cu un grad ridicat de neîncredere al populației în educație și, în particular, în sistemul universitar de învățământ. Trebuie să ieșim în comunitate să explicăm utilitatea educației. Este o provocare foarte mare pe care noi, universitarul, împreună cu preuniversitarul trebuie să o abordăm foarte serios. Din păcate, neavând o societate dezvoltată, ideile noastre care sunt apreciate la nivelinternațional, nu pot fi utilizate direct în industria de aici, în administrația de aici. Va trebui să facem un efort dublu, pe de o parte să rămânem la nivel internațional în ceea ce privește cercetarea, iar pe de altă parte să oferim soluțiile de care această regiune are nevoie… Vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Îmi exprim recunoștința și, totodată, speranța că împreună vorm reuși să visăm, să creăm, să inovăm, pentru a dezvolta USV 4.0”, a transmis rectorul Mihai Dimian, la preluarea mandatului 2024-2029. (Oana NUȚU)