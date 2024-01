Nepotul primarului Sucevei a ajuns arhitect-șef al orașului. Cum explică Ion Lungu decizia pe care și-o asumă

Postul de arhitect șef a fost dat cu delegație la începutul acestei săptămâni arhitectului Ioan C. Lungu (34 de ani), până la organizarea unui concurs. Acest post este vacant de peste 30 de ani. „Nu e ca și cum ar fi vreo zece oameni în Primărie și eu am fost subiectiv alegându-l pe el, nepotul meu, ci era singurul care, la ora actuală, îndeplinea criteriile și l-am pus interimar”, a spus primarul Lungu

Luni, 15 ianuarie, a fost delegat pe funcția de arhitect – șef al Sucevei până la ocuparea prin concurs a postului nimeni altul decât tânărul Ioan C. Lungu (34 de ani) care este nepotul primarului Sucevei, Ion Lungu. „Da, este adevărat. Este arhitect-șef, dar interimar. Delegația am dat-o luni până la organizarea concursului. Are facultatea de arhitectură făcută la Iași, are și vechimea necesară: la Primăria Suceava lucrează de cinci ani la urbanism și s-a implicat foarte mult. Dacă nu era el, nu cred că era nici azi gata PUG-ul și s-a implicat foarte mult în privința proiectului GIS Urban”, a spus Ion Lungu.

Edilul a semnat delegarea în condițiile în care nu se prezintă nimeni la concurs iar cu câțiva ani în urmă a fost un ditamai scandalul legat de candidatura unei arhitecte care era, între altele, și consilier al viceprimarului Teodora Munteanu – viceprimar care, oficial, se ocupă între altele de problemele de urbanism ale Sucevei. „Vreau să spun din nou că este un post interimar. Da, este acest inconvenient că este nepotul meu, dar nu este vorba de un post înființat pentru el, ci era un post vacant pentru care am așteptat ani de zile să găsim pe cineva. Iar el (Ioan C. Lungu) era singurul care întrunea toate condițiile legale”, a mai spus Ion Lungu.

În cadrul discuțiilor care au urmat, edilul a recunoscut printre altele și că este „o problemă de moralitate” numirea cu titlu interimar a nepotului său, dar a specificat că din punct de vedere legal nu sunt probleme cu interimatul acestuia pe funcția de arhitect-șef. „E o decizie pe care mi-o asum!”, a conchis Ion Lungu.

Până în urmă cu câțiva ani mereu se spunea că funcția de arhitect șef nu este una care să merite efortul deoarece un arhitect obișnuit câștigă mai bine la o firmă bună sau chiar având firma sa și, în orice caz, nu are răspunderea unui arhitect șef al unui oraș sau municipiu. În 2021, a fost un concurs care a fost un eșec total de imagine îndeosebi în dauna viceprimarului Munteanu, dar nu numai și nu s-a mai organizat alt concurs.

Si înainte de 2021, dar și după acest an – când deja salariile în mediul bugetar crescuseră simțitor față de ce era cu un deceniu în urmă – toată munca pe care ar fi trebuit să o facă un arhitect șef o făcea, în limitele care îi permitea legea, un director de urbanism. De altfel, și noul arhitect-șef al Sucevei a ajuns la Primăria Suceava prin transfer, de la Moara, în urmă cu aproximativ cinci ani, unde era de asemenea șef la urbanism. „Vreau să fiu bine înțeles: Nu e ca și cum ar fi vreo zece oameni în Primărie care așteptau să fie arhitect șef iar eu, pentru că aș fi subiectiv, l-am ales pe cel care îmi este nepot. La ora actuală, el era singurul care îndeplinea criteriile legale pentru arhitect-șef și în aceste condiții l-am pus pe el, cu titlu interimar”, a insistat primarul Ion Lungu asupra acestui aspect.

Conform organigramei Primăriei Suceava, arhitectul-șef al municipiului răspunde direct primarului și are în subordine Direcția urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru, Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului și Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism. Referindu-se la aceasta, Ion Lungu a explicat că postul de arhitect șef – ca și organigrama în sine – a fost adoptată în baza legii, la fel cum și salariul arhitectului șef. „Nu este un salariu pe care îl stabilesc eu. Este o grilă în lege care trebuie respectată. Nu am cum să îi majorez sau să îi micșorez salariul”, a răspuns Ion Lungu unor întrebări adresate în acest sens. Salariul arhitectului-șef al Sucevei este 16.515 lei brut, adică aproximativ 9.600 lei net. (Dan PRICOPE)