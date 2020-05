Morții “uitați” de la Spitalul Județean – Şase suceveni bolnavi COVID morți în prima jumătate a lunii aprilie au fost raportați de autorități abia pe 1 mai

In haosul de la Spitalul Județean de la Suceava, șase oameni au murit infectați cu noul coronavirus fără să apară în statisticile oficiale. Sunt oameni care au fost diagnosticați pozitiv și au pierdut lupta cu virusul în prima jumătate a lunii aprilie și care nu au fost raportați către DSP, așa cum legea o cere. Secretarul de stat Ionel Oprea, care a tot făcut instrucție la tv cu personalul de la Suceava, are el o explicație pentru morții “uitați” în timpul conducerii sale: “O doamnă s-a temut că se interpretează”

Grupul de Comunicare Strategica a anunțat vineri, 1 mai, încă șase noi decese ale unor suceveni infectați cu COVID. Întârzierea nu poate fi explicată logic nici de GCS și nici de vreo altă autoritate, pentru că toate aceste decese sunt ale unor persoane care au fost confirmate ca fiind bolnave de COVID la începutul lunii aprilie și au încetat din viață pe 6, 14 si 15 aprilie.

Deces 718 – Bărbat, 65 ani, județ Suceava. Dată internare: 18.03.2020-Spital Județean Suceava. Dată recoltare: 27.03.2020. Dată rezultat: 02.04.2020. Dată deces: 06.04.2020.

Deces 719 – Bărbat, 52 ani, județ Suceava. Data internare: 30.03.2020-Spital Județean Suceava. Data recoltare: 11.04.2020. Data rezultat: 12.04.2020 Data deces: 14.04.2020.

Deces 720 – Femeie, 74 ani, județ Suceava. Dată internare: 27.03.2020-Spital Județean Suceava. Dată recoltare: 11.04.2020. Dată rezultat: 12.04.2020 pozitiv. Dată deces: 15.04.2020. Comorbidități: Schizofrenie, HTA

Deces 721 – Femeie, 76 ani, județ Suceava. Dată internare: 10.04.2020-Spital Județean Suceava. Dată recoltare: 10.04.2020. Dată rezultat: 13.04.2020 pozitiv. Dată deces: 15.04.2020.

Deces 722 – Bărbat, 70 ani, județ Suceava. Dată internare: 31.03.2020-Spital Județean Suceava. Dată recoltare: 02.04.2020. Dată rezultat: 03.04.2020 pozitiv. Dată deces: 06.04.2020. Comorbidități: Pacient dializat, Diabet Zaharat tip II, Glomerulonefrita diabetica, HTA.

Deces 725 – Bărbat, 84 ani, județ Suceava. Dată recoltare: 05.04.2020. Dată rezultat: 06.04.2020 pozitiv. Dată deces: 05.04.2020. Comorbidități: Boală cronică renală, insuficiență cardiacă congestivă, HTA std. II, FIA permanenta.

„Spitalul nu a raportat tot la timp și am fost nevoiți să îi adunăm pe toți cei din urmă. Acum s-au reglat conturile”, a declarat șefa DSP Suceava, Manuela Trifan.

Tocmai pentru rezolva problemele organizatorice și a limita efectele epidemiei din Suceava, din 3 aprilie, conducerea Spitalului Județean din Suceava a fost preluată de o echipă de medici militari. Joi, aceștia au plecat și a venit la coordonare o echipă de medici din spital.

Ministerul Sănătății a anunțat că ministrul Nelu Tătaru a cerut echipei care a fost coordonată de secretarul de stat Ionel Oprea o evaluare completă a situației de la Suceava, care include și modul de raportare a deceselor.

Un alt deces, survenit în 30 martie, a fost descoperit după o lună. Acesta a fost întregistrat la Arad, un alt focar al epidemiei de Covid-19. „Spitalele, după cum vedeți, uneori nu își duc datoria până la capăt, din punct de vedere raportare. La Arad s-au dat și amenzi, dar nu asta este soluția, toată lumea trebuie să înțeleagă că nu poți să neglijezi așa ceva”, a declarat pentru Mediafax Adriana Pistol, președintele Comisiei pentru Covid 19 din Ministerul Sănătății. Adriana Pistol îți spune că, în urma neraportării deceselor de la Suceava, Inspecția Sanitară de Stat poate aplica și acolo amenzi.

Secretarul de stat Ionel Oprea are o explicație pentru morții “uitați” în timpul conducerii sale: “O doamnă s-a temut că se interpretează”

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății Ionel Oprea a explicat motivul pentru care șase decese de la Spitalul din Suceava au fost raportate de GCS abia la 1 mai, deși unele dintre ele au avut loc în 4 aprilie. El spune că persoana care înregistra persoanele moarte „s-a temut că se interpretează”.

„S-a dat dispoziție scris ca toate aceste lucruri să se remedieze și să fie raportate (înregistrarea persoanelor infectate și a deceselor – n.red.). Când am revenit și am verificat, o parte din ele nu fuseseră înregistrate în sistem. Doamna de acolo a zis că s-a temut ca să nu se interpreteze. Ce să se interpreteze, doamnă? Sunt decese și trebuiau să fie introduse. Disciplina în serviciu nu face parte din educația profesională a tuturor de acolo. (…) Spuneau așa, cu seninătate, că au considerat că nu e cazul sau „Da, le facem”. Dar de ce nu le-ați făcut? Cine și ce interes are să ascundă niște decese? Nu am fost în stare să le înțeleg determinarea sau cauzalitatea”, a spus generalul Ionel Oprea, într-o declarație pentru Digi 24.

El spune că a este„incredibil de dificil” și va fi „greu de stabilit pentru unele zile de stabilit ce s-a întâmplat”.

„Nici date despre personalul care era îmbolnăvit, 20 sau 21 câți erau, pe categorii, nu am găsit. șeful nu numai că nu a fost în stare să ne prezinte o situație clară, dar nici nu a vrut, a refuzat și a plecat, și-a dat demisia. Nu a mai venit pe la serviciu. a trebuit să aducem de la Spitalul Militar Sibiu pe șeful de acolo și în 10 zile de abia am reușit să clarificăm cine, unde este, în ce situație se află. (…) Am mers la condica de decese la morgă și nu corespondea cu numărul datelor din sistem. Am constatat un număr de 10 sau 11 foi de observație care nu fuseseră operate. Era vorba despre urgențe care din UPU au urcat direct în Terapie Intensivă unde au decedat în mai puțin de o zi”, a adăugat sursa citată.

Generalul pensionar Ionel Oprea, numit politic secretar de stat la Ministerul Sănătății, a preluat conducerea Spitalului din Suceava în urmă cu o lună. În cursul zilei de joi, el a predat management unei echipe civile, formată din neurochirurgul Alexandru Buzdugan și chirurgul Valeriu Gavrilovici. (O.S.)