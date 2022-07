Mediile de admitere și specializările de top de la admiterea la liceu din acest an

Ocupantul locului 1 în topul specializărilor cu cele mai mari medii de admitere din județul nostru este Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava, cu specializarea matematică-informatică intensiv engleză, ultima medie de admitere fiind 9,60, care este și singurul liceu din județul nostru prezent în top 50 specializări pe țară la admiterea în clasa a IX-a din acest an. Următorul clasat, la aceeași specializare, este Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava, unde ultima medie de admitere este 9,47. ”Petru” este câștigător absolut, cu 5 specializări în top 10, urmat de ”Ștefan”, cu trei specializări în același clasament. Analizând șansele de admitere pe licee, la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava s-a intrat cu medii începând de la 9,03, la Colegiul Național ”Petru Rareș” ultimul candidat admis are media 6,91, la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava ultima medie de admitere este 8,75, la Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți – 8,58, la Colegiul Național de Informatică Suceava – 8,33, la Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava – 8,24, la Liceul cu Program Sportiv Suceava – 7,99, la Colegiul Național ”Nicu Gane” Fălticeni – 7,68, iar la Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava – 7,51.

Preferințele absolvenților de gimnaziu cu mediile cele mai mari în alegerea specializării și a liceului nu s-au schimbat nici în acest an, după cum reiese din topul județean. Specializarea matematică-informatică intensiv engleză este prima opțiune și a atras cei mai valoroși elevi. De altfel, în top 50 specializări pe țară la admiterea în clasa a IX-a din acest an se regăsește un singur colegiu din județul nostru, și anume Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava, cu specializarea matematică-informatică intensiv engleză, ultima medie de admitere fiind 9,60. Acesta este ocupantul locului 1 în topul specializărilor cu cele mai mari medii de admitere din județul nostru, iar următorul clasat, la aceeași specializare, este Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava, unde ultima medie de admitere este 9,47. Locurile 3 și 4 sunt ocupate de același colegiu, specializările științe ale naturii, cu ultima medie de admitere 9,39, și matematică-informatică – media 9,36. Aceeași specializare, de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava, ocupă poziția 5 în clasament, cu ultima medie de admitere 9,35, în timp ce pe locul 6 apare prima specializare de la profilul umanist, și anume științe sociale bilingv engleză, de la Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava, cu media 9,24. Singurul colegiu din afara municipiului Suceava clasat în top 10 specializări ocupă locul 7, cu specializarea matematică-informatică, media 9,19, și este vorba despre Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți. Locurile 8 și 9 aparțin specializării științe ale naturii, de la ”Petru”, cu ultima medie de admitere 9,15, și de la ”Ștefan”, unde ultimul admis la această specializare are media 9,07. Ocupantul locului 10 este Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava, cu specializarea matematică-informatică, ultima medie de admitere fiind 9,06. În concluzie, ”Petru” este câștigător absolut, cu 5 specializări în top 10, urmat de ”Ștefan”, cu trei specializări în același clasament.

Ultimele medii de admitere pe licee

Topul specializărilor continuă cu aceleași licee menționate, iar pe locul 20 apare Colegiul Național de Informatică ”Spiru Haret” Suceava, specializarea matematică-informatică, cu ultima medie de admitere 8,57. Pe locul 22 se clasează Colegiul Tehnic Rădăuți, cu specializarea matematică-informatică și media 8,53, iar pe locul 24 este situat Liceul Teoretic ”Ion Luca” Vatra Dornei, aceeași specializare, cu media 8,35. Colegiul Național ”Nicu Gane” Fălticeni apare pentru prima dată în acest clasament pe poziția 31, cu specializarea matematică-informatică, media ultimului admis fiind 8,03.

Analizând șansele de admitere pe licee, la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava s-a intrat cu medii începând de la 9,03, la specializarea științe sociale, în timp ce la Colegiul Național ”Petru Rareș” ultimul candidat admis are media 6,91, la specializarea matematică-informatică intensiv franceză.

La Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava ultimul admis are media 8,75, la specializarea filologie, la Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, 8,58 este ultima medie de admitere, specializarea filologie, la Colegiul Național de Informatică Suceava cea mai mică medie de admitere este 8,33, la specialziarea științe ale naturii, la Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava, ultima medie de admitere este 8,24, specializarea filologie, la Colegiul Tehnic Rădăuți, filiera teoretică, ultima medie de admitere este 8,15, la specializarea filologie, la Liceul cu Program Sportiv Suceava, specializarea filologie, ultimul admis are media 7,99, la Colegiul Național ”Nicu Gane” Fălticeni – 7,68, științe ale naturii, la Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava – 7,51, specializarea turism și alimentație, iar la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni, filiera teoretică, cea mai mică medie de admitere este 7,34, specializarea științe ale naturii.

În data de 20 iulie, elevii rămași nerepartizați vor afla locurile rămase vacante în urma repartizării computerizate, dar și a neînscrierii candidaților admiși, care vor fi disponibile în etapa a II-a de admitere în învățământul liceal.

În zilele de 21, 22 și 25 iulie vor fi rezolvate de către comisia de admitere județeană situațiile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată. Repartizarea candidaților din etapa a adoua se face de către comisia de admitere județeană, în zilele de 4 și 5 august. (Oana NUȚU)